Viotti debe comprender que hay prioridades urgentes

Hay cuestiones en la vida que son elementales y casi que no resisten análisis alguno. Si no te alcanza la plata y en tu casa se llueve el techo, no vas a pensar en hacerle la fiesta de 15 a tu hija, vas a utilizar los pocos pesos que tienes en arreglar el techo y poder vivir un poco más confortable, seguramente ya vendrá el tiempo en donde se pueda festejar y celebrar, pero las prioridades son las prioridades.

Así en la vida como en la política, hay que poner la cabeza en funcionamiento cuando los recursos son escasos y no se puede gastar el poco dinero que se tiene en cuestiones superfluas.

Rafaela tiene muchísimas prioridades que el gobierno municipal no puede hacer frente por falta de recursos.

El dengue está haciendo estragos y ahí lo que está en juego es la vida de vecinos, ni más ni menos. Hasta el cansancio hemos denunciado que la ciudad es literalmente una mugre y desde la municipalidad nos manifestaron que el grave problema es la escases de recursos para cortar los yuyos, barrer y pasar el camión barredor que en tiempos de Castellano pasaba por las noches y mantenía la ciudad en un estado inmejorable.Podríamos seguir enumerando carencias y necesidades, pero esa no es la intención.

Con este panorama se nos hace muy difícil entender que se comiencen a disponer de dineros públicos para hacer el Festival de Teatro sin que a nadie se le ocurra salir a pedir auspicios a privados.

Nadie pone en tela de juicio que el Festival es un orgullo para Rafaela, lo que estamos cuestionando es que no se tenga la capacidad de financiarlo con auspicios privados y que al municipio no le salga un peso, no son tiempos de destinar dineros para una fiesta cuando por el techo cada día entra más agua, hay que darle lugar a las prioridades y tener la cabeza un poco más grande que la de un mosquito.