Ricardo Alfonsín: "No se le pueden dar facultades a quien no tiene conciencia de sus límites"

Ricardo Alfonsín, ex embajador de Argentina en España, señaló que las declaraciones de Milei acusando a la esposa de Pedro Sánchez de corrupta "producen un daño irreparable a nuestra reputación". A su vez, sostuvo que otorgarle facultades legislativas al Presidente a través de la Ley Bases es "muy grave". "Además, lo que ha hecho con el DNU es una demostración cabal acerca del desdén que siente por la división de los poderes y el respeto institucional a la Constitución", criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ricardo Alfonsín se desempeñó como embajador argentino en España entre el año 2019 hasta el año 2023, durante todo el periodo presidencial de Alberto Fernández. Anteriormente, había sido presidente del Comité de la Provincia de la Unión Cívica Radical entre 2014 y 2016, previamente diputado nacional en el 2009 y en el 2017 y candidato a presidente por la Alianza Unión de Desarrollo Social en el año 2011.

En una entrevista reciente vos hablabas de estabilidad jurídica (que la ley de hoy siga valiendo en el futuro) y estabilidad emocional, dos cosas que requieren aquellos que buscan invertir. ¿Podrías profundizar esta idea?

Por supuesto que la estabilidad jurídica es un valor muy importante que tienen en cuenta los inversores antes de decidir su inversión en nuestro país. Pero la seriedad y la confianza, que tiene que ver con la estabilidad emocional y con la capacidad de controlar impulsos de parte del presidente de la república, es otro elemento que tienen muy en cuenta.

A mí me preguntaban mucho antes de venir para acá acerca de la personalidad de este señor. Lo que ocurrió este domingo en España revela que es un hombre que no tiene demasiada conciencia acerca de cuáles son los límites mínimos, las cosas que no puede decir un presidente en otro país.

Ya sabemos que no tiene demasiada conciencia acerca de lo que no debe decir en la política interna. Eso ya lo hemos visto, aunque algunos políticos parece que no lo hicieron, incluso de mi partido. Yo jamás hubiera propuesto una alianza con La Libertad Avanza, fuera cuales fueran los programas que ofrecía a la sociedad.

Es una alianza con un líder que dice cosas de la oposición tales como “Gusano”, “Parásito” o “Nido de ratas”. En el partido todavía hay dirigentes que creen que es necesario recomponer con el PRO y que es una mejor relación de fuerza ir a negociar un acercamiento con LLA.

Incluso hay algunos que proponen aprobar las facultades delegadas, es decir, cederle al Presidente facultades legislativas, cosa que le prohíbe la Constitución Nacional, salvo circunstancias muy excepcionales. Es muy grave todo eso. Quieren otorgar facultades legislativas a un señor que odia lo público, y, como lo dijo en España, se refiere a un “Estado criminal". No se le pueden dar facultades a quien no tiene conciencia de sus límites.

Además, lo que ha hecho con el DNU es una demostración cabal acerca del desdén que siente por la división de los poderes y el respeto institucional a la Constitución Nacional, ya que sabe que es claramente inconstitucional. Él lo sabe perfectamente y lo saben todos los radicales.

El avance de la extrema derecha a nivel global

Pareciera que no es solo el caso de Milei, en Italia tenés el de Giorgia Meloni. También está el propio Santiago Abascal, líder del partido VOX, quien defendió a Milei y acusó a Pedro Sánchez de “iniciar un conflicto diplomático por una situación en particular”. Viviste más de 4 años en España, ¿qué se puede comparar del crecimiento de la extrema derecha de España e Italia con el fenómeno Milei?

Sí, tienen puntos de contacto, pero las expresiones de ultraderecha en cada país reconocen diferencias también. Yo tenía muy buenas relaciones con todos, pero no con VOX, que no tuve relaciones. Pero con el PTE de España, por ejemplo, era muy cordial y muy afectuoso. Lo mismo con otros dirigentes del PP, de la Comunidad de Madrid, de la Alcaldía de Madrid, del Parlamento. Excelentes relaciones, en la cuales ellos sabían que tenían mi corazoncito. Todo esto es lo que se ha puesto en riesgo en las relaciones políticas con España, que quizá a partir de ahora sean más conflictivas.

