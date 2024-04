Cómo funciona el control de gestión que Horacio Rodríguez Larreta hace para Maximiliano Pullaro

Horacio Rodríguez Larreta parece acostumbrarse a Santa Fe. Participó por segunda vez en dos meses de una reunión del gabinete de Maximiliano Pullaro, como parte de la asesoría que está brindando a gobernadores e intendentes, según dicen, "de manera gratuita". Detalles del método que el porteño salió a vender por las provincias.

El exjefe de gobierno patentó un sistema de control del avance de la gestión, que utilizaba cuando estaba al frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y junto con su equipo se ocupa de “transferir” ese programa a la gestión santafesina que lidera Pullaro. Por eso, los encuentros con él son cada vez más frecuentes, a tal extremo que en el gobierno provincial ya lo llaman por su apodo: “ Hache”.



Las visitas de Larreta se concentran en lo técnico y eluden las cuestiones políticas. Por eso en su último paso, por ejemplo, evitó gestos que puedan leerse con el prisma de la interna del PRO entre Federico Angelini y Gisela Scaglia. De hecho, la vicegobernadora - sindicada como la representante del porteño en la provincia- no participó de la reunión de gabinete.

Lo que aporta Horacio Rodríguez Larreta

En la mesa de control del gobierno provincial preocupaba la cuestión del seguimiento de la gestión. Entendían que el Estado santafesino, en la época del Frente Progresista, desarrolló capacidad de planificación estratégica pero no así habilidades para controlar el devenir del plan trazado. “Sin ese control, la planificación es un libro muerto: no sabés qué se hizo, qué no, ni por qué”, explican en la Casa Gris.

En el llano, con los recursos residuales de su malogrado proyecto presidencial disponibles, Larreta y su equipo encararon una reinvención como asesores de gobiernos subnacionales. Entre esos recursos, estaba una herramienta que calzaba justo con la necesidad santafesina: una especie de planilla compartida donde los ministerios cargan la planificación, establecen metas temporales y van actualizando las tareas realizadas.

Los encargados de estar atentos al programa son el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, y el asesor general del gobierno, Jorge Álvarez, aunque lógicamente el propio Pullaro también le está encima. Cuando hay alguna demora, el sistema lanza una alerta y son ellos los encargados de verificar qué está fallando. En una primera etapa, la herramienta se está utilizando en las tareas más importantes de las áreas de Seguridad, Educación y Producción, ejes troncales de la gestión Pullaro.

El equipo porteño que asesora a Maximiliano Pullaro

Lo llamativo es que ni Larreta ni su equipo se desentienden del método. “Está muy involucrado, muy presente”, dice una fuente del gabinete. El excandidato presidencial visita la provincia una vez por mes y encabeza reuniones de gabinete a las que le suma encuentros mano a mano con los ministros de las carteras que más avanzada tienen la aplicación el sistema. Su equipo está incluso más presente: su presencia es semanal y hasta se hace cargo de las capacitaciones en cada ministerio.

La referente de Larreta que se está encargando de instrumentar el sistema es Paula Salerno. Exdirectora general de Coordinación de Gestión del gobierno porteño, es quien cumplía para Larreta el rol que hoy cumplen Cándido y Álvarez para Pullaro. Salerno encabeza el equipo que trabaja con la estructura de la Secretaría General para adaptar la herramienta a las necesidades particulares santafesinas. “No es que estamos comprando un enlatado”, aclaran en la Casa Gris.

Sin embargo, para cuestiones puntuales, se organizan videoconferencias con exmiembros del gabinete de Larreta del área en cuestión, además del asesoramiento que brinda el exjefe de gobierno en cada una de sus visitas, muy valorado por los santafesinos: “Es una máquina, tema que le tirás, te lo devuelve con una propuesta, con algo que hizo, con una alternativa”.

Los clientes de Horacio Rodríguez Larreta

Además de Santa Fe, el larretismo presta servicios similares en Entre Ríos con Rogelio Frigerio. “Muchas veces Salerno y el equipo vienen a la provincia y aprovechan a cruzar a Paraná”, cuentan en el pullarismo. El porteño también ha tenido reuniones en San Luis con Claudio Poggi y en Mendoza con Alfredo Cornejo. Polifuncional, también se presta a dar una mano a gobiernos municipales: estuvo con el alcalde mendocino Ulpiano Suárez y su equipo presta servicios de asesoría en localidades de la provincia de Buenos Aires.

Como contó Letra P, Rodríguez Larreta le comentó a su mesa chica que este año se refugiaría en una fundación que aún no tiene nombre. Desde esa plataforma planeaba visitar gobernadores, fortalecer su imagen de técnico infalible y acentuar su perfil de centro. Con cumplir esos objetivos le alcanza, parece, porque en el gobierno santafesino aseguran que no cobra y lo valoran: “No es que viene a sacarse una foto política y se va, sino que hace un aporte que nos sirve”, expresan.

