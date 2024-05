Raúl Timerman: "Es la primera vez en ocho años que el electorado tiene una visión optimista"

Raúl Timerman analizó la buena relación que tiene Mauricio Macri con Victoria Villarruel, algo que, según considera, podría "profundizar tensiones", y subrayó que la Vicepresidenta no fue integrada a las negociaciones sobre la Ley Bases. “Javier Milei habla bien de Macri, pero no lo quiere”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Raúl Timerman es analista político y director del grupo Opinión Pública.

Alejandro Gomel: "Un líder especial" cantan los Ratones Paranoicos, parece una canción hecha para Milei...

Hacías referencia al viaje, a la reunión de ultraderecha en España, a la que viaja Milei. Bueno, Milei nos tiene acostumbrados a eso, es un presidente muy especial. Argentina nunca tuvo un presidente así y él tampoco nunca fue presidente de un país. O sea que se está acostumbrando él a ser presidente y se está acostumbrando el país a tener un presidente así. Eso es lo que está pasando, básicamente.

Pensá que es un presidente que ha hecho viajes al exterior para encontrarse con personas no oficialmente, digamos, como la visita a Elon Musk, o en su momento a Donald Trump, pero no ha recorrido el país, no ha ido prácticamente a ninguna parte del país. Cuando recién había asumido, que ocurrió ese desastre meteorológico en Bahía Blanca, pasó por ahí y dijo: “yo sé que se van a poder arreglar”.

AG: Hay provincias que ni conoce...

Es verdad. Y ahora, con las inundaciones en Concordia tampoco aparece el Ejecutivo Nacional. Es decir, tenemos que acostumbrarnos a una situación totalmente diferente, un clima diferente, actitudes diferentes por parte del Estado y otro tipo de tratamiento a los problemas que se van presentando diariamente a lo que no estábamos acostumbrados.

AG: Hay una discusión acerca de si esto es un cambio de época o un accidente en la historia que no va a prosperar. ¿Ves el cambio de época y que se mueven estructuras o no es para tanto?

Sí, totalmente. Yo creo que hubo una revolución cultural cuando se planteó el "terminar con la casta" y "dolarizar la economía" versus "la Patria es el otro" y "el Estado presente". Estamos viviendo una época totalmente diferente donde, a pesar de la aceptación por parte de la gente que votó a Milei de que hay una crisis, que la está pasando mal económicamente y que el país está mal, tiene un 52% de aprobación de gestión, y se mantiene eso.

AG: ¿Todavía está en esos niveles?

Sí, todavía está en esos niveles.

Por otro lado, por primera vez desde hace ocho años el 50% del electorado dice que dentro de un año vamos a estar mejor. Es decir, hay una perspectiva optimista por parte del 50%, y es la primera vez en ocho años. Esto ocurrió el primero o segundo mes de Mauricio Macri y después nunca volvió a ocurrir durante todo el gobierno de Macri ni durante todo el gobierno de Alberto Fernández, y es la primera vez que ocurre con el Gobierno de Javier Milei.

Estamos viviendo una situación totalmente diferente. La gente que votó a Milei siente, digamos, la compulsión, la obligación de tener esperanza de que esto va a mejorar, por un lado, y por otro lado lo que se ve es que tienen temor a que si Milei fracasa se pueda retornar a lo anterior. Aunque cuando uno hace la compulsa sobre el total del electorado no hay ninguna chance de retorno a lo anterior. Todos miran hacia adelante y hay conciencia de que Argentina tuvo un Estado muy ineficiente y que hace falta que el Estado sea eficiente. Hoy sigue siendo ineficiente, Milei lo está achicando. Vamos a tener un Estado más chico, pero sigue siendo ineficiente. No quiere decir que sea eficiente porque es chico.

Pero bueno, estamos viviendo una época diferente y empieza a haber demandas. Empieza a haber demandas incluso por aquellos que votaron a Milei que, por ejemplo, en los focus te dicen, está bien, yo estoy de acuerdo, la situación es dura, pero con lo anterior no se podía seguir, seguro. Pero bueno, con el tema de las prepagas se le fue la mano o con el tema de las universidades hay que tener cuidado o con el tema de las tarifas de los servicios públicos.

Pero vos fíjate que a medida que eso iba sucediendo, el Gobierno iba teniendo actitudes diferentes porque simultáneamente con qué sucedía eso en sus votantes, salía Caputo a decir que las prepagas estaban tratando de destruir a la clase media. Es decir, el Gobierno sigue atentamente la opinión pública y reacciona en base a eso.

Antes, cuando se había anunciado la marcha de las universidades y sus propios votantes decían, sí, no puede ser que no le den presupuesto a la universidad pública, ellos trataron de parar el tema adelantándole presupuesto a las universidades, pero bueno, eso ya estaba lanzado y no pudo ser. Tenés que tener en cuenta una cosa, que el equipo que lo asesora, que maneja toda la comunicación y toda la opinión pública de Milei, que está a cargo de Santiago Caputo, ese mismo equipo se formó con Durán Barba. Y Durán Barba venía una vez cada dos meses durante el gobierno de Macri. Ahora este equipo está 24 por 24 al lado de Milei.

