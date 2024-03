Quiénes son los dos intendentes del PJ que le ponen fichas a Martín Llaryora en Santa Fe

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se mostró dos veces en una semana con dos intendentes del peronismo de Santa Fe, en un gesto que fue sugestivamente leído en la Bota. Enrique Vallejos (Reconquista) y Roly Santacroce (Funes) sumaron fotos y reuniones con el cordobés que hicieron ruido en la interna del peronismo santafesino.

La excusa fue “La noche de los intendentes”, un evento que reunió a más de 400 alcaldes organizado por la Red de Innovación Local, realizado en Córdoba. Allí, los santafesinos tuvieron su foto con Llaryora y charlaron con su par cordobés, Daniel Passerini. Antes, el gobernador los había recibido en su despacho por más de una hora. Ya se habían visto en la inauguración de ExpoAgro 2024.



En Santa Fe, los encuentros fueron leídos como los primeros pasos del gobernador en su afán por nacionalizar el Partido Cordobés para que le sirva como plataforma en un hipotético proyecto presidencial. Sin embargo, en el Panal pusieron paños fríos: “Son dos intendentes amigos con los que coincidimos en temas de gestión y políticos”, soltaron, cautelosos, ante la consulta.



Quiénes son los intendentes de Santa Fe que viajaron a Córdoba

Aunque en Córdoba le bajen el tono, no son dos intendentes más los recibidos por Llaryora. Se trata de probablemente los únicos dos peronistas que pudieron mostrar sendos triunfos gravitantes el año pasado, cuando el peronismo quedó despedazado por mil partes en las elecciones provinciales.

Santacroce logró su reelección en Funes -una ciudad de 60 mil habitantes pegada a Rosario- con más del 70% de los votos. Vallejos, por su parte, obtuvo su tercer mandato al frente de Reconquista, una de las ciudades más importantes del norte santafesino. Ese detalle geográfico -uno del sur y otro del norte- fue destacado en el Panal. Así suele dividirse Santa Fe a la hora de facilitarle la tarea a los armadores.

Encima, el encuentro no pudo llegar en un momento más oportuno: en un mes es el cierre de listas para la interna del PJ santafesino. Allí busca aumentar su peso Vamos Santa Fe, el espacio conformado por los intendentes peronistas del que forman parte Santacroce y Vallejos. Sin embargo, no terminan de encolumnarse: No por nada el de Reconquista empezó a caminar el sur santafesino a principios de este año.

De qué charló Martín Llaryora con los alcaldes santaafesinos

Según reveló uno de los alcaldes, la charla trató sobre compartir experiencias de gobierno más que sobre rosca política. Los intendentes valoraron la experiencia de Llaryora en su mismo cargo -que desempeñó en San Francisco y Córdoba capital-, al que coincidieron en considerar como “la herramienta más cercana al vecino”.

Puntualmente, destacaron que en Córdoba los municipios reciben un 21% de coparticipación mientras que en Santa Fe es de solo el 13,4%, lo que genera que “siempre estemos dependiendo del gobernador”. También intercambiaron opiniones sobre la obra pública, uno de los caballitos de batalla de Llaryora en su gestión como intendente de la capital mediterránea.

En declaraciones que luego repartió su oficina de prensa, Santacroce pidió “dejar atrás el pasado” y “mirar el futuro con esperanza y convicción de que los argentinos podemos salir adelante". “Yo quiero ser parte de una generación que impulse la transformación”, planteó el de Funes, para quien, en ese sentido, “vamos en sintonía con este gran gobernador que tiene la República Argentina, Martín Llaryora”. No hablaron de política, pero a buen entendedor, pocas palabras.

CON INFORMACION DE LETRA P.