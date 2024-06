Abrigos extragrandes, la tendencia imprescindible del invierno 2024

Este año, la clave de los abrigos está en los cortes estructurados y los materiales de alta calidad que redefinen el clásico oversize, convirtiéndolo en una pieza esencial de cualquier guardarropa. En las semanas de la moda, varias casas de diseño han puesto el foco en estos abrigos.

Balenciaga, por ejemplo, presentó en las últimas temporadas abrigos oversize con cortes geométricos y volúmenes exagerados en tonos neutros y vibrantes. Max Mara, por su parte, se inclinó por una versión más sofisticada, con abrigos en tonos camel y gris que combinan a la perfección con cualquier look invernal. Prada también apostó por esta tendencia, con abrigos de lana que mezclan la elegancia con la comodidad, presentados en una gama de colores que va desde los clásicos negro y azul marino hasta tonos más atrevidos como el verde esmeralda.

Las celebridades no se quedan atrás a la hora de adoptar esta tendencia. Zendaya, siempre un ícono de estilo, ama los abrigos extragrandes de diseñadores como Valentino, que combina con atuendos ajustados para crear contraste entre prendas. Hailey Bieber, conocida por su estilo casual chic, siempre opta por versiones más informales de esta tendencia, llevando abrigos oversize de marcas como Saint Laurent en tonos neutros, perfectos para sus salidas diarias en Los Ángeles. Otro ejemplo destacado es el de Timothée Chalamet, quien demuestra que esta tendencia no es exclusiva de las mujeres, y luce abrigos extragrandes en las alfombras rojas y eventos de moda.

En el street style, los abrigos súper oversize se han convertido en una prenda clave para enfrentar el frío con estilo. Para un look casual, podés combinar un abrigo oversize con jeans ajustados y zapatillas, creando un conjunto equilibrado y cómodo para el día a día. Si preferís un estilo más elegante, un abrigo extragrande en tonos neutros puede ser el complemento perfecto para un vestido midi y tacos, ideal para una salida nocturna o una reunión importante. Los abrigos de lana, además de ser extremadamente cálidos, añaden un toque de lujo a cualquier atuendo. Para darle un giro moderno a esta tendencia clásica, podés optar por abrigos en colores vibrantes como el rojo o el azul eléctrico, que se destacan sobre los tonos oscuros típicos del invierno.

Un consejo importante para llevar esta tendencia es mantener el equilibrio en el look. Dado que los abrigos extragrandes ya aportan mucho volumen, es recomendable combinarlos con prendas más ajustadas o estructuradas para no sobrecargar el conjunto. Además, los accesorios juegan un papel crucial: un cinturón puede ayudarte a definir la cintura y añadir forma a tu figura, mientras que un bolso de mano puede completar el look con un toque de sofisticación. En cuanto al calzado, las botas altas o los botines son opciones ideales para complementar un abrigo oversize, proporcionando altura y estilizando la silueta.

Fuente: Marie Clare