AG: Es interesante la lectura que tienen de la opinión pública.

Totalmente, y donde creen que hay que intervenir, intervienen. Demoraron el aumento de tarifas de servicios públicos, digamos la segunda parte la demoraron, tienen la estrategia, saben que gran parte de su éxito va a ser que la inflación mes a mes baje, esperan este mes tener una inflación de alrededor del 5%.

Lo que no está claro es cómo se va a reactivar el consumo, cómo se va a reactivar la actividad, porque vivimos una gran retracción de consumo, de empleo, etc. Muchos dicen, bueno, va a ser a través del crédito para el consumo, el Gobierno va a lanzar, por eso está bajando las tasas, créditos para el consumo y eso va a reactivar la economía. Pero bueno, es un Gobierno que está muy atento a lo que pasa en la opinión pública aunque la opinión pública no lo crea.

AG: La Secretaría de Comercio acaba de sacar un comunicado que tiene que ver con esto porque, terminaron con el ahora 12 pero, pusieron el Cuota Simple, que se va a extender y tendrá hasta 12 cuotas fijas.

Va a aumentar el crédito por el consumo, estamos en esa línea.

AG: ¿Hay un punto donde pueda haber una inflexión donde la gente diga “hasta acá te acompañé y no me estas respondiendo”, y que haya un cambio ahí?

Sí, puede haber un punto. Vos fíjate, nosotros el último mes testeamos esto, usted llega a fin de mes con sus ingresos habituales, usted para llegar a fin de mes usa parte de sus ahorros o usted para llegar a fin de mes se endeuda. El 40% llega a fin de mes con sus ingresos habituales, pero el 60% no, la mitad se endeuda y la mitad, o sea 30 y 30, usan ahorros para llegar a fin de mes.

Ahora bien, los ahorros son limitados, este mes lo usas, el mes que viene y el otro, llega un momento que te quedas sin ahorros. La capacidad de endeudamiento, el crédito es limitado, te podés endeudar este mes y el que viene, pero después ya nadie te presta. O sea que ese puede ser el punto de ruptura.

Si la situación del ingreso no acompaña al tema de los precios, que en este momento Argentina es un país muy caro en dólares, si eso no se corrige se va a ir deteriorando la situación del Gobierno. En el sentido en que los Gobiernos no se debilitan por acción de los que no lo votaron, se debilitan cuando pierden el apoyo de los que lo votaron.

Claudio Mardones: En el marco de la negociación por la Ley Bases en el Senado, recién ayer Victoria Villarruel fue incorporada a la mesa de negociaciones, cuando el oficialismo cayó en cuenta de que se le está empantanando la negociación, y donde parecía que la relación entre el Presidente y la Vicepresidenta había quedado allanada, pero parece que no. ¿Cómo impacta en esto que usted nos describe, esa relación inestable entre dos dirigentes de la ultraderecha que encabezan el Estado y que cada tanto tienen diferencias que quedan al desnudo?

Está sucediendo algo diferente a lo que pasaba entre Alberto y Cristina, y hubo cuatro años de gobierno.

Yo creo que Victoria Villarruel es la gran "esperanza blanca" del macrismo, especialmente de Mauricio Macri. Y si eso no le importa demasiado a Javier Milei. Al grupo que rodea a Javier Milei, empezando por su hermana Karina, sí les importa. Se fijan en esas cosas porque están armando el partido a nivel nacional con vistas a las elecciones del año próximo. Por otro lado, Victoria Villarruel es, de alguna manera, la contracara de Patricia Bullrich. Ocupan lugares similares, están en un espacio similar. Son más parecidas entre ellas que con Javier Milei. Yo creo que eso genera tensiones y diferencias.

No la hacen jugar un papel a Villarruel en las negociaciones en el Senado, la están manejando por su cuenta entre el jefe de Gabinete, el viceministro de Economía, y fundamentalmente, Guillermo Francos, que es el hombre que han rescatado de la política tradicional, el que es capaz de sentarse y negociar con los gobernadores. Yo creo que va a haber una Ley Bases aprobada, que va a volver a Diputados, y ahí se verá qué hace Diputados, si toma la modificación del Senado, que yo creo que sí, o si reafirma la propia. Pero bueno, ese es el rol de Villarruel.

Ustedes fíjense que se ha fagocitado prácticamente la cercanía con La Libertad Avanza, a la cercanía con el PRO. Hoy, cuando uno habla con la gente sobre qué cercanía siente con los espacios políticos, La Libertad Avanza está en el orden del 32%, Unión por la Patria en el orden del 28%, y el PRO de Mauricio Macri, 9%. Es decir, ha desaparecido. Y el PRO hoy es sólo de Mauricio Macri, porque Patricia Bullrich está integrada a este Gobierno, y Horacio Rodríguez Larreta reniega de los valores que está llevando adelante Mauricio Macri en el PRO, o sea que prácticamente está en soledad con el PRO.

Yo creo que los contactos fracasados entre Mauricio Macri y Javier Milei, básicamente porque Javier Milei habla bien de Macri, pero no lo quiere. Esos contactos que no se dan entre ellos, se están dando con Victoria Villarruel.

