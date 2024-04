La contundente revelación de Delfina Chaves sobre Máxima Zorreguieta: "Decepcionados"

Delfina Chaves se encuentra atravesando un gran momento profesional al terminar las grabaciones de "Maxima", en donde ella se encarga de interpretar a la reconocida Máxima Zorreguiera. La serie explorará la vida de la argentina antes de que se casara con Guillermo Alejandro.

Mientras espera el estreno del drama, que será el 20 de abril, la actriz dio una entrevista en Vanity Fair donde habló tanto de la ficción como de la Reina de Holanda. "Me resultó más fácil identificarme con Máxima porque la interpreté antes de que se convirtiera en reina. Entonces ya jugaba en las grandes ligas de Nueva York y trabajaba como una loca para construir su carrera en las finanzas", reveló Delfina sobre su papel.

Además, la joven argentina expresó sobre la vida de Máxima: "Su vida cambió cuando conoció a Guillermo en Madrid en 1999: tuvo que dejarlo todo para abrazar su destino. Siempre es interesante explorar el viaje de un personaje que se ha reinventado. No sabemos nada de lo que ocurrió entre bastidores, de todos los sacrificios que tuvo que hacer: su carrera en Nueva York, su independencia y su familia".

Por último, Delfina Chaves confesó que no le interesan las críticas, y reveló como interpretaría a Máxima Zorreguiera: "Si la gente espera que Máxima sea retratada como una heroína, una persona muy pragmática que nunca se deja llevar por sus emociones, se sentirán decepcionados. Pero no me interesan ese tipo de personajes. Quiero papeles complejos y llenos de matices. Que le guste o no el resultado no me preocupa".

Fuente: caras.perfil.com