«No le tenemos miedo a la confrontación»: Javier Milei cargó contra la oposición y defendió sus propuestas

El presidente Javier Milei habló luego del fracaso del megadecreto en el Senado de la Nación el día miércoles, el cual deberá pasar sí o sí por Diputados para su eventual aprobación. En este sentido, replicó las palabras de su vocero Manuel Adorni y cargó contra la oposición: «No le tenemos miedo a la confrontación». Asimismo, defendió sus propuestas, cuyas principales se enmarcan en la Ley Ómnibus, el Pacto de Mayo y el DNU.

Con advertencias, el jefe de Estado dio un panorama muy detallado de la política en Radio Mitre. Sobre ello, planteó diversos escenarios de cara al futuro próximo, entre ellos, el futuro del megadecreto en la Cámara baja después de la caída de la Ley Bases, la cual tuvieron que bajar «porque la estaban desguazando» desde el «círculo rojo» y las provincias.

«Lo maravilloso de la Ley Bases fue que permitió organizar el espectro político e ideológico de la Argentina. Si yo le hubiera dicho que en dos meses iba a ordenar el espectro ideológico argentino, usted me hubiese dicho que eso era una locura. Sin embargo, lo que terminó haciendo fue acomodar los tantos y demostrar quiénes son los orcos, quiénes son los que están a favor del cambio y quiénes son los mentirosos que dicen que están a favor del cambio y, en realidad, son el lobo disfrazado de cortero», expuso.

Sobre el Pacto de Mayo, dijo que no cree que sea modificado. Sin embargo, advirtió que «está complicado llegar si la intención de la política tradicional es seguir dependiendo del status quo». «Nuestra primera solución es negociar. Ahora, ¿quieren confrontar? Nosotros no tenemos ningún problema en confrontar. No le tenemos miedo a la confrontación», afirmó Javier Milei.

Javier Milei descartó una derrota en el Senado

«Si se comportan como se comportaron con el DNU, lo veo lejos», sentenció sobre el Pacto de Mayo. Y agregó que «si recapacitan, va a haber más chances». Sin embargo, descartó rotundamente que el rechazo al megadecreto fuese una derrota para su Gobierno, ya que lograron juntar votos desde el PRO, la UCR y otros monobloques.

«Esta es la primera vez que se tiene un DNU que le devuelve la libertad a los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Estamos tocando los tongos de la política, que no quiere ceder sus privilegios. Pero lo bueno es que, con estas votaciones, dejan los dedos manchados. Si la cosa va mal, los dejamos de manifiesto quiénes están a favor de los negocios de la vieja política. Ahí tienen la carita, los tienen identificados», apuntó el presidente.

Situación en Rosario

Por último, Javier Milei anticipó que estará en Rosario cuando la ministra Patricia Bullrich apruebe su visita. «Cuando la doctora lo considere, yo voy a dar el apoyo que ellos requieran. Estaré en el lugar donde los argentinos me demanden», indicó el jefe de Estado. A su vez, pidió «paciencia» ante los ajustes que realizaron en diferentes espacios públicos.

