Federico Sturzenegger defendió el DNU de Javier Milei: "Acá lo que molesta es el contenido"

El economista Federico Sturzenegger defendió el "megaDNU" firmado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, del que es uno de sus principales ideólogos, y reprochó que "el sistema se defiende muchísimo" ante los cambios que busca impulsar el Gobierno.

En diálogo con Todo Noticias (TN) destacó que "en el DNU había dos artículos que tenían que ver con las sociedades en el fútbol que dicen que pueden tomar otra forma societaria. Es una de las áreas de la economía donde más rápido pueden llegar las inversiones".

Luego, remarcó: "Un juez dictaminó una cautelar para que no puedas elegir, digo para que se entienda la fortaleza con la que estos status quo que se defienden".

En este contexto, quien se definió como un "ayudante" de Milei, habló sobre lo que considera efectos positivos del DNU. Ejemplific con "la derogación de la ley de alquileres, que generó que bajaran (los precios) en términos reales".

"Teniendo superávit fiscal sostenido, la macroeconomía entra en un proceso de corrección muy rápido", destacó el economista y agregó: "La obsesión que tiene el Presidente con el superávit fiscal es algo que no he visto, no es común. Los logros que se están consiguiendo tampoco son comunes porque ante una situación de un déficit heredado muy grande, en enero y febrero obtiene superávit fiscal".

Al respecto, Sturzenegger reconoció que "es una batalla muy difícil" el debate del DNU en el Congreso y manifestó que su rechazo es algo "extraño" y añadió: "A veces uno piensa que al Congreso le gustan los DNU".

"El Congreso fue el que aprobó la Ley de los DNU, pasaron una ley que hace muy sólidos y después tenés cuántos DNU que han pasado por el Congreso y no han dicho nada. Alberto Fernández hizo DNU que modificó el Código Civil y Comercial, que nos encerró un año y medio, que cambió al ley de sociedades, que cambió el régimen laboral...", argumentó.

De esta manera, el economista consideró que "lo que está mostrando esto es que hay problemas con el contenido del DNU".

"Es muy difícil. Si el DNU quiere eliminar por ejemplo los registros automotores, tenés diputados que tienen cuatro registros automotores, que se van a poner un poco nerviosos con eso. Si ponés que la gente va a tener que dar su consentimiento explícito para que le saquen un cacho de su sueldo, obviamente alguien se va a poner muy nervioso, porque alguien cobraba eso", amplió.

"No hay absolutamente ningún economista que no coincida con el hecho de que si la situación fiscal se resuelve y el Gobierno logra consolidar un superávit fiscal, eventualmente se resuelve el problema de la inflación", añadió luego quien se desempeñó como secretario de Política Económica del gobierno de Fernando De la Rúa.

Sturzenegger y el riesgo país

En esta misma línea, Sturzenegger sostuvo que si se resuelve el problema de la inflación, se abre el camino para el crecimiento de la economía ya que "una vez que sacás al Estado de ese precipicio permanente del financiamiento y la falta de recursos baja el riesgo país".

"No hay ningún país en donde el riesgo país no baje mucho y la economía no se recupere", remarcó.

En otro fragmento de la entrevista, mientras el economista hablaba sobre los resultados de la derogación de la ley de alquileres, fue consultado sobre el aumento en la medicina prepaga, ante lo que dio una llamativa respuesta.

"Tampoco confundas el hecho de que veníamos con las prepagas con los precios muy pisados y en un momento con alta inflación esos precios se reacomodaron... El mercado aerocomercial que se desregula", expresó al respecto Sturzenegger, en una mención sobre un ítem no relacionado con la pregunta.

Con información de www.perfil.com