Viotti reclamará en BS.AS por la quita de subsidios al transporte, pero no hace en Rafaela el ajuste necesario

El intendente debe saber que se viven momentos en donde si no se hace un verdadero ajuste, se corre el riesgo de quedar a la vera del camino, Es necesario que se ahorre hasta el último peso y que la solución no sea ir a pedir ayuda desesperadamente. Hay sectores en la municipalidad que no son imprescindibles y que se pueden reducir los altos costos que generan.

El intendente de Rafaela, Leonardo Viotti se sumó a un grupo de mandatarios municipales del interior del país que declaró la emergencia en el transporte urbano de pasajeros y que hoy se presentará en el Congreso nacional para rechazar la eliminación de los subsidios que dispuso el presidente, Javier Milei.

El Gobierno nacional anunció la semana pasada la eliminación del Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba el valor del boleto del transporte público de pasajeros en localidades del interior del país. De acuerdo con la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación, en 2023 se destinaron en concepto de subsidios al interior $ 102 mil millones.

Los intendentes del interior resolvieron conformar una Red Federal para "luchar y revertir esta inequidad de reparto de los recursos fiscales". Pablo Javkin, de Rosario, Juan Pablo Poletti, de Santa Fe, Juan Manuel Llamosas, de Río Cuarto, Daniel Passerini, de Córdoba, Guillermo Montenegro, de Mar del Plata y Raúl Jorge, de Jujuy son algunos de los mandatarios municipales que conforman el espacio.

Ante la falta de respuesta por parte del Estado nacional, los intendentes en las últimas horas, decidieron convocarse nuevamente, y en este caso viajarán hoy a la ciudad de Buenos Aires, al Congreso, donde expondrán cual es la situación actual con respecto al transporte, y el gran perjuicio que le genera a las ciudades, la quita de dichos subsidios.

Además de consensuar una declaración para visibilizar la problemática, los intendentes -de distintos signos políticos- buscan dimensionar el impacto que tendrá la quita de subsidios al transporte en el interior, a la vez que no descartan iniciar acciones administrativas y judiciales contra el gobierno nacional.

Hasta el mes de diciembre, el Estado nacional financió el 90% del costo real del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que en ciudades del interior el monto fue por debajo del 25% y son los municipios y provincias, quienes subvencionan el servicio público de transporte, señalaron desde el Municipio rafaelino. "Hay una asimétrica distribución de los recursos nacionales", lamentaron.

El subsecretario de Servicios Públicos y Ambiente de la Municipalidad de Rafaela, Juan Pablo Aversa, confirmó a este Diario que "el Fondo Compensador de la Nación giró un total de $158,8 millones de pesos durante el año 2023 en concepto de subsidio del transporte público de la ciudad". "La última transferencia que recibimos fue en diciembre pasado por un toal de $ 15.811.829,31", agregó.

Además, el Municipio percibió en diciembre $ 13.315.554,94 en concepto del Fondo de Asistencia Provincial, $ 3.846.739.94 por el Fondo Compensador Provincial (sellos), $ 1.865.435 por el Boleto Educativo y otros $1.360.570,69 por Atributos Sociales (55% Sube), aunque en este último caso la cifra corresponde a noviembre ya que aún no se había efectivizado diciembre.

"Con datos del primer semestre del año pasado, el 42% del costo del servicio de transporte público que se presta a través de los minibuses se cubre con fondos propios. De no recibir el Fondo Compensador de la Nación, pasaríamos a cubrir el 75% de los costos con recursos municipales", remarcó Aversa.

El transporte urbano de Rafaela es deficitario. En enero de 2023, los egresos totalizaron $ 27 millones pero en mayo ya ascendían por "arte de la inflación" a $ 71 millones. En diciembre, el rojo operativo trepó casi a $ 23 millones (los gastos llegaron a $ 60,4 millones y los ingresos sumaron $ 37,5 millones).

En cuanto a los usos, las estadísticas de la Subsecretaría de Servicios Públicos indican que en enero del año pasado utilizaron el servicio 49.205 personas; mayor fue el mes con mayor utilización con 80.782 boletos vendidos -siempre a través de la tarjeta Sube- mientras que el total anual fue de 776.859 viajes.

En lo que respecta al 2024, las estimaciones para enero pasado esperaban ingresos por $ 19,7 millones y egresos por $ 66 millones, con un déficit de $ 46,8 millones. Para el presente mes de febrero, se proyectan ingresos por $ 28 millones y gastos por $ 78 millones, con un rojo de $ 50 millones.

El precio del boleto en Rafaela se encuentra "planchado" en 130 pesos, por lo que el Municipio no tendrá más alternativa que aumentar sustancialmente su valor para reducir las pérdidas, mientras da pelea por el Fondo Compensador del Transporte del Interior junto al resto de los intendentes.

La semana pasada, el gobernador, Maximiliano Pullaro afirmó que "a la provincia de Santa Fe siempre la discriminaron, ahora se le quitan 1500 millones de pesos por mes, que era una partecita de los subsidios que daba Nación para sostener los subsidios al transporte".

La secretaria de Transporte de la provincia, Renata Ghilotti, junto con la subsecretaria del área, Mónica Alvarado, brindaron ayer una conferencia de prensa en la Sede Rosario de Casa de Gobierno, donde dieron a conocer la situación del transporte público en Santa Fe. Las funcionarias calificaron la medida de Milei de “intempestiva” y cuestionaron la “desigualdad” que significa eliminar los subsidios al transporte del interior del país, al mismo tiempo que se sostienen los fondos para el AMBA -ver pág. 7-.

La presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García, también condenó “la decisión intempestiva” del gobierno nacional de interrumpir los subsidios al transporte público de pasajeros eliminando el Fondo Compensador del Interior. “La medidano perjudica a la persona del gobernador sino a la gente porque hoy el boleto cuesta 340 pesos en Rosario y 380 en Santa Fe, pero el costo real de cada pasaje oscila entre 700 y 1.000 pesos según la ciudad. Esta decisión, autoritaria e insensible, golpea de manera directa el bolsillo de los sectores medios y bajos”, cuestionó.

Asimismo, la legisladora recordó que los fondos que se destinan al transporte público “surgen en buena medida del impuesto al gasoil, que se consume en todo el país. En ese sentido Santa Fe, siendo una de las provincias más productivas, es una de las que más aporta para que las tarifas no sean tan elevadas. Es decir –insistió-, que no son sólo recursos del Tesoro nacional, sino que es el interior del país que aporta recursos para que luego se distribuyan a través de subsidios”.

Ghilotti explicó que en enero de 2024 de la provincia salieron 3.900 millones de pesos en materia de impuestos a los combustibles, un gravamen que pagan los usuarios cada vez que cargan combustible. En concreto, cada santafesino aporta 61,5 pesos por cada litro de nafta y 37,7 pesos por cada litro de gasoil; montos fijos que son actualizados por la AFIP y que tienen destinos específicos fijados por ley. La funcionaria denunció que la provincia solo recibió, como coparticipación, 490 millones de pesos por Fondos Fonavi, mientras que dejó de percibir 1.400 millones de pesos que correspondían del Fondo Compensador del Transporte.Para dimensionar la situación, a Santa Fe retornaba el 48% de lo que se recaudaba por el impuesto a los combustibles, pero en enero del 2024 al quitarse el Fondo Compensador del Transporte, volvió sólo el 13%, correspondiente a los Fondos Fonavi, quedando un 87% en manos de Nación.

Con información de La Opinión