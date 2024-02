Raúl Timerman: "El conflicto con los gobernadores puede desencadenar un pedido de juicio político"

Raúl Timerman, director de la consultora Grupo de Opinión Pública, hizo foco en la resolución de la Ley Bases: "Milei podía haber logrado mucho más a través de la negociación que de la confrontación". Asimismo, explicó por qué cayó la imagen positiva del Presidente. "Si hubiera una elección donde sólo votaran los varones menores de 30, Milei ganaría en primera vuelta", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1)

Raúl Timerman es analista político y dirige la consultora Grupo de Opinión Pública y, en medio de muchos conflictos esta semana, especialmente con la rebelión del Chubut y otras provincias patagónica, analiza la situación nacional.

Alejandro Gomel: ¿Cómo ve la situación actual?

El paradigma del Gobierno parece ser lo bueno de ser malo porque lo mantiene en la cresta de la ola. El pronóstico político es de tiempo tormentoso, estamos en una zona de turbulencia que llega a puntos álgidos en donde no recuerdo una situación que tenga a un presidente constitucional enfrentado con todos los gobernadores electos, salvo el tucumano.

AG: ¿Pero esto es una estrategia o simplemente porque Milei es así y necesita confrontarse con todos a menos de dos meses y medio de gestión?

Milei es así y su asesoramiento es que siga así porque es su marca personal, ya que llegó a la política y ganó las elecciones atacando, peleando e insultando. La caída de la imagen del Presidente es, en realidad, que hay entre 8% y 10% de votantes suyos arrepentidos. Eso significa 6 puntos de caída. Además, vale mencionar que hay un 45% de un núcleo duro que lo sostiene y que si hubiera una elección donde sólo votaran los varones menores de 30, Milei ganaría en primera vuelta.

AG: ¿Cómo puede evolucionar el reciente conflicto entre el Gobierno y la Patagonia?

El gobernador no tiene la autoridad necesaria para cortar el suministro de gas, pero si hay un paro general del sindicato de petroleros en la práctica se va a producir eso. Además, está juntando el apoyo de todos los gobernadores patagónicos, incluso el de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz y que apoyaba a Milei.

Entramos en una zona donde conviene calmar los ánimos, que es lo que Guillermo Francos intentó hacer en su primera aparición pública, pero luego salió con los tapones de punta. Por otro lado, se firmó el decreto en donde se le quita el fondo a la Provincia de Buenos Aires. Este es un proceso terriblemente complicado, acordémonos que el viernes Milei tiene que inaugurar las sesiones en lo que él llamó “el nido de ratas”:

El conflicto con los gobernadores puede desencadenar un pedido de juicio político. Esto no quiere decir que vaya a ser destituido, pero recuerden que cualquier ciudadano se puede presentar en Diputados con una solicitud de juicio político al Presidente y la tiene que tratar la Comisión de Juicio Político para, luego, expedirse.

Por otro lado, ha puesto en la oposición, con distintos grados de dureza, a los gobernadores de Juntos por el Cambio. De hecho, no se termina de consolidar porque un sector amplio de la oposición no quiere estar del mismo lado que el kirchnerismo.

Claudio Mardones: A Patricia Bullrich, en los papeles, le queda un mes como presidenta del PRO y su pronunciamiento reciente fue que el Gobierno nacional debe cumplir con los giros de la coparticipación pero no puede condonar ninguna deuda. También sostuvo que “durante el gobierno de Macri se avanzó demasiado lentamente, lo cual llevó a una crisis que impidió la continuidad del cambio, por eso lo haremos con mayor coraje y decisión”. Así, parece que se aleja de las posiciones de los gobernadores del PRO, como "Nacho" Torres. ¿Cómo queda Macri en medio de este contexto? ¿Subestimó el conflicto con los gobernadores? ¿Se viene otra pelea más dura entre la ex candidata presidencial y el ex mandatario?

Todo eso pasa simultáneamente. Llama mucho la atención esa reunión entre Macri y "Nacho" Torres, en donde no se supo qué se trató. Alguno dicen que trató de poner calma y otros que lo incitó a actuar como actuó. Se sabrá cuando Mauricio Macri hable, pero da la sensación de que no se va a un proceso en el cual el PRO se fagocita a La Libertad Avanza.

Aceptando el liderazgo de Milei, lo que se está haciendo es poner a un sector importante del PRO bajo ese liderazgo. O sea, termina ganando La Libertad Avanza en un contexto donde no hay ningún gobernador de ellos. Llama la atención que el único gobernador que no se ha declarado respecto a este conflicto es Osvaldo Jaldo, un gobernador peronista de una de las provincias más peronistas como lo es Tucumán.

CM: Es que la situación del azúcar en Tucumán parece ser que es lo que lleva a Jaldo a guardar silencio. ¿O no?

Y claro, es que si no el peronismo lo llevaría a hablar. Pero hay una desorientación en la oposición, no se ha logrado articular un solo discurso. Me recuerda a una frase que dijo Perón cuando regresó: “Argentina es un país terriblemente politizado pero con una falta total de cultura política”. Y esto es lo que está pasando.

No veo a Milei cambiando su actitud, justamente por su marca personal de pelear e insultar, basta ver sus redes sociales. Incluso hay algunos tuits de Milei que da vergüenza leerlos en voz alta.

Si en lugar de haber bajado la ley ómnibus hubiera aceptado un cuarto intermedio y negociado los fideicomisos haciendo la separación entre cuáles sí y cuáles no (de la misma manera que se hizo con la privatización de las empresas), hubiese seguido adelante. Además, ya tenía aprobado el artículo de la delegación de poderes.

No me parece una actitud muy inteligente avanzar en ese sentido y de esa manera. Yo creo que podía haber logrado mucho más a través de la negociación que de la confrontación, pero indudablemente se siente más cómodo y se siente más auténtico así, siendo esa su marca personal en la vida política argentina.

Con información de www.perfil.com