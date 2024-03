El Intendente entregó nuevos créditos de Rafaela Impulsa

En el día de hoy y en presencia del intendente Leonardo Viotti, la secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Patriciab Imoberdorf y del coordinador de la secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo, Pablo Tosetto, se entregaron nuevos créditos de Rafaela Impulsa. En total se entregaron siete créditos que suman un total de 5.241.000 de pesos.

“Nos pone muy contentos poder ayudar a nuestros emprendedores, aún viviendo una situación económica que no es la mejor”, resaltó el Intendente.

“Pero lo importante no es solo el aporte económico, sino la capacitación y el apoyo, para que puedan seguir haciendo algo que les gusta, y además contagiar a aquellos que no se animan a emprender”, sumó Viotti.

“Estamos muy contentos. Estamos justo en el taller de uno de los emprendedores que fueron beneficiados con estos créditos que damos de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo”, contó el Coordinador.

“Creo que va a ser una ayuda muy importante en estos tiempos que estamos transitando como país y como ciudad, porque es un dinero que incentiva y ayuda a los emprendedores de la ciudad. Creo que Rafaela está muy identificada y marcada por este espíritu de emprendedurismo”.

“Vamos a seguir trabajando para que estos créditos sigan funcionando para dar impulso a nuestros emprendedores”, cerró Tosetto.

CRECER

Williams y Franco, son hermanos y fabrican muebles de estilo industrial, compuesto por caño estructural y madera, y destacaron que el crédito “es una ayuda, un empujoncito que te da para poder comprar herramientas, algunos insumos necesarios para facilitar la producción de los muebles, que por ahí siempre te hace falta algo, entonces que te ayude a la mejor producción, más rápido, más ágil, y no tener que improvisar por ahí en agarrar alguna cosa de determinada manera, inventar sobre la marcha. Es para poder comprar alguna herramienta ya lista. En sí, este crédito nos da esa posibilidad de comprar algunas herramientas para la fácil producción, para la agilidad”.



Gustavo, tiene un emprendimiento de ensamblado de micrófonos, contó: “Muy feliz y contento. Esto es para un emprendimiento que tengo familiar con mi hermano y con mi hija, de estar haciendo esto y vendiendo por todo el país a través de Mercado Libre y otras plataformas digitales”.

Alejandra, que su emprendimiento se basa en la parte alimenticia, y buscó obtener el crédito “para poder habilitar mi negocio, comprar herramientas para el negocio, que es lo que me estaría faltando”.

“La verdad que me interesó mucho, no sabía del tema, lo vi en una publicidad que me saltó en las redes y me acerqué a la Municipalidad. Me gustó porque aparte el acompañamiento de las chicas ayuda, te dan ideas más o menos de lo que podés estar haciendo, anexando y todo lo demás, y todo el proceso de lo que uno necesita”, agregó.



SOBRE RAFAELA IMPULSA

Es un programa municipal de microcréditos, creado bajo la Ordenanza N.º 4942, que provee un fondo rotatorio que se compone por lo recaudado en concepto de multas de tránsito y otras multas y del recupero de los préstamos ya otorgados.

Estos microcréditos están destinados a emprendimientos productivos, de comercialización de bienes y de servicios. Para acceder, los proyectos deben demostrar viabilidad técnica, económica y ambiental.

A los beneficiarios/as se les otorga un monto máximo de doce salarios mínimo, vital y móvil, que devolverán en 12 meses; con un período de gracia de 3 meses y con un interés del 0.5% mensual sobre saldo o a 24 meses. El monto obtenido podrán destinarlo a la compra de herramientas, equipamientos, insumos y mejoras mínimas de infraestructura.

El equipo técnico es el encargado de informar sobre el programa, atender a los interesados/as y acompañarlos/as en el proceso de armado del proyecto, además de elaborar los informes que son presentados a la Comisión de Seguimiento, quien supervisa la selección de los/as beneficiarios/as, el otorgamiento de los préstamos y todo la operatoria del programa.

Fuente: via pais