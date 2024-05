Docentes votan por seguir haciéndole a Pullaro los paros que no le hicieron a Perotti o aceptar en disconformidad

Los docentes estatales nucleados en Amsafé comenzaron a votar hoy en las escuelas de Santa Fe si aceptan o rechazan la oferta de aumento salarial presentada este lunes por el gobierno en el marco de las paritarias.

En la asamblea departamental de delegados/afiliados de base del Departamento Castellanos, celebrada este martes en la sede gremial de Bv. Lehmann 398 de nuestra ciudad, propone un par de mociones, la del rechazo con un paro de 24 y 48 horas y la de percibir en disconformidad la propuesta salarial. Cabe agregar que la asamblea provincial se realizará este miércoles desde las 18 horas.

Moción 1: rechazo de la propuesta por insuficiente. Paro de 24 hs el día 23/05 con acciones locales para visibilizar la problemática nacional y provincial. Paro de 48 hs los días 29 y 30/5 coincidiendo con el tratamiento de la Ley de Base con acciones nacionales y provinciales.

Moción 2: percibir en disconformidad la propuesta salarial, declarándola insuficiente y exigir la reapertura de paritarias para primera quincena de Junio.

LAS MOCIONES EN

AMSAFE LA CAPITAL

Por su parte, en La Capital se presentaron seis mociones, cuatro de rechazo y dos de aceptación. La moción 1, plantea percibir la propuesta salarial en disconformidad, declarándola insuficiente; la moción 2 plantea rechazar la oferta e iniciar un paro por tiempo indeterminado desde el 23 de mayo. La moción 3 propone el rechazo y hacer paros de 48 horas el 23 y 24 de mayo y el 29 y 30 de mayo. La moción 4, también plantea el rechazo y parar por tiempo indeterminado desde el 24 de mayo. La moción 5 dispone aceptar la propuesta, aunque la califica de insuficiente, pero advierte que no es posible soportar más descuentos por paros. Por último, la moción 6 rechaza la oferta y convoca a paros de 48 horas los días 23 y 24 de mayo y 29 y 30 de mayo con asistencia a lugares de trabajo.

LAS MOCIONES DE

AMSAFE ROSARIO

Por su parte, la delegación rosarina de Amsafé votó tres mociones para la asamblea de este miércoles. La moción 1 propone el rechazo por insuficiente de la propuesta salarial e iniciar un paro de 24 horas el jueves 23 de mayo, coincidiendo con el paro nacional de Ctera, y un paro de 24 horas el viernes 24 de mayo con acciones locales. Además, propone otro paro de 48 horas los días miércoles 29 y jueves 30 de mayo, coincidiendo con el posible tratamiento de la Ley Bases. También se establece la realización de acciones provinciales y nacionales. En la misma línea, se analiza la instalación de una carpa por la educación pública coincidiendo con los días de paro con acciones culturales y de protesta que ayuden a visibilizar con mayor fuerza los reclamos. La moción 2 plantea percibir en disconformidad el aumento correspondiente a los meses de abril, mayo y junio declarándolo insuficiente. De todos modos, establece la realización de un plan de lucha. Por último, la moción 3 rechaza la oferta salarial, a la que califica de “miseria” y convoca a un paro por tiempo indeterminado a partir del jueves 23 de mayo con movilización a casa de gobierno.

Cabe recordar que en el marco de las paritarias del sector, el gobierno de Santa Fe les ofreció este lunes a los gremios docentes un aumento salarial trimestral. La propuesta consiste en un 9% de aumento para el mes de abril, un 5% para mayo y un 4% para junio. Se trata de la misma oferta salarial que les presentó a los gremios de trabajadores de la administración central, ATE y UPCN.

Tras el encuentro, el secretario general de Amsafé, Rodrigo Alonso, dijo que se dejó sentado en el acta el rechazo a los descuentos de los días de paro. “El gobierno de la provincia incumplió la paritaria de 2023, por lo tanto, sobran los motivos para llevar adelante una medida de fuerza. El gobierno no tiene legitimidad para descontar el día de paro”. Además, los gremios también dejaron asentado su rechazo al premio por asistencia perfecta “que no es más ni menos que el presentismo”. Luego, se ratificó que la idea del gobierno es que ningún trabajador cobre por debajo de 75.000 pesos. Al ser consultado sobre los dichos del ministro de Gobierno, Fabián Bastia –quien dijo que para el gobierno el asunto del descuento de los días estaba terminado-, Alonso remarcó: “Para nosotros no es un asunto terminado. Vamos a seguir exigiendo que el gobierno no lleve adelante ningún descuento por el día del paro”.

Con información de La Opinión