El desgarrador momento que atraviesa Susana Giménez: "Me da pena"

Susana Giménez se mostró angustiada en las redes sociales y le contó el motivo a sus millones de seguidores. La conductora de televisión, actriz y empresaria es amante de los perros y tiene un vínculo especial con uno de los suyos, que afronta un problema de salud.

"Mi adorado Beto recuperándose de la segunda operación de ligamentos cruzados, ¡me da una pena verlo así!", escribió Susana en una de sus publicaciones de Instagram, donde se pudo ver una foto de uno de sus perros con una venda en una de sus patas.

La diva de Telefe tiene una gran cantidad de canes en su mansión de Punta del Este, La Mary, y sus fanáticos con conscientes de cuán importantes son sus mascotas para ella. De ese modo, sus seguidores se solidarizaron con ella por el momento que atraviesa: "Que se recupere prontito, besitos"; "Yo tengo uno enfermito que no se cura porque precisa el cono y no tengo"; "Mi cielo hermoso pobrecito"; y "Que se recupere pronto!! Mucho amor para Beto", fueron algunos de los comentarios que le dejaron.



Qué dijo Susana Giménez de Moria Casán

"Moria después se peleó conmigo no se, no hacía nada más que hablar mal de mí así que no entiendo por qué, pero bueno. Ya se le pasará, o no, me da igual. Yo no contesto porque a mí las discusiones me parecen un plomo. No ganás nada y las peleas son ridículas. Me acuerdo solamente las cosas que hicimos juntas y lo bien que lo pasamos en el trabajo", comentó susana sobre las críticas que ha recibido por parte de Moria en el último tiempo. Por su parte, Moria Casán le respondió con todo: "He ido muchas veces a su programa pero, contrariamente a lo que se cree, la que nunca fui a verla al teatro fui yo. Reconozco que yo he dicho cosas ofensivas, pero siempre fueron en joda. De cualquier manera, cuando se habla de mi amistad con Susana, no es tal. Porque ni nos hablamos ni nos saludamos para nuestros cumpleaños. "No hay una rivalidad. De hecho, ella siempre fue muy gentil con mi hija y también me ha invitado a algún Año Nuevo en La Mary. Pero, bueno, tenemos otro crecimiento. Ella aún tiene como esa voz infantil y sigue replegándose en la era del ‘Shock’. Aunque está disfrutando de todo lo que logró, siento que lleva su vida recluida como Greta Garbo… Bueno, no tanto”.



Moria Casán explicó por qué no saludo a Susana en su cumpleaños

"No la saludé a Susana porque con ella no nos hablamos por teléfono. La última vez que estuve con Susana fue cuando le presenté a (Facundo) Moyano. Fue hace más de seis años, yo fui al Four Season y ella estaba con su hija Mecha, con Yankelevich, un grupete, ahí nos saludamos, le presenté a Moyano y después le mandé un lubricante por un amigo mío”, comentó.

Fuente; Telefe