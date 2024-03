Se fue de River para jugar en España, fue estafado en Arabia y estuvo a punto de vivir en la calle: "Fue un infierno"

Luego de realizar todo el recorrido de las divisiones inferiores en River, el arquero Ezequiel Muth, que llegó a entrenar con el primer equipo en la era de Marcelo Gallardo, tomó la decisión de salir del club con el objetivo de buscar nuevas oportunidades en el exterior para seguir creciendo.

Tras llegar a España, Muth vivió un calvario al ser estafado por un supuesto representante que lo llevó a Arabia Saudita, y llegó al punto de pedir club en sus redes sociales. En diálogo con BOLAVIP, el arquero de 24 años que se desempeña en el Lykos Tolve de Italia, contó su historia y su actualidad, con un emprendimiento por fuera del fútbol.

-¿Cómo se dio tu salida de River y tus primera experiencia en Europa?

-Mi salida de River se dio a principios de 2019 luego de hacer una gira en China con un grupo de jugadores. El DT (de la Reserva) era Gustavo Chapa Zapata, al volver tomé la decisión de ir a probar suerte a España. Llegué a Villacarrillo donde solamente me pagaron un mes de cuatro de sueldo, me fui a vivir con la familia de un amigo colombiano que me bancaron un mes y medio en su casa. Luego de eso fui a Ibiza ya que un amigo argentino me encontró un trabajo como relacionista público, este trabajo me ofrecía una casa. Luego de un mes sin obtener buenos resultados, el trabajo me sacó la casa y ahí me quedé sin nada. Mientras tiraba curriculums y buscaba trabajo para pasar el verano y esperar a conseguir un nuevo club, conocí a otro chico colombiano que me hospedó en su casa por dos meses, y en ese tiempo tuve la idea de publicar en las redes sociales y tuvo toda la repercusión que tuvo. Gracias a esto tuve la oportunidad de ir a Málaga, pero el club estaba por quebrar y no podían firmar contratos a nuevos jugadores, así que de ahí pasé a España, a la cuarta división donde no me pagaban un salario pero me ofrecieron un trabajo de camarero. Lo acepté y estuve ahí hasta que salió la oportunidad de Gibraltar, en la Primera División, donde a los dos meses llegó el Covid. Luego del Covid me llamó Víctor Valdes, el ex arquero de Barcelona, que quería que forme parte de su equipo en la cuarta división del fútbol español. Obviamente acepté, pero a los 3 meses que empezó el proyecto, Víctor decidió no continuar y el proyecto del equipo se terminó y nos mandaron a todos a casa.

-¿Cómo fue la estafa que sufriste por parte de un representante?

-En enero de 2021 tuve la oportunidad de ir a Al Hilal United de Emiratos Árabes, para la segunda parte del torneo. Ahí firmé mi primer contrato profesional, ganamos 13 partidos de 15, quedamos afuera en la final y al terminar el contrato me volví a Argentina, donde recibí la propuesta de un “representante” para ir a Al Ittifaq, que fue la segunda vez que fui a Emiratos Árabes luego de mi paso por Al Hilal United. Pero a partir de ahí todo se convirtió en un infierno, ya que fui estafado. Este “representante“ metió jugadores ahí, ya que había cerrado un sponsor con el club y estaba como director deportivo, pero este sponsor era falso y por eso el club echó a este representante dejándonos a todos afuera. Luego de eso, este “representante” creó un club que nunca existió y a las semanas nos enteramos que era un estafador con antecedentes en Argentina, Uruguay y en muchos lugares. Por esto, me quedé sin club y me puse a trabajar como entrenador de una academia de nenes, que lo hice por dos meses mientras buscaba un nuevo equipo, hasta que salió la oportunidad de irme a Italia.

-¿Cómo saliste adelante de esta situación?

-Se sale adelante con mucha fuerza de voluntad, desde chico que sueño con jugar al fútbol y me prometí hacer todo por cumplirlo, las cosas feas que se cruzan por el camino solamente son pruebas que te pone la vida, uno decide si bajar los brazos o seguir intentandolo, yo decido seguir intentándolo. De estas experiencias crecí un montón, fueron 6 años desde que salí de River que la vida me llenó de pruebas y paso a paso, poco a poco pude ir superándolas. En el camino conocí gente muy buena siempre predispuesta a ayudarme y a escucharme, no solamente me crucé con gente mala, las oportunidades llegaron pero siempre tuve que buscarlas, intentaba hablar con contactos o me contactaba con representante vía las redes sociales.

-Luego de esto, ¿cómo siguió tu carrera?

-Llegué a Tricarico, Italia, donde jugó 11 partidos, ganamos todos y perdimos en la final, pero igualmente ascendimos, y me quedé en ese equipo el campeonato 22/23. Ahí salí campeón de la Coppa Italia e hicimos un muy buen campeonato. Actualmente me encuentro en Italia en el equipo Lykos Tolve donde vamos terceros con muchas chances de entrar al play off para ascender.

-¿Qué análisis haces de tu actual temporada y qué objetivo tenes a futuro?

-Esta temporada está siendo muy positiva ya que vamos en tercer lugar y en 24 partidos recibió 18 goles. Mi objetivo a mediano plazo es ascender con Lykos Tolve y a largo plazo poder volver a jugar profesionalmente.

-¿Seguís teniendo contacto con tus compañeros de River tras 6 años?

-Con mis compañeros de River sigo en contacto, también con algunos entrenadores. Fue mucho tiempo vivido en el club, fútbol y colegio, los mejores recuerdos de mi vida son todos de esa época. Con los chicos que sufrieron la estafa sigo en contacto con muchos también y me pone muy contento ver como la mayoría pudo salir adelante y sigue luchando por su sueño.

-Además del fútbol, ¿También tenes un emprendimiento a parte?

-Fast Web Design es un nuevo proyecto mío que consiste en la creación de sitios web para personas, emprendimientos o empresas. Otro de mis proyectos es @Sportwebsite_ que consiste en la creación de sitios web para futbolistas profesionales, un sitio web donde los jugadores podrán tener toda su información, fotos, videos y estadísticas actualizadas. Hoy en día la presencia digital en todos los ámbitos del mundo es una cosa fundamental para marcas y empresas, también para los futbolistas, te facilita el enviarle tus cosas a los clubs y directores deportivos.

Fuente: bolavip