Gustavo Córdoba, consultor político: "Santoro es el antagonista simbólico de Milei"

El consultor político Gustavo Córdoba remarcó que la principal pelea que tiene el Gobierno es contra el tiempo. “Cuanto más demore en producir un efecto beneficioso se va a encinar mucho la imagen público y la popularidad de Milei y su Gobierno”, observó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo Córdoba es consultor político y director de la consultora Zuban Córdoba

Alejandro Gomel: Parece emprenderla contra todos Milei, ¿hasta donde va a escalar?

Es un estilo que si lo citamos en algo contextual, hace poco, Andrés Malamud planteaba que el apoyo de algunas personas a Milei era más una cuestión de fe que una cuestión racional. Algo de eso hay, en este contexto, nosotros tenemos por segundo mes consecutivo que para el 80% de la población argentina, el ajuste lo paga la gente, no la casta. Si partimos de ese 80% como un número transversal, impactante y mayoritario, vamos a concluir que en ese 80% hay muchos que votaron a Milei en noviembre, la contradicción está en el aire. ¿Cómo plantear esa contradicción sin caer en la apelación de la fe? Hay mucha gente que está sufriendo el ajuste y sin embargo lo sigue apoyando. Otro dato que te doy en exclusiva es que es la tercera vez que nosotros medimos quien es más responsable de la economía actual, el Gobierno de Alberto Fernandez y Sergio Massa o de Javier Milei y Luis Caputo, en diciembre nos dio 60% Alberto y 30% Milei, en enero nos dio 45% Alberto y 40% Milei, es la primera vez este mes que Milei y Caputo lideran con un 51% versus un 44% de Alberto y Massa. Por primera vez se dio que la mayor responsabilidad de parte de la sociedad respecto la situación económica es culpa del actual Gobierno. Estamos en el fin de la luna de miel, es la primera vez que una mayoría le asigna responsabilidad directa a este Gobierno por la mala situación actual, estamos viendo por primera vez un punto de quiebre en la situación de la opinión pública. Lo que sí está claro es que Milei mantiene esos apoyos del 40%, se ha transformado en una suerte de núcleo duro. Zuban Córdoba fue la primera en hablar de tercios en la política argentina, lo que tenemos que decir hoy es que los tercios ya no gozan de buena salud, Mieli, que alquiló su propia grieta ya es propietario y está polarizando. En un contexto de fragmentación opositora, al Gobierno de Milei lo veo absorbiendo al PRO y va a mantenerse en ese porcentaje.

AG: ¿Hoy la grieta pasa por Milei y anti Milei?

Así es, el problema de la oposición fragmentada es que no hay nadie representando la anti Milei. Otro dato en exclusiva es que más allá de la imagen positiva del Papa, hemos medido a Leandro Santoro y nos llevamos una sorpresa porque tiene 48 puntos de imagen positiva. Se me ocurre pensar a Santoro es un antagonista simbólico a Milei, todo lo discursivo de Milei, su actitudes y su tratamiento a quienes no piensan como él, contrasta con los de Leandro Santoro, que si bien es un dirigente que aún no ha ganado ninguna elección importante, en términos simbólicos conjuga con mucho sentido común la postura de muchos argentinos. Creo que es el único dirigente opositor que está distinguiéndose, habrá que ver qué pasa con los gobernadores y esa pelea de fondo, que es un desgaste muy fuerte para Milei y para los gobernadores. Nosotros planteamos si el gobierno debería profundizar la pelea con los gobernadores o si debería sentarse y llegar a un acuerdo, tan solo un 28% de un 30% dijo que debería seguir peleando mientras que un 60% dice que debería llegar a un acuerdo. Son señales que en un contexto agobiante, Milei tiene alguna ventaja por aquella gente que tiene fe y esperanza de que Milei logre algún resultado, pero en el primer cambio de contexto es probable que Milei pueda sufrir un golpe muy duro en su imagen.

AG: ¿Dónde ha quedado el kirchnerismo en la configuración política? ¿Ahora el que divide aguas es Milei?

