Causa Vialidad: la condena de Cristina Kirchner se conocerá después de la feria judicial de invierno

La ex vicepresidente Cristina Kirchner deberá esperar hasta después de las vacaciones de invierno para conocer si la Cámara Federal de Casación confirma el fallo por la pena de seis años en la causa Vialidad. El probable que los jueces esperen al final de la feria judicial de invierno para tomar la decisión sobre la causa.

Los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron durante el jueves las audiencias previas, por lo que ahora Código Procesal establece un plazo de 20 días hábiles para decidir si confirman el fallo, lo revocan o modifican las penas para Cristina Kirchner. En esta causa, la expresidente está enjuiciada por el direccionamiento de contratos millonarios de obras viales, informó Radio Mitre.

Desde la fiscalía pidieron que la expresidente sea condenada a 12 años de prisión por fraude al Estado. Además, la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita y buscan que se la inhabilite para ocupar cargos públicos. Si bien se puede hacer efectiva la condena, al tener 71 años, puede solicitar cumplir una posible prisión domiciliaria.

El fiscal de la causa, Diego Luciani, solicitó que se condene a Cristina Kirchner como jefa de una asociación que defraudó al Estado cuando todavía estaba en su cargo como presidente, entre 2007 y 2015, en donde presuntamente habría direccionado contratos de obras en la provincia de Santa Cruz.

También están involucrados y se pidieron penas durante el juicio oral para José López, el ex secretario de Obras Públicas, 10 años; Julio De Vido, el ex ministro de Planificación Federal, 10 años; Nelson Periotti, ex titular de Vialidad, 6 años; el empresario Lázaro Báez, 12 años; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, 4 años; Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, 3 años; y Carlos Santiago Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del ex presidente Néstor Kirchner, 2 años.

Con información de www.elintransigente.com