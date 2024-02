Patricia Bullrich mandó al muere a la clase política: «Todos sabemos que en la Argentina hay curro para todo»

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su pesar por el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados y lanzó fuertes críticas al sistema político argentino. La funcionaria nacional lamentó la falta de avances y afirmó que el país está perdiendo tiempo y oportunidades para un cambio significativo.

En una entrevista con Ari Paluch en el programa «Arizona» de Rock and Pop, Bullrich afirmó: «La Argentina pierde tiempo, posibilidades de un cambio serio. Se está discutiendo hasta dónde puede uno trabajar un mes y medio en el Congreso para llegar a un acuerdo y cuando uno está en la banca todo eso se echa para atrás».

La ex diputada nacional hizo hincapié en la presencia del «curro» en diversos aspectos de la vida política del país y alentó a la clase política a «animarse a dar el paso del cambio». Bullrich destacó que los intereses personales muchas veces prevalecen sobre los beneficios colectivos y que es necesario superar ese obstáculo para transformar la realidad argentina.

«Todos sabemos que en la Argentina hay curro para todo, atrás de cada palabra de defensa de determinados valores se esconde el ‘a mí no me toques esto’. Así no cambia el país», afirmó la dirigente política de 67 años y agregó: «Hay que cambiar el país o los argentinos vamos a seguir viviendo en medio del desastre económico, social, educativo, una crisis terminal en todo ¿Queremos seguir viviendo así o nos animamos a cambiar? Hay que animarse a dar ese paso del cambio».

La respuesta de Bullrich ante las críticas por los operativos antipiquetes

«Inventan cosas para tratar de sacarte de lo central», destacó Bullrich sobre las críticas y denuncias recibidas. También se refirió a la situación de las Fuerzas Armadas en diversas regiones del país, señalando que están «total y absolutamente indefensas» y anticipando que podrían retomar el uso del arma en zonas de frontera.

La ministra rechazó las críticas recibidas por el uso del gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones en contra de la Ley Ómnibus. Defendió su uso y señaló que está permitido, desestimando las acusaciones de organismos de derechos humanos. «El gas pimienta que usan las Fuerzas de Seguridad está absolutamente permitido. La capacidad de inventiva que se tiene es increíble», arremetió la ex ministra de Trabajo.

Con información de www.elintransigente.com