Hay episodios que van marcando la importancia de un sector político. El antikirchnerismo fue una construcción política y mediática que le sirvió incluso a Javier Milei. Hay que observar este detalle: ya van dos turnos electorales consecutivos que el kirchnerismo no logra montar una candidatura presidencial, son datos. La sociedad argentina al haber votado a Milei, en la manera y en el contexto en el que lo hizo, me parece que ha cambiado profundamente la relación de la representación de la sociedad argentina y los que aún no lo han entendido es la dirigencia política tradicional. Creo que la sociedad argentina ha evolucionado de una manera mientras que la política se ha quedado en el pasado, sobre todo en el segmento joven, el votante menor de 30 años es una incógnita y es hoy el apoyo más importante que tiene el Gobierno. Cuando vemos las gráficas de cruces de variables y cruzamos por edad, siempre vemos que a mayor edad aumenta el rechazo a Milei, si la política argentina quiere recuperar terreno va a tener que entender al votante menor de 30 años.

Fernando Meaños.: Respecto a que gran parte de la sociedad empieza a responsabilizar a Milei de la situación económica, ¿qué te parece que puede llegar a pasar si como dice el propio gobierno la inflación empieza a decrecer? ¿Te parece que la opinión pública le perdonaría a Milei todo lo que está sufriendo a cambio de una expectativa de una vida sin inflación?

Desde un principio sostuve que la estrategia de la ley ómnibus obedecía a una especie de spam legislativo para ganar tiempo y consolidar el DNU. La principal pelea que tiene el Gobierno es contra el tiempo, esto que acabas de plantear es la clave de los próximos días de Argentina. Vamos a ver cuánto resiste el DNU una vez que se produzca la apertura de sesiones ordinarias, vamos a ver la inconstitucionalidad o no que la Corte Suprema puede entender que existe en el DNU y ahí vamos a ver el momento más crítico y crucial del programa económico de Milei. La clave está en el tiempo, cuanto más demore en producir un efecto beneficioso se va a tensionar mucho la imagen pública y la popularidad de Milei y todo su Gobierno.

FM: Igualmente la inflación sigue estando al tope de las preocupaciones. Si consiguiera para abril o mayo bajarla un dígito por el lado de la opinión pública tendría un grado de reconocimiento para el Gobierno…

Sí y no, depende. Lo que hay que observar mucho detenimiento es el comportamiento de la clase media, sobre todo la que votó a Milei, ver hasta qué punto está dispuesta a clase media a estirarse en su estilo de vida para bancar estos supuestos beneficios del Gobierno de bajar la inflación y la estabilidad económica, los gastos son mensuales y los incrementos son casi diarios, ahí está la atención que yo señalo. Marzo va a ser un mes muy difícil para el Gobierno, no solamente por la apertura de sesiones ordinarias, sino porque además el impacto inflacionario va a ser brutal por el comienzo de clases. Vamos a ver la capacidad que tiene el Gobierno, yo hasta aquí observo que hay mucha gente que se manifiesta afectada por el ajuste pero todavía tiene un margen de creencia de que el Gobierno va a lograr las modificaciones económicas que todo el mundo pretende.

Alejandro Gomel: Ayer (por el jueves) veíamos al Presidente compartiendo en twitter el festejo por la venta de dólares de la clase media para poder llegar a fin de mes, algo que es parte del efecto licuadora. Antes el ajuste era mala palabra, los políticos la evitaban…

Claramente hay una situación de hastío que Milei supo decodificar muy bien en la campaña, es todo un riesgo para Milei porque su comunicación tiene mucho más relato que gestión, es pura ficción. La pelea con Lali, en el fondo no es original, es una copia de lo que hace Trump con Taylor Swift, y en el contexto argentino está claro que esa pelea lo que busca es desviar la atención del público de la economía a temas secundarios, pero cuando la economía habla y no alcanza para pagar la luz o para comer, vamos a ver si el relato alcanza a tapar la deficiencia que ha generado este Gobierno, ahí se va la suerte de este Gobierno de Milei. La atención y el tiempo lo vamos a ver cuándo las familias de clase media argentina no puedan pagar todo lo que consumen.

AG: Parece que es central esto, si hay resignación o si va haber una rebeldía o resistencia a este ajuste. La idea de que la clase media saque los dólares del colchón y los venda para llegar a fin de mes me parece que muestra un nudo que queda por ver cómo se desata…

La diferencia es que en ese caso Milei se pone como un tercero no involucrado, y me parece que algo tiene que ver en esa consecuencia. Hay un déficit en común cuando el Gobierno comunica lo que hace.

