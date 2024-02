Luis Caputo dijo que la inflación de febrero estará “cerca del 10%” y anticipó que el Gobierno fijará el salario mínimo

El ministro de Economía Luis Caputo aseguró que en febrero la inflación se ubicará “más cerca de 10% que de 20%”, lo que marcaría una desaceleración respecto al 20,6% que registró el Indec para el primer mes del año. El jefe del Palacio de Hacienda defendió el fuerte ajuste fiscal del primer mes del año y dijo que “no tiene antecedentes en el mundo”. También confirmó el anticipo de Infobae de que las jubilaciones tendrán un aumento cercano al 30% en marzo.

“Pienso que (la inflación) va a estar más cerca de 10% que de 20 por ciento. Vamos a ver una baja sustancial por el control fiscal y monetario”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda. “Una cosa es recomposición de precios relativos y otra es inflación. La parte buena es que si sacás el efecto de recomposición, la inflación está bajando fuerte”, aseguró.

Respecto del tipo de cambio y la posibilidad de que por la inflación esté acumulando un atraso, Caputo dijo que “muchos cometen el error que cometen comparar el tipo de cambio real del último tramos del último Gobierno”. “El tipo de cambio real es el reflejo de las expectativas, estábamos ante la peor situación económica de la historia. No te podés comparar contra ese tipo de cambio. En cualquier plan de estabilización, las variables se reacomodan. Si tenés superávit comercial, se va a apreciar el tipo de cambio. La inflación por ahora baja más rápidamente que lo que la media de economistas esperaban”, apuntó en declaraciones a La Nación+.

Consultado sobre un posible desarme del cepo cambiario, Caputo consideró que primero “hay que recomponer el balance del Banco Central. La recomposición fue fuertísima pero el descalabro era mayúsculo. No estaban ni los dólares de la gente. En la medida que las condiciones siguen favorables es una posibilidad”, dijo, respecto a el levantamiento de los controles. “La condición no es la fecha sino el saneamiento del BCRA, ojalá lleve el menor tiempo posible”, continuó.

El jefe del equipo económico además anticipó que en las próximas horas se actualizará el salario mínimo, que tendrá impacto en los montos de programas sociales. El laudo tras la falta de acuerdo entre gremios y empresas el jueves pasado corresponde a la Secretaría de Trabajo. La CGT había reclamado un incremento de 85% en el piso de remuneraciones.

Ese monto pasaría a $180.000 en febrero y $202.000 en marzo. “Entre hoy y mañana lo vamos a fijar, es un valor de referencia el salario mínimo”, aclaró. Esto implicaría una suba aproximada de 30 por ciento. Un porcentaje similar, por otra parte, tendrán las jubilaciones y la AUH por la aplicación de la fórmula automática que se aplicará con los pagos de marzo.

Caputo adelantó que habrá otro bono, pero no especificó qué monto tendrá. “La fórmula de los jubilados hay que cambiarla. Si seguimos con el juego político de querer seguir haciendo uso de la jubilación y demás con la Ley, más se demora esto. Mientras tanto vamos a darles un bono y proteger la capacidad de compra”, dijo el ministro.

Además, Caputo dijo que el Poder Ejecutivo podría volver a presentar el proyecto de Ley Ómnibus para negociar con los gobernadores un paquete fiscal aparte, luego del fracaso del primer intento de tratamiento de la Ley Bases en el Congreso.

El jefe del Palacio de Hacienda mencionó: “No descarto que se trate la ley. Desde el punto fiscal no lo necesitamos, desde el punto de vista estructural sí porque es un cambio para el país”, dijo Caputo. “Primero tratemos el proyecto y después analizamos el paquete fiscal”, aseguró.

“La ley tenía dos componentes: un paquete fiscal, que era más para los políticos; y la Ley de Bases que era estructural para los argentinos. Es que es una lástima que no haya pasado esa ley. Quedó medio expuesto quién está a favor de un cambio y quién no. La gente votó un cambio y nosotros no vamos a desviar el rumbo”, consideró.

Respecto al fondo incentivo docente, que las provincias reclaman como parte del pago de los salarios de los maestros de sus gobernaciones, Caputo dijo que “el Fondo de Incentivo Docente caducó”. “No hay docentes nacionales. Los docentes son provinciales. Si las provincias quieren darle un subsidio a la educación o al transporte, lo tienen que sacar de sus arcas. Si no la Nación es el tío bobo que imprime pesos, reparte plata y después todos pagamos las consecuencias”, agregó.

Sobre los subsidios al transporte, el jefe del equipo económico aseveró que “Nación subsidia las rutas interjurisdiccionales como la que va de CABA a Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires subsidia sus propias rutas. Las rutas interjurisdiccionales son jurisdicción nacional y esas sí se subsidian”.

“Hay un punto gris que es CABA, porque tiene todavía 31 líneas que no se transfirieron. Cuando se transfirieron los subtes, por alguna razón no se transfirieron. Se arregló con CABA que 45% subsidia Nación y 55% CABA. Lo que estamos promoviendo es darle más entidad a la Agencia Metropolitana para que tome mayor entidad y que resuelvan entre CABA y provincia, y Nación pueda salirse del tema transporte”, aclaró, ante las versiones de un retiro.

Por último, el ministro de Economía dijo que “nosotros pronosticábamos que el país iba a empezar a crecer en el 2025. Hoy lo vemos con más optimismo. Ya creemos que el último trimestre del 2024 vamos a empezar a ver crecimiento”.

“Es heroico lo que está haciendo la gente. Lo siento y lo vivo en carne propia. No tengo ninguna ambición política, solo vocación de servicio. Lo que más me interesa es la gente. Solo me queda palabras de agradecimiento. La mejor forma de explicarle es que el esfuerzo va a valer la pena, va a ser lo más corto posible y van a estar mejor. La Argentina va a cambiar como país”, concluyó.

Con información de www.infobae.com