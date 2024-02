Incertidumbre por la economía en la era Milei: ¿caída y rápida recuperación o larga recesión?

Javier Milei es optimista a pesar del duro contexto: asegura que después de un corto período recesivo, la recuperación de la economía será tan violenta como su hundimiento. Lo que en la jerga de las consultoras se conoce como un ciclo en "V" (corta). Esa recomposición sería rápida, dice el Presidente.

La cuestión fue discutida antes del fin de semana durante los encuentros de Luis Caputo y del propio Presidente con Gita Gopinath, la número dos del Fondo Monetario que vino a la Argentina a monitorear "in situ" la viabilidad política y social del ajuste que está llevando a cabo la Casa Rosada.

Economía en la era Milei: rápida recuperación o larga recesión

En contra de la visión optimista del Gobierno, la mayor parte de las consultoras económicas prefieren mostrarse más cautelosas. ¿Acaso más realistas? Esa es la pregunta central en este momento, junto con la chance efectiva que tienen Luis Caputo y Santiago Bausili de mostrar una súbita desaceleración del proceso inflacionario.

Carlos Melconián y Rodolfo Santángelo -socios en la consultora MacroView- son de la idea de que la recuperación, tras el pozo que ya atraviesa la actividad, no está a la vuelta de la esquina.

Sospechan que el dibujo que mostrará la actividad económica será en "L". Es decir, que después de la caída hay que esperar un largo proceso recesivo. Estable, donde se deja de caer, pero recesivo al final.

Los tiempos de la economía

¿Cuánto tiempo demandaría la recuperación, en esa visión más pesimista?. "Por lo menos todo este año. Hay que pensar en 2025 para ver una reactivación", apunta Santángelo.

"La segunda etapa del Plan Milei no es una estabilización sino más bien una transición. Una transición que se parecerá mucho a una cabalgata en el desierto. Falta mucho para llegar del otro lado", grafica el economista.

Hay dos cuestiones centrales en el proceso, a monitorear en los próximos dos o tres meses.

* Por un lado, la inflación: Para la mayoría de los economistas profesionales, la única manera que tiene Caputo de que su programa funcione es si puede bajar la inflación rápidamente. Que antes de que cruce la frontera del primer al segundo semestre, esa baja sea notable. Algo rápido.

* La segunda cuestión se vincula con el nivel de empleo: ¿Aguantarán los empresarios una dura recesión sin decidir una ola de despidos?

La respuesta obvia es que eso dependerá de las señales que dé el Gobierno sobre la economía que viene. Una cosa es si se vislumbra una salida más o menos rápida de la crisis, y otra muy distinta es si no hay luz al final del túnel.

Algunos sectores ya comenzaron los ajustes. Paulatinos, por ahora.

Los sectores que comenzaron el ajuste

El achicamiento más notorio se da en el sector de la construcción, afectado por la decisión de Milei-Caputo de cortar la obra pública. Ahí es difícil que no haya una reacción rápida de las compañías, si el propio Gobierno les está diciendo que "no hay plata".

El rubro textil ya empezó con las notificaciones a los trabajadores, ante la fuerte caída de la actividad. Algunas empresas ya suspendieron uno o dos turnos y adelantaron vacaciones del personal. "Es raro, adelantamos vacaciones que acababan de finalizar, pero preferible eso a las suspensiones. Pero si esto no mejora pronto, no va a quedar otra alternativa", dice a iProfesional el dueño de un par de textiles que, en total, emplea a 105 personas.

"Hay que esperar un año para ver una mejora", insiste Santángelo. Para el economista, una variable a favor de este proceso es que, al contrario de lo sucedido en otras crisis, como sucedió en 2001, "acá no hay una crisis bancaria".

Dólares y precios: expectativa y realidad

Una rápida desaceleración inflacionaria sería el mejor "driver" para la economía. También la posibilidad del ingreso de dólares.

En primera instancia, los dólares que vayan a ingresar por la cosecha. La mala noticia de las últimas jornadas es que se confirmó un retroceso en la expectativa de la producción de la "gruesa".

También existe la chance, como adelantó iProfesional, de que sea el FMI quien salga en respaldo del "Plan Milei".

Parte del staff del Fondo Monetario está a favor de dar una señal contundente a favor del Presidente argentino. Gopinath es una de ellas. El envío de fondos frescos para las reservas. La fuente consultada mencionó la idea inicial de unos u$s5.000 millones. Pero nadie descarta que pueda ser por un monto algo más robusto; aunque no más de u$s7.500 millones.

"La posibilidad de otorgarle un desembolso extraordinario existe", asegura Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI. "El Fondo puede dar fondos frescos a la Argentina pero no para dolarizar. Si Milei quiere dolarizar, entonces no va a desembolsar. No apoya una dolarización", dice Torres.

El Gobierno no le está reclamando fondos frescos al organismo. Hacerlo sería interpretado por los mercados como una señal de debilidad. Justo todo lo contrario a la imagen que Milei pretende darle a su administración: de un Gobierno que se fortalece en las adversidades.

Ese desembolso serviría para engrosar las reservas. No para tocarlos sino como manera de dar garantías ante los potenciales inversores.

La cuestión central, además del monto del eventual desembolso, tiene que ver con el "timming" de esa decisión.

Las fuentes consultadas por iProfesional admiten que los países socios, que integran el directorio del Fondo Monetario, resisten la idea de elevar la exposición en la Argentina. El país es el mayor deudor del organismo, y viene de incumplir absolutamente todas las metas firmadas por el gobierno anterior.

* Para www.iprofesional.com