Elisa Carrió sobre el narcotráfico en Rosario: «Yo le avisé a todos que esto iba a suceder»

Elisa Carrió, una de las fundadoras de Juntos por el Cambio, afirmó que existen centros de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires donde la policía tiene un papel preponderante en el manejo de la droga. Estas declaraciones se produjeron en medio de la ola de violencia desatada recientemente en Rosario, a la que Carrió calificó como «una tragedia previsible».

De acuerdo a citas de la agencia NA, la dirigente radical destacó que durante los últimos 20 años, incluso durante el gobierno de Juntos por el Cambio, no se había observado presencia de gendarmes en la llamada «ruta de la droga» que ingresa a Rosario. Carrió realizó denuncias previas sobre el narcotráfico en Santa Fe y señaló que la provincia está completamente tomada por esta actividad ilícita.

«Santa Fe está tomada entera por el narcotráfico. Lo que pasa es que en Rosario se armaron bandas, producto de que en la terminal de la Ruta 34, parte sale de la Argentina del puerto de Rosario y parte va a los centros de Moreno y San Martín. Esos centros están más controlados porque lo maneja la misma policía», señaló la líder de la Coalición Cívica ARI.

«Yo le avisé a todos que esto iba a suceder. Los celulares estaban en todas las cárceles. Funcionarios y exfuncionarios actuales iban a esas cárceles. No pueden decir que no estaban. Cuando había revisión, se sacaban los celulares de día, se los ponían a la noche y se lo sacaban por la guardia de la madrugada», indicó la ex diputada nacional.

Carrió advirtió sobre vínculos de bandas del narcotráfico argentino con la cárcel de Río de Janeiro

«El problema más grave es que se ha adoptado un nuevo mecanismo, que es el del comando capital. Es el que maneja la droga y un montón de negocios y amenazas que controla hoy Ciudad del Este. Es manejado desde la cárcel de Río de Janeiro. Parte de ese comando está en relación con estos grupos», comentó Carrió.

«La metodología es matar inocentes para crear terror en las ciudades. Estamos en una escala mayor. Por decir una verdad que nadie la dijo hace 20 años, tuve un ACV del estrés», concluyó la expresidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación que hoy no ocupa ningún cargo político.

