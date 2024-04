Esta semana el Banco Central podría llegar a que las reservas netas sean positivas

La noticia que impactó es que las reservas netas están en -USD 2.000 millones gracias a las compras del Banco Central y a la suba del oro. El mérito crece si se toma en cuenta que se pagó deuda a organismos internacionales y se canceló la fianza de USD 337 millones por el juicio que afronta la Argentina en el Reino Unido por los cupones PBI. Esta semana, las reservas podrían tornarse positivas. En su peor momento llegaron a ser negativas en nada menos que USD 12 mil millones.

El viernes el BCRA compró en el Mercado Libre de Cambios (MLC) USD 319 millones y las reservas subieron 369 millones a USD 28.763 millones. El informe de la consultora F2 de Andrés Reschini señala: “con la mayor liquidación del agro y el sector energético, el volumen de operaciones promedio por rueda en el MLC de la semana pasada estuvo en USD 494 millones, un 44% mayor al de la anterior. Esto y la demanda de privados en caída, dio la oportunidad al Banco Central de comprar USD 1.032 millones vs 264 millones de la semana anterior (que también tuvo 3 ruedas). La mayor liquidación era algo esperado por la llegada de la cosecha gruesa, pero no así la caída en la demanda de privados”.



F2 alerta que quizás en el segundo semestre “cuando termine el período de recolección de cosecha gruesa tengamos algunos factores de riesgo. Uno es la cantidad cosechada ya que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo su estimación de cosecha de maíz en 4,5 millones de toneladas respecto a su proyección de febrero debido a la incidencia de enfermedades. El otro es China. El valor internacional de la soja está altamente relacionado con la salud financiera del gigante asiático que, luego de la profundización de la crisis del sector inmobiliario en 2021, no ha logrado frenar su caída”. La debilidad del yuan, que ha costado USD 400 millones en la valorización de los swap, es otro obstáculo.

En tanto, en el mercado de dólar futuro se ve una baja de las tasas que anticipa lo que puede suceder esta semana.



F2 calculó que el costo de cubrirse hasta fin de año “pasó del 6,6% de tasa efectiva mensual (TEM) al finalizar febrero a un 4,4% TEM según datos de ajuste del viernes. Los rendimientos de los sintéticos también van anticipándose a una eventual baja de tasa ante las menores expectativas inflacionarias y para duration de 178 días la curva marca un 62% efectivo anual que equivale a 4% mensual. Todo el mercado está envalentonado. Habrá que ver el grado de liquidación del agro con el mayor avance de la cosecha, la evolución del apoyo social y político, así como los riesgos provenientes de factores externos como el delicado escenario geopolítico y la economía china”.

El dilema del dólar

Pero el dilema sigue siendo el tipo de cambio que se esta sobrevaluando y es un factor importante para la acumulación de reservas. La consultora Equilibra en su informe advierte los problemas de este esquema de devaluación de 2% mensual, aunque la inflación de febrero se espera en torno a un dígito. “La principal duda en torno a la acumulación de reservas es si el tipo de cambio real efectivo para exportadores será lo suficientemente atractivo durante los meses de la cosecha gruesa como para incentivar la liquidación. Hoy el precio efectivo que reciben los exportadores por tonelada de soja vendida es casi la mitad de diciembre post devaluación y se ubica 15% por debajo del mínimo de junio de 2023. Estimamos que las liquidaciones del agro vendrían por debajo de su ritmo histórico por lo que habría mayor potencial de liquidación hacia adelante si se ofrece algún incentivo como sucedió con el dólar soja” indica en su último informe.

Para la consultora, el mayor desafío llegaría en el tercer trimestre del año donde hay que afrontar vencimientos de deuda por USD 5.150 millones y finaliza el ahorro por pago de importaciones producto del nuevo esquema de plazos. “Según nuestros cálculos -dice- entre intervención en el MULC y otras fuentes de ingresos vía cuenta Capital y Financiera, el Central debería comprar USD 3.500 millones en el tercer trimestre para cumplir con el FMI”.

J.P. Morgan, el mayor banco de Estados Unidos estima que el índice de precios de marzo será de 11,5%. “De esta manera el dato mensual de inflación continua su camino de desaceleración por tercer mes consecutivo en medio de la consolidación por la paridad móvil mensual estable del 2% y la contracción de la demanda interna”. Para la entidad la inflación core o núcleo estará en 9,5%. Esta inflación excluye los componentes estacionales de gran volatilidad. “la inflación de los alimentos seguirá consolidando la desaceleración de la inflación. Se espera que se desaceleren hasta 9,8% intermensual en marzo desde el 20,7% mensual de los tres meses anteriores”.

