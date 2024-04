Cómo será el "premio" para los docentes santafesinos con asistencia perfecta

El Gobierno de la provincia anunció este lunes que los docentes y directores escolares recibirán un “premio” por asistencia perfecta al aula y a la escuela o a aquellos que falten sólo una vez al mes. La metodología será otorgar un “extra” monetario -así lo dejaron aclarado- que se sumará a lo que reciban de salario y se abonará una vez al mes, más otro incentivo por trimestre. El anuncio lo hicieron desde Rosario, los ministros de Educación, José Goity, y de Economía, Pablo Olivares.



“Venimos a anunciar un reconocimiento a docentes que tienen una asistencia perfecta al aula ya directivo asistencia perfecta. Algo que no sorprende a nadie, porque lo venimos trabajando desde que asumimos. En enero anunciamos el informe de ausentimo, los datos son datos y lo que no podemos es hacer es ignorarlos o no asumirlos”, comenzó diciendo Goity.

Tras asegurar que el año pasado se gastó $ 100 mil millones de pesos por reemplazos y que este año la proyección es de $ 250 mil millones”, los funcionarios hablaron de la necesidad de hacer un “redireccionamiento de recursos”, con la lógica de “abonar menos en reemplazos y más en premios”.

“Queremos premiar, reconocer a los buenos docentes, que hacen un esfuerzo especial, extraordinario porque creemos que la educación se da en el aula y si los docentes no están, el aprendizaje se ve afectado y disminuido”, argumentó el ministro de Educación.

Luego, desde el punto de vista técnico, el encargado de explicar cómo se va a abonar fue Olivares. “Lo que plantea es premiar con un beneficio ‘no salarial’ a los docentes (con asistencia a las aulas). Tenemos dos aspectos: un incentivo, un premio de carácter mensual sistemático que se combina con un premio también a nivel trimestral”, indicó el ministro.



El premio mensual consistente en una suma, que para el caso de aquellos docentes que no registran inasistencia en el mes, consiste en:

-$ 57.400 por cada cargo docente.

-$ 114.000 para cargos directivos y de supervisión.

-$ 4.784 por cada hora cátedra a nivel superior.

-$ 3.827 por cada hora cátedra de otros niveles.

“Para aquellos docentes que tengan combinaciones de cargos y horas cátedras, el cálculo se hará de manera independiente para el caso de los cargos y para el caso de las horas cátedras, lo cual totalizará el total del premio que tendrá en el caso del mes donde no han tenido ningún tipo de inasistencia”, completó Olivares.

Por otra parte, para el docente con una sóla insistencia en el mes, los montos son otros.



-$ 28.700 por cargo docente.

-$ 57.400 pesos por cargo directivo y de supervisión.

-$ 2.392 pesos por hora cátedra de nivel superior.

-$ 1.914 pesos para el resto de las horas cátedras.

“Este es un beneficio por asistencia de carácter mensual que será abonado de manera sistemática mensual de los meses de abril, mayo hasta diciembre y que en los meses de enero, febrero y marzo se abonará el promedio de lo que percibieron durante esos 9 meses. Es decir, para ejemplificar, aquel docente que no faltó en ninguno de los trimestres en enero, febrero y marzo percibirá la misma suma mensual que vino recibiendo anteriormente. Para aquellos que algunos meses percibieron este beneficio y en otros momentos no, se le abonará un promedio. Este incentivo mensual se actualizará trimestralmente conforme evolucionen los salarios”, añadió Olivares.

Por trimestre

Además de este premio mensual, en forma trimestral también habrá bonificaciones de los montos de $ 86.100 por cargo docente; $ 172.200 por cargo directivo y de supervisión; $ 7.175 por hora cátedra a nivel superior; y $ 5.740 por el resto de las horas cátedra para aquellos docentes que durante el trimestre no han tenido inasistencias.

¿Cuándo se abonará el incentivo trimestral? “En los meses de julio, en los meses de octubre y en los meses de enero. Es una bonificación que se pagará por encima de los salarios, por lo cual en realidad lo que estamos aquí apelando a un método que apunta a premiar a aquellos que no han tenido inasistencias o han tenido solamente una inasistencia en el periodo que se computa”, reiteró Olivares.

