Pullaro sobre los indultos a policías: "Lo estamos estudiando y lo decimos de frente"

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que analiza la posibilidad de indultar a policías y ex funcionarios policiales condenados "de manera injusta", según su parecer. Como adelantara El Litoral, uno de los casos en estudio es el de Luciano Nocelli, un oficial condenado a 25 años de prisión por doble homicidio calificado. El efectivo había intervenido en un intento de robo en Rosario, en mayo de 2019; tras un intercambio de disparos, reaccionó disparando su arma reglamentaria y causó la muerte de la pareja de asaltantes.



Todavía en su rol de legislador, Pullaro manifestaba públicamente su disidencia con el fallo judicial que había encontrado culpable al efectivo, por disparar por la espalda y a corta distancia. Para el gobernador, fue en legítima defensa y sobre el mismo argumento, funda la posibilidad de condonar la pena.

Este martes, tras la reunión de la Junta Provincial de Seguridad, el mandatario confirmó ante la consulta de este diario, que el tema está en análisis.

"Lo estamos estudiando. Yo lo siento y lo digo públicamente; no quiero hacer nada que no corresponda, pero le pedí al Fiscal de Estado, a la (Secretaria) Legal y Técnica de la provincia, así como al ministro de Gobierno, Fabián Bastía, que estudien en profundidad el tema. Porque siento - insistió- y lo dije en la Asamblea Legislativa cuando juré como gobernador, que hubo muchos hechos que fueron injustos. Yo fui ministro de Seguridad y vi el estrés que vive un policía cuando, en cinco segundos, tiene un enfrentamiento y en el exceso de la legítima defensa, tal vez terminaba detenido unas horas. Imagínense si se trata de una condena de años. Por lo tanto, sí, lo estamos estudiando, pero no queremos generar ningún tipo de falsas expectativas. Si entendemos que es correcto, por supuesto que lo vamos a llevar adelante", planteó.



- ¿Es pertinente esto, con lo que está pasando en general en cuanto a la inseguridad? - se le consultó-

- Sí, claro, con más razón. Necesitamos una policía que no tenga miedo de actuar contra los delincuentes. No es que vamos a exonerar o a indultar o a conmutarle la pena a un policía que cometió un hecho de gatillo fácil o que mató a una persona. Acá se están evaluando algunos hechos de policías que tuvieron enfrentamientos, que los enfrentamientos están probados, y que no tenían ningún tipo de vínculo con el delito. Eso es lo que se está evaluando en este momento y lo decimos de frente; lo vamos a estudiar porque entendemos que es el momento también de dar esos mensajes. Nosotros vamos a formar a la policía de Santa Fe; tenemos planes, tenemos tantas cosas para contar en ese sentido que vamos a convocar a una conferencia para mostrar todo lo que vamos a hacer en Rosario y en Santa Fe: cómo vamos a trabajar con la tecnología, la inteligencia y los equipamientos, pero también con la formación de la policía. Queremos jerarquizar a las fuerzas de Santa Fe; necesitamos que la policía sea una institución de prestigio. ¿Quién va a querer ser policía si se dice que en la institución son todos chorros o corruptos? La policía tiene que tener prestigio; hay que cambiar un criterio y un concepto, sobre todo, cambiar el 'la policía es corrupta' por 'aquel policía cometió un hecho de corrupción'.

