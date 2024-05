Más prepagas serán demandadas por los aumentos: qué pasa con las cuotas de afiliados

La Superintendencia de Servicios de Salud demandará a más empresas de Medicina Prepaga por los aumentos desmedidos a sus afiliados, en tanto que se abre un panorama incierto y luego que ordene que sigan al pie de la letra el Índice de Precios al Consumidor.

La decisión sobre esa cautelar que dictó el juez en lo Civil y Comercial Federal Juan Stinco ahora quedará en poder de la Cámara que tendrá la última palabra sobre si la mantiene firme y las cuotas tal cual sucedió se retrotraen a los valores de diciembre o al contrario, habