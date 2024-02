Pullaro frente a los recortes: "Le vamos a seguir poniendo el pecho a los problemas"

El gobernador de Santa Fe confesó este jueves su "preocupación" por la decisión de Nación de no enviar los subsidios comprometidos a empresas de transporte, situación que derivó en el paro de colectivos que en Santa Fe ya ha generado 48 horas sin servicio.

"Hay una discriminación sobre el interior de la República Argentina muy importante en materia de subsidios – dijo el mandatario-. El 85% de los subsidios del transporte van al AMBA, a Capital Federal y al conurbano; y lo que resta viene al interior del país. Por eso tenemos la diferencia tan significativa e importante en el costo del boleto", planteó.



Según dijo, desde la provincia mantuvieron "hasta último momento" diálogo con el Gobierno Nacional "para ver si la pequeña parte de subsidio que le daban a Santa Fe, que es alrededor de unos 1500 millones de pesos, se iba a seguir remitiendo. Y hasta el momento no se hizo efectiva esa transferencia".

Pullaro dijo que desde el gobierno de Santa Fe se mantiene el compromiso de aportar la porción que le corresponde a la provincia, pero aclaró que no puede hacerse cargo de lo que Nación no envía. "Santa Fe ratifica el compromiso y el sostenimiento de su parte del subsidio para solventar la tarifa, que representa alrededor de 2.000 millones, pero no nos podemos hacer cargo del subsidio que estaba enviando Nación y que hasta ahora no ha girado. Por lo tanto, estamos sumamente preocupados", planteó.

Discusión permanente

El mandatario dijo que se encuentran en una "discusión permanente" con el gobierno nacional por el tema, con una salida transitoria porque se ha dictado la conciliación obligatoria, pero con un conflicto que persistirá hasta que Nación no salde su parte.

"La provincia no puede hacer más esfuerzos del que ha hecho – insistió Pullaro-. Santa Fe tiene un déficit fiscal importante; superior al que habíamos tenido en el 2011 que fue el período de mayor deficiencia fiscal de los últimos 20 años. Santa Fe no puede solventar lo que le correspondería solventar a Nación, con lo cual, vamos a seguir en la discusión y vamos a seguir con los planteos".

El gobernador dijo que Santa Fe ya está haciendo "recortes en muchas áreas, pero indudablemente no puede sostener lo que venía de Nación" en materia de subsidio al transporte.

Sí dijo que están dispuestos a actualizar el monto del subsidio que aporta al sistema, pero en la medida que Nación asuma y cumpla también sus compromisos. "Tenemos pensado invertir más en el sistema de transporte de la provincia de Santa Fe pero Nación no está mandando lo que mandaba el año pasado", concluyó.

Con informacion de El Litoral.