Las principales frases de Milei ante empresarios en el Foro Llao Llao: “En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”

El presidente Javier Milei cerró su discurso, de poco más de una hora, con una fuerte arenga a los CEOs que asistieron para escucharlo en el Foro Llao Llao. “En algún momento van a tener que poner las pelotas e invertir”, dijo el jefe de Estado en el final de su exposición de más de una hora ante una platea que le respondió con aplausos. Previamente había sentenciado: “El que fuga dólares es un héroe”.

Entre otros puntos, el jefe de Estado habló sobre la coyuntura económica y política, sobre el atraso cambiario, sobre las sanciones a las empresas de medicina prepaga, aunque evitó definiciones sobre la salida del cepo cambiario o la dolarización.

“Muchachos, en algún momento van a tener que poner las pelotas, van a tener que invertir y se van a tener que jugar”, fue la frase completa con la que Milei culminó su discurso este mediodía en Bariloche.

* “Nos encontramos con un déficit de 17 puntos del PBI de déficit gemelos. Esos déficits gemelos tenían un déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI, donde 5 correspondían al Tesoro Nacional y 10 al Banco Central. Como si eso fuera poco, la posición de las leliqs, que podían ser en 30, 60 o 90, 120 180 150 y 180 días, las habían pasado todas a pases a un día. Esto quiere decir que al momento en que asumimos se podría haber cuadruplicado la base monetaria en un día”.

* “El Gobierno anterior emitió 13 puntos del PBI de manera directa e indirecta, con una base que hoy está en 2.6. Implicaba multiplicar por cinco, es decir, metíamos cuatro veces más de base monetaria. Es decir, estaríamos hablando de una tasa de inflación en el orden del 15.000%. Esto que parece exagerado, la realidad es que durante la primera semana de diciembre los precios ya venían viajando al 1% diario. Eso es anualizado 3.700% anual. La aceleración fue tan grande que ya venían los precios viajando al 7.500% anual. Efectivamente estábamos transitando el camino a una hiperinflación.”.

* “Este Gobierno realizó el ajuste fiscal más grande de la humanidad”. “La política con la ley de desabastecimiento. Es decir, se le van los dólares, se ponen controles de capitales y entonces el que fuga ya es un delincuente, es un héroe. El que fuga es un héroe: logró escaparse de las garras del Estado.

* “Heredamos vencimientos de deuda por 25.000 millones de dólares y en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. El desequilibrio que teníamos en el plano monetario, era peor que el de la previa del Rodrigazo, una situación patrimonial del Banco Central muchísimo peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación del ‘89. Y además teníamos indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. Verdaderamente estábamos frente a la madre de todos los males porque teníamos todas las teníamos todas juntas. Todas juntas el 10 de diciembre”.

* “Para hacer gradualismo por sobre todo hay que tener tiempo y financiamiento (dos aspectos que no teníamos). ¿Ustedes creen que yo tenía tiempo si tenía la posibilidad de triplicar la base monetaria en un día? No, no había tiempo. Pero como si todo esto fuera poco, si ustedes quieren hacer gradualismo, además, requiere eso de que ustedes tengan financiamiento. Y Argentina no tenía financiamiento si tenía caído el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, la verdad es que no había otra alternativa que el shock”.

* “No creo en una economía dirigista. Yo soy liberal, libertario, yo voy a ocupar de arreglar la macro. ¿La micro la tienen que arreglar ustedes, que tengo que estar haciendo yo con la micro? Ya bastante con las estupideces que venimos haciendo hace 100 años que hacemos cualquier desastre macro y después vienen los políticos eligiendo los ganadores, lo cual además es una fuente de corrupción enorme. ¿Por lo tanto, digamos cuál es la regla de un liberal en esto? Don’t pick the winners. Estamos generando las condiciones para que Argentina vuelva a crecer, del resto se van a encargar ustedes”.

* “Cuando pasas de una economía híper socialista a una economía de mercado podés tener problemas adicionales propios de esta transición”.

* “¿Por qué quieren tocar el tipo de cambio? Lo primero que tienen que entender es que el análisis ese del tipo de cambio real lo voy a decir en latín, diría el profe de Pablo, es una pelotudez porque agarran y toman una serie del tipo de cambio real. ¿La pregunta es cuál es el año de referencia? Digo, que alguien me explique por qué toma el determinado año de referencia sobre el que calcula el promedio. Digo que explique eso. No, eso no lo explican. No sólo eso. Cuando ustedes se fijan, hay momentos donde el tipo de cambio real queda muy depreciado y hay momentos que queda muy apreciado”.

* “El DNU y la Ley Bases tienen un solo defecto: van contra los curros de los políticos. Eso se vio con claridad lo que hicieron cuando lo voltearon en la Cámara de Senadores. Obviamente que los mayores abanderados de los curros van a decir ‘no, el decreto es inconstitucional’. Afortunadamente la Corte, después de algunas cosas, ahora parece como que se encaminó, se reorientó y ahora falló en dos casos a favor del DNU”.

* “Lo del aumento de los senadores no fue una derrota de Milei, fue una victoria: quedaron en evidencia una vez más. Los vamos a arrasar en el 2025 y la gente le está sacando la careta a estos delincuentes que lo único que les importa es estar en política para afanar. Es buenísimo. Es decir, es un momento de revelación maravilloso lo que estamos viviendo. Está saliendo toda la porquería de la política a la luz, los estamos dejando en evidencia a todos. En el 2025 los vamos a aplastar directamente”.

* “No me voy a conformar con ser como Alemania, quiero ser como Irlanda. Quiero una profunda revolución liberal. Quiero ir por un PBI per cápita que es 50% más grande que el de Estados Unidos. Esa es la revolución que estamos proponiendo, una verdadera revolución de la libertad. Y en ese sentido y en ese sentido. Hay algunas cosas que resultan interesantes, porque es cierto que en el medio del ajuste que estamos haciendo, el 75% de los argentinos entiende que estamos peor. Es decir, entienden claramente que estamos peor”.

* “Primera parte del crecimiento será rebote, crecimiento por descapitalización y tasa de inflación cayendo. Prepárense, porque vamos a arrasar. Y ahí sí vamos a tener la composición de las Cámaras que necesitamos para hacer las reformas que Argentina necesita para volver a ser grande. Pero eso no es todo. Cuando termine todo esto, el ajuste fiscal va a ser el consolidado de 15 puntos del PBI, es decir, va a haber 15 puntos del PBI que se los llevaba el Gobierno. Para financiar actividades parasitarias y que ahora ese ahorro se va a transformar en inversión productiva y eso le va a meter a la economía por lo menos entre cuatro y cinco puntos de crecimiento adicional.

* “El 15% del PBI que antes se lo llevaba el Estado en déficit fiscal para actividades parasitarias vuelve al privado para inversiones productivas”.

* “Los que tienen el poder de sacar a la Argentina adelante, cambiando el futuro y creando riqueza son los empresarios, los emprendedores, no un político”.

* “El futuro será con mucha baja de impuestos”.

