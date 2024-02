Pullaro respaldó al gobernador de Chubut y afirmó que "el país se construye con firmeza pero sin imposiciones"

Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe, suscribió una nota firmada por él y los otros ocho gobernadores de Juntos por el Cambio en apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres.







Esto se da tras la decisión de Nación de no enviar a la provincia de Chubut los fondos coparticipables que le corresponden tras el conflicto suscitado en materia de transporte y la cautelar presentada por el gobiern chubutense para que el Gobierno nacional siga enviando fondos al transporte público.

Pullaro usó su cuenta de la red social X para compartir el comunicado de los gobernadores del partido y afirmó: "@NachoTorresCH es un gobernador que defiende con coraje los intereses de su provincia".

"La Argentina debe recuperar el diálogo y el respeto institucional. El progreso y el cambio que el país necesita se construye con firmeza pero sin imposiciones", concluyó el tweet.

El comunicado de los nueve gobernadores de JxC emitido este viernes manifiesta: "Los gobernadores de Juntos por el Cambio manifiestan su total respaldo y apoyo al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en este duro momento por el que están pasando los chubutenses. El Gobierno nacional debe cumplir con la Constitución y enviar urgentemene los recursos coparticipables que le pertenecen a la provincia".

"No cumplir con la ley y los acuerdos entre Nación y provincias no afecta a los gobernadores sino a los 50 millones de argentinos que viven en las 24 jurisdicciones del país", cierra la nota oficial.

Nota de los gobernadores del sur

El gobernador del Chubut, Ignacio Torres, advirtió este viernes que interrumpirá la exportación de petróleo si el Ministerio de Economía de Nación "insiste con retener de manera indebida la mitad de la coparticipación" que le corresponde a la provincia.

"Si el miércoles no nos sacan la pata de encima a los chubutenses, no sale una gota de petróleo de la provincia y ahí los quiero ver si son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo y vamos a ir hasta las últimas consecuencias" expresó Torres este miércoles, durante una multitudinaria movilización encabezada por los gremios petroleros, camioneros y de la construcción, en reclamo por la quita de recursos nacionales y la desinversión de las empresas de hidrocarburos en la región.

Torres habló en el marco de los festejos por el 123° aniversario de Comodoro Rivadavia, ciudad cabecera de la cuenca petrolera del Golfo San Jorge, donde acusó a la cartera de Hacienda de retener "de manera indebida" fondos por deudas a corto plazo que el gobierno local tomó durante la administración anterior.

Seguidamente, Torres compartió en sus redes sociales oficiales un comunicado conjunto firmado también por los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), y Claudio Vidal (Santa Cruz), titulado "Las provincias Unidas del Sur".

Allí, expone que "las provincias son preexistentes a la Nación y merecen respeto", y que "nadie puede someterlas ni extorsionarlas con amenazas de restricción de fondos públicos que les pertenecen por derecho propio".

"En febrero el gobierno nacional nos retuvo ilegalmente $13.500 millones. Es más de un tercio de nuestra coparticipación mensual. Si no cumplen con la Constitución y no le envían los recursos a los Chubutenses, entonces Chubut no entregará su petróleo y su gas", sentenció Torres.

CON INFORMACION DE UNO SANTA FE.