El motivo de renuncia de Ana Rosenfeld en LAM: "La echaron como un perro"

Mauricio D'Alessandro estuvo presente en el cumpleaños de Yanina Latorre, y fue en LAM (América TV) a entrevistar a los invitados de la fiesta. A modo de chiste, les preguntaron a todos ellos dónde estaba Ana Rosenfeld, y fue ahí donde el abogado contó la intimidad de la renuncia de la letrada al programa de Ángel de Brito.

"La llevaron a LAM y la echaron como un perro, la maltrataron. La echaron a la pobre Ana, le arruinaron la carrera. Rosenfeld dijo que la echaron, que le arruinaron la carrera. Me dijo 'todas esas yeguas me arruinaron la carrera'. Terrible", comentó el letrado.

Recordemos que Ana comenzó como una de las nuevas caras del ciclo de LAM (América TV), y de a poco fue que perdió importancia a tal punto que se vivía peleando con Yanina y sus compañeras. Posteriormente, ella decidió irse del programa.

Y, por último, Mauricio D´Alessandro acotó sobre LAM vs. Ana Rosenfeld: "Ustedes la molestaron, la molestaron, y no la dejaban trabajar tranquila. No le daban canjes... Le sacaron la maquilladora, no le dieron camarín. Le tendrían que haber dado un camarín, es la número uno. Ustedes le sacaron el camarín y todavía lo recuerda. Ana no suelta".

¿Por qué Ana Rosenfeld se fue de LAM?

Ángel de Brito sorprendió al contar sobre el final de la emisión de LAM (América TV) del miércoles 18 de mayo del 2022 que Ana Rosenfeld dejará de ser una angelita.

Después de la tensión generada entre varias de las panelistas y Ana Rosenfeld, la abogada decidió dar un paso al costado en su participación del programa conducido por Ángel de Brito. Tras lanzar el bombazo, el periodista le dio el pie a la letrada para que expusiera los motivos de su abrupta baja.

"Me van a seguir viendo, supongo que me van a invitar", comenzó diciendo Rosenfeld. "Quiero, primero, agradecer a Ángel que me invitó a participar del programa. El horario me motivó a aceptar la propuesta, porque de 20 a 22 horas... Cuanto más tarde llegue a casa mejor me voy a sentir por cosas que sabe que viví el año pasado", se sinceró haciendo referencia a la muerte de su esposo, Marcelo.

"Pero tengo demasiadas cosas que hacer en mi horario profesional que me obligan a faltar. Todas las semanas tengo que ir a provincias. Tengo conferencias y cursos que dar y divorcios que atender", explicó. "Me parece desprolijo que se pusiera todo el tiempo una reemplazante", admitió ante su ausencia, y aseguró sentirse cómoda en el programa ya que cada una tiene su rol y son un "equipo diferente". "Siento que desde lo jurídico, y mi experiencia, aporté mucho. Y sé que voy a seguir aportando", auguró. "Cada vez que me inviten voy a estar acá", afirmó.

Tras decir que se va "triste", Ana Rosenfeld destacó la labor de las panelistas y el de Ángel de Brito como conductor. "Sos un divino", lo elogió.

¿Ana Rosenfeld se fue de LAM por Yanina Latorre?

Antes de dar el portazo final, Ángel de Brito le preguntó si la aparición de sus exclientas hicieron mella en ella y la llevaron a decidir retirarse del ciclo. Sin titubear, Ana Rosenfeld aseguró que no, ya que las mujeres realizaron las denuncias tiempo atrás. "Nada de nada tuvo que ver con esta decisión. Me voy triste porque creo que soy un gran aporte (al ciclo)", reiteró.

Sobre su feroz cruce con Yanina Latorre, Rosenfeld también aseguró que no tiene nada que ver con su decisión, a pesar de que la contadora buscó pelearle hasta en su último día. "No, no me voy por Yanina Latorre", sentenció la letrada.

