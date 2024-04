“No fue solo por dinero”: los otros motivos por los que Barcelona no renovó a Messi

La salida de Lionel Messi del Barcelona sigue siendo tema de debate en España. El último en comentar alrededor del tema no es otro que el fundador de Mediapro y avalista de Joan Laporta, Jaume Roures. El empresario catalán desvela no solo hubo motivos económicos o en relación con las finanzas del club para no seguir adelante con una renovación que en 2021 afirma que estaba pactada. Se habla de presiones del entorno del argentino a la entidad y un de homenaje que para el futuro queda en veremos.

“Estuve en varias reuniones y en una de ellas estaba el contrato encima de la mesa. Él estaba de vacaciones y se discutía si en lugar de esperar a que volviera, alguien iba allí para que firmara. El contrato estaba redactado y aceptado”, empezaba Roures en su entrevista en CADENA SER. Nos devolvemos en el tiempo hacia un 2021 donde Messi era agente libre mientras su padre negociaba con Barcelona la renovación. Está no llegó a buen puerto pese a encontrarse un documento redactado y con acuerdos de palabras. ¿Hubo presiones de los miembros del entorno de La Pulga?

Roures, avalista de hasta 30 millones de euros para Joan Laporta en las últimas elecciones del club, asegura no solo el dinero era un problema. Los choques de las dos partes terminaron con el conjunto culé tirando atrás el último contrato de su máximo ícono: “Creo que se conjuntaron razones económicas y razones personales, y no pondría la mano en el fuego en cuanto a cuál era la más importante de las dos. Me parece en cualquier caso que no hubo solo razones económicas”.

“Aquellas presiones del entorno de Messi sobre que había que fichar y había gente que eso lo leía mal, lo leía como una presión fuera de lugar. Ese encontronazo favoreció la salida. Aquello de que no alcanza, ‘con esto no nos alcanza’. Gente del club pensaba que les alcanzaba o que no podían dar más que eso. Son cosas que decide al final el presidente. Por eso no creo que a corto plazo veamos homenajes”, finaliza Roures en SER. Por primera vez en casi tres años se habla de presiones y motivos por fuera de lo económico en la salida del argentino. De momento no hay respuesta desde el entorno de La Pulga.

Messi, más que golpeado

El fundador de Mediapro no duda de la indignación del argentino con la decisión. El viaje desde Ibiza a Barcelona estaba pactado como uno para firmar un contrato que horas antes de tomar aire se cayó por motivos de peso. El dolor de Leo, indica Roures, es el principal motivo para pensar que ahora mismo es imposible soñar con verle tener un partido despedida por los aledaños del Camp Nou.

Fuente: bolavip