¿Pero vos creés que hay una posibilidad de que en España, por ejemplo, crezca la extrema derecha y termine pasando lo que pasó en Italia, en donde terminó formando gobierno? ¿Viste a lo largo de estos cuatro años si hubo un crecimiento de la extrema derecha de esa magnitud?

Absolutamente. Gracias a Dios en las últimas elecciones creo que han experimentado un retroceso, pero no me extrañaría que se revierta este proceso. Vos tenés que ver las cosas que le decían al presidente. Me hacía acordar mucho a las cosas que le decían, desde los partidos tan democráticos y republicanos en la Argentina, a Alberto Fernández.

Pero no solamente en España, Marine Le Pen va a ganar en Francia las europeas. La extrema derecha y la derecha van a ganar en las europeas. Lo mismo pasa en Alemania, en Holanda o en Grecia con Amanecer Dorado.

En su momento, les reprochaba a los hombres de España, a los amigos del progresismo cuando advertían acerca del crecimiento de estos fenómenos, que no los íbamos a detener con discursos éticos o puramente republicanos. Había que cambiar las condiciones que tienen que ver con el retroceso en materia de justicia social para poder detener estos fenómenos. Es que se van a seguir profundizando en el mundo.

Lo que dijo ayer Milei es increíble, cuando lo escuchaba pensaba que todo esto iba a dar lugar a una convocatoria de la embajadora, a quien conozco y es una excelente persona. Imagino el trabajo que tendrá la Embajada argentina en España para poder recomponer esta relación.

Pero una vez que se recomponga, que ojalá esto pueda ocurrir, hay un daño que no es reparable, que tiene que ver con la reputación de nuestro país, algo que afecta a los argentino.

Además, está el daño que se ha producido en otros países, porque lo que decía él en el discurso cuando hablaba de “Estados malditos”, no se refería solo a la Unión Soviética sino a la socialdemocracia, al consenso socialdemócrata y al Estado de bienestar que interviene el capital del trabajo para generar condiciones que permitan que la economía funcione de manera más solidaria.

Europa ha sido quizá la región del mundo donde más se ha desarrollado el estado de bienestar y Milei los ha ofendido. Eso no se resuelve rápidamente. No solamente nos afecta en términos económicos, ya que la dimensión política en las relaciones internacionales es importantísima.

Las tareas que se realizan en el plano político en la embajada no son tan visibles, pero vos necesitás de los países para que te acompañen en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo o en la OMC, que son cosas muy importantes.

Por ejemplo, España permanentemente se manifiesta a favor del reclamo de la ONU en el sentido de que Inglaterra debe sentarse a conversar con Argentina para discutir la soberanía de Malvinas. Nos complica mucho la relación política, es increíble que este señor haya hecho lo que hizo. Antes de que asuma, no me costaba imaginar que se iba a manejar así en el plano internacional, sin embargo no podía creer las cosas que decía.

Se están registrando reacciones en España hoy, como la UGT, que es la Organización de los Trabajadores o la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que ha manifestado también su disconformidad por las referencias que se hicieron al gobierno de España. Varios se han manifestado en ese sentido.

Va a tener que hacer un esfuerzo grande la embajada, y estoy seguro que lo va a hacer. Espero que el Gobierno esté dispuesto a dar una explicación que permita iniciar un diálogo que resuelva el problema. Aunque, hasta ahora, sigue escalando los agravios por las redes sociales.

Lo que sí, espero que en el Congreso no le aprueben las facultades delegadas para poder hacer reformas en el Estado, ya que es un hombre que odia a lo público y al Estado. Esto deberían decir con absoluta claridad los partidos democráticos y republicanos, que no son tan democráticos ni tan republicanos como dicen.

Yo fui diputado con ellos, con Cambiemos. No hubo ningún cambio institucional durante la gestión de Cambiemos, ni la ley que reglamenta el DNU, ni el Consejo de la Magistratura. Ni una coma se modificó de esas leyes que nosotros mismos decíamos que había que modificar durante la campaña, porque las hacíamos responsables del disfuncionamiento institucional durante los gobiernos anteriores.

Con información de www.perfil.com