J.P. Morgan ve la inflación del tercer trimestre en 5% mensual. Pero no fue el único banco de Estados Unidos optimista. Morgan Stanley proyecta una inflación de 207% para este año y de 31,6% en 2025. La preocupación de J.P. Morgan está en la dependencia que tiene la Argentina del impuesto PAIS. Sin este impuesto la recaudación de marzo habría caído 23% en términos reales, en lugar de haber tenido un alza de 53 por ciento.

“La verdadera contracción sigue siendo generalizada. El impuesto sobre la renta se redujo 38,7% interanual en lo que va de año, impulsado por la eliminación del impuesto sobre la renta para la cuarta categoría. El IVA relacionado con el consumo y la seguridad social también se imprimen en rojo, con una caída del 14,8% interanual y 23,2% interanual en términos reales en lo que va de año, respectivamente. Vale la pena señalar que, al ajustar por estacionalidad, comercio exterior y la recaudación de impuesto PAIS se contrajeron en 4.8% en marzo, lo que sugiere que la actividad real probablemente volvió a caer”, indicó la entidad.

Para EconViews, “el Banco Central se siente muy cómodo en el entorno de represión financiera ya que puede bajar la tasa de interés sin correr el riesgo de perder reservas. Ese es un incentivo fuerte para seguir con el cepo actual. Pero el costo es alto porque se demora la recuperación de la actividad y el empleo al tiempo que se mantienen muchos proyectos de inversión en la gatera”.

El informe agrega que “da la sensación de que no se va a repetir el esquema monetario del 2015. En parte esto es así porque no dio los resultados esperados y en parte porque hay temor a moverse a un esquema de tipo de cambio flotante. Tampoco parece probable que se vaya a un esquema donde el tipo de cambio sea el ancla para la inflación, simplemente porque no hay suficientes reservas y es poco probable que las reservas netas lleguen a niveles como para que el Banco Central se sienta cómodo para defender una paridad ¿Qué alternativas quedan? Una posibilidad es fijarse un objetivo de crecimiento de la base monetaria, aunque es difícil de implementar en un entorno en que aumenta la demanda de dinero.

Otra alternativa sería adoptar un esquema ecléctico, como sería una banda cambiaria, que oh casualidad, es lo que implementó Luis Caputo en su breve paso por el Banco Central en el 2018. La ventaja de una banda cambiaria es que es un régimen intermedio entre el tipo de cambio fijo y el flotante. La banda le pone un techo y un piso al tipo de cambio, pero dentro de la banda el tipo de cambio flota, con lo cual el Banco Central no necesita defender la paridad. No es casualidad que Chile e Israel en un entorno de incertidumbre recurrieron a un régimen de bandas cambiarias para estabilizar”.

La consultora Fernando Marull y Asociados (FyMA) espera que “en abril se comiencen a notar algunas mejoras por la recuperación de los salarios y el arranque de la cosecha. En cuanto a la inflación, esperamos 12.1% para marzo, mientras que en abril veremos algunos “coletazos” todavía por la recomposición de la tarifa de Gas. Para mayo proyectamos una fuerte desaceleración de inflación dado que no hay tanto ajuste de tarifas. Por lo tanto, la Macro en abril debería mostrar algunas mejoras en el nivel de actividad, debería ayudar a apuntalar a “la calle”, que sigue “contenida”, principalmente, en los sectores bajos ingresos por los aumentos en ayudas sociales”.

Sobre el tipo de cambio, FyMA señala que “proyectamos que el dólar oficial siga corriendo al 2% mensual y en el tercer trimestre el dólar tenga mayor volatilidad. Estimamos una inflación de 189% para 2024, terminando el año en niveles de 5% mensual”.

Hoy el mercado puede continuar fortalecido. Sigue el interés por todos los bonos y por la Serie 3 del Bopreal, el título que se emitió para cancelar deuda con los inversores. Se aguarda que esta semana se anuncie otra licitación del Tesoro y hay esperanzas de que se licite el remanente de la serie 3 de Bopreal.

Fuente: Infobae