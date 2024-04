Esta es la exigente dieta que realiza la Locomotora Oliveras

Alejandra "Locomotora" Oliveras, la renombrada boxeadora argentina, dejó a todos atónitos al revelar los pormenores de su exclusiva y costosa dieta destinada a mantener su cuerpo en óptimas condiciones.

Durante su participación en el popular programa de juegos "Escape perfecto" de Telefe, Locomotora Oliveras dejó sorprendidos a los conductores Iván de Pineda y Josefina "China" Ansa al detallar minuciosamente su régimen alimenticio diario, especialmente en lo que respecta a las cantidades.

La deportista repasó meticulosamente su ingesta diaria, compartiendo con los anfitriones los detalles más íntimos de su dieta: "Por la mañana, consumo 4 huevos revueltos, y lo repito por la tarde... Después, al mediodía, suelo disfrutar de pollo con puré". Ante la curiosidad de Josefina sobre las porciones, la boxeadora respondió con su característica franqueza: "¿Un muslo? ¡Ni hablar! Yo me como un pollo entero, China. ¿Qué haría yo con una pata? No me alcanza ni para tapar una muela". La respuesta de Oliveras dejó a Ansa completamente boquiabierta, quien continuó indagando sobre sus hábitos alimenticios: "¿Y la colación? ¿Una barrita de cereal?". Entre risas, "Locomotora" detalló sin inmutarse: "Un bife de chorizo".

Aunque no es necesario recalcar que se trata de una dieta rica en proteínas cuyo valor se incrementa exponencialmente, Oliveras defiende fervientemente que toda inversión destinada a la salud y el bienestar vale la pena: "Es fundamental invertir en el cuerpo; tener salud es sinónimo de una alimentación sana y energética. Puedes consumir de todo, pero es la moderación lo que marca la diferencia".

Con estas palabras, la destacada boxeadora argentina deja en claro la importancia de cuidar el cuerpo como una inversión primordial para una vida plena y saludable.

Fuente: pronto