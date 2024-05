Ganó San Lorenzo: qué necesita Boca para clasificarse al Mundial de Clubes 2025

Si bien Boca no puede sumar puntos en el ránking CONMEBOL para el Mundial de Clubes de 2025 debido a que no compite en la esta edición de la Copa Libertadores, el Xeneize se encuentra matemáticamente adentro del certamen global como el segundo mejor clasificado no brasileño. Para asegurarse su pase de manera definitiva, depende de los resultados de otros equipos, y en este sentido, San Lorenzo le dio una gran mano al club de la Ribera.

Es que el Ciclón obtuvo un triunfazo en el Nuevo Gasómetro ante Independiente del Valle al vencerlo por 2 a 0 gracias a los goles de Alexis Cuello y Adam Bareiro, en un duelo que los de Leandro Romagnoli debían ganar sí o sí para seguir vivos en la Libertadores. De esta manera, evitaron que IDV sume unidades tanto en el grupo como en la tabla general, haciendo que cada vez tenga más complicado superar a Boca.

El Xeneize posee 71 puntos en el ranking CONMEBOL que elaboró FIFA, y clasificará al Mundial de Clubes 2025 solo si no es superado por otro club no brasileño en la tabla. Nacional con 49, Independiente del Valle con 45, Cerro Porteño con 45 y Barcelona de Guayaquil con 42 le siguen en la clasificación. Todos ellos siguen sumando puntos al estar en la Libertadores actual.

El triunfo del equipo azulgrana sobre los ecuatorianos evitó que IDV llegue a 48 unidades e incluso le complejizó la clasificación a la próxima ronda de la copa, ya que el grupo quedó igualado entre San Lorenzo, Independiente y Liverpool con 4 puntos. Para superar a Boca en la tabla rumbo al Mundial de Clubes 2025, el conjunto dirigido por Javier Gandolfi deberá, como mínimo, ganar seis partidos y llegar a semifinales de esta Libertadores.

Sistema de puntaje para clasificar al Mundial de Clubes

Según lo reglamentó la FIFA, este será el mecanismo por el cual los clubes CONMEBOL podrán sacar su boleto al Mundial de Clubes 2025 por puntos:

3 puntos por partido ganado en Copa Libertadores.

1 punto por partido empatado en Copa Libertadores.

3 puntos por avanzar a cada etapa de la Copa Libertadores.

Para determinar los puntos acumulados por ranking se consideran las cuatro últimas temporadas.

Fuente: bolavip