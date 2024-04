Candela Lecce reveló que tuvo un romance con Marcelo Tinelli y dio detalles

Candela Lecce reveló que tuvo “un vínculo afectivo” con Marcelo Tinelli durante varios meses. La mediática dio detalles íntimos de su relación y aseguró que la invitó a su casa.

Según relató en Socios del espectáculo (eltrece), todo comenzó cuando ella accedió a dar entrevistas sobre su amorío con Mauro Icardi. “Una noche él me pasó a buscar, nos juntamos después de comer en su departamento”, explicó.

“Estaba por dar una nota en Intrusos (América), él se presentó, me saludó y me acuerdo que dijo ‘cuídenla a esta chica’”, expresó Candela en el programa de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “Yo me enamoré, teníamos una relación amorosa. Me decía ‘te quiero’”, comentó.

Después de esa presentación en TV para hablar de su relación con Icardi, Lecce contó que Tinelli la pasó a buscar por el hotel donde se alojaba. “Nos juntamos después de comer en su departamento”, señaló. “¿En Alcorta?”, le preguntó el cronista Walter Leiva. “Sí”, respondió ella.

Según explicó, Candela se vino de Olavarría por insistencia de Marcelo. “Yo lo tenía ahí arriba, no lo podía creer”, reconoció la mediática por el momento en que el conductor se puso en contacto con ella. “Confié y creí en lo que me decía. Me brindó su apoyo, me contuvo, me aconsejó para que salga a hablar en los programas del canal (América)”, contó.

Fuente: TN