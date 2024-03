Lizy Tagliani habló sobre el problema de salud que atravesó

"Me hice las tetas y se me empezaron a poner negras. Llamo al cirujano y me dijo que debía ser normal. Me dolía un poco, pero yo con tal de tener tetas aguanté. Entonces agarro, me voy al médico y cuando me saca las vendas se me caen las tetas y me cosió porque estaba todo podrido, se estaba abriendo. Me dijo que me lavara, que ponga abajo del agua, y cuando me meto abajo de la ducha se cae la prótesis", comenzó su relato la celebridad de televisión. Y siguió: "Bueno, se me cae, lo llamo al médico y le digo que se me había caído la prótesis. Todo esto con un dolor fatal. Entonces me dice 'venite ya que te las voy a sacar a las dos'. Ni loca: yo esperé a la noche, me fui a los boliches a mostrar las tetas, presentación oficial, y de ahí me llevaron desmayada a la clínica a que me saquen todo. Toda podrida estaba. Me sacaron todo y estuve seis meses así. Por eso hay un pezón que no lo tengo, que me lo inventaron".

Tagliani contó que le había quedado toda la piel lastimada y que tuvo que usar pomadas mucho tiempo. "Hice eso hasta que me quedó una piel súper finita pero sin pezón, ni teta. Entonces fui a otro médico, me hizo toda una reconstrucción y me puso las que tengo ahora", cerró.

Fuente: El Destape