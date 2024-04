La sincera respuesta de Sabrina Rojas sobre cómo se lleva con la soltería

Aclaras sus diferencias con Flor Vigna luego de varios cruces mediáticos, Sabrina Rojas se dispuso a iniciar una época de calma. Sin embargo, los rumores parecen no querer dejarla en paz y sin darse cuenta, volvió a estar en boca de todos. Ahora el foco es su estado sentimental pues habían dicho que ella y Luciano Castro habían vuelto.

"A mi me gusta la vida en pareja pero en este poco tiempo que llevo sola, me siento tan liviana, sin tener que dar explicaciones sobre "por qué voy allá o acá", y me parece hermoso esto. Con solo picotear estoy tranquila", dijo al tiempo que aclaró que con el Tucu López, su último novio, tampoco hay chances de volver: "Ya está, di vuelta la página", aseguró Rojas.



Sabrina Rojas

La actriz se animó a más y soltó algo que pocos sabían: "Estoy en una edad donde los jóvenes y los grandes, soy requerida por todos. Esto hay que disfrutarlo dura poco tiempo. A veces mis amigas se ríen porque les dije, "ay no me acordaba que era linda, ay para se ve que todavía estoy buena".

Fuente: Ciudad Magazzine