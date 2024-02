El reloj avanza, el corazón se acelera y sentimos mariposas en el estómago. Zapatos en su punto, look, maquillaje y peinado previamente aprobados por el chat con tus mejores amigas. Estamos listas, es la primera cita, y como la primera impresión es la que cuenta, vale la pena proteger cada detalle. Pero antes de llegar a ese resultado final, probamos millones de combinaciones, enviamos más de cinco fotos a nuestras amigas (entre todas elegimos el atuendo). Pensamos qué color es adecuado y qué siluetas usar.

También lo entendemos, hemos pasado por lo mismo. Por eso decidimos crear este manual de estilo, para no volver a dudar al momento de una primera cita. Un buen atuendo estará completo por los zapatos con los que sea aunado, por eso tomamos inspiración de la moda de Primavera-Verano 2024 para descubrir el par perfecto. Pasaremos por bailarinas, botines, sandalias y pumps, ¿la razón? Existe un diseño para cada gusto y ocasión de uso, no es lo mismo una primera cita en un pícnic que un restaurante elegante.



Después de entender la importancia de los zapatos en cuestiones del amor, dejaremos que Cupido haga de las suyas y nos fleche con la horma perfecta.

¿Qué zapatos ponerme en la primera cita?





Zapatos de bailarina para lucir con minivestidos en la primera cita.



Al revisar la guía de los zapatos en tendencia, nos topamos con las bailarinas. Son las autoras del presente, abarcan desde estilismos románticos hasta desenfadados. Por su aspecto delicado y atemporal, resultan ideales para acompañar ese minivestido drapeado que elegiste para la primera cita. Cabe resaltar que este calzado es un comodín, pues viene en distintos acabados. Aquellos transparentes, con brillantes o de punta triangular, serán una buena elección.





Botines puntiagudos y falda de mezclilla para un estilismo semiformal.





No se trata solo de crear un buen look, sino de estilizarlo para un resultado interesante y que no parezca pensado. En cuanto a las prendas, una falda de mezclilla, por ejemplo, será una opción pertinente. Se ve actual y a la vez despreocupada. Para darle ese efecto chic, un blazer cropped será suficiente. Ahora el dilema del siglo, ¿qué zapatos usar? No queremos estar desequilibradas. La respuesta estará en un diseño puntiagudo. Recordemos que las puntas triangulares tienen la capacidad de regalar ese resultado visual favorecedor.





Sandalias mules con minifaldas para un look romántico en la primera cita.

Las sandalias mules se han erigido como las favoritas de las mejores vestidas. Son fáciles de usar y combinar, además de estar destinadas a estilizar. Estas serán salvavidas al momento de portar una minifalda, ya que lograrán acentuar su dramatismo y silueta mini (no queremos enseñar más de lo debido). Además, la unión de estas dos piezas generará un efecto romántico e hiperfemenino, justo lo necesario para ese primer encuentro.



No podíamos dejar pasar este manual sin hablar de los kitten heels. Si no quieres asistir con tacones demasiado predominantes por miedo a una caída o para no quedar más alta que él. Aconsejamos te inclines por unos zapatos de tacón kitten. Su altura conveniente te permitirá estar cómoda, pero sin perder ni un grado de elegancia. Combínalos con baggy jeans y una blusa sofisticada, estarás lista para cualquier ocasión de uso.



Mocasines con pantalones de cintura alta para un look formal y confortable.

Los zapatos elegantes son necesarios para crear conjuntos formales sin el más mínimo esfuerzo. Si tendrás una primera cita en el cine o será un recorrido por museos o galerías, proponemos te decantes por algo muy cómodo, pero que sea totalmente sofisticado. Para ello, unos mocasines serán la alternativa más práctica. Fusiónalos con pantalones de cintura alta para un efecto más chic.

Fuente: Vouge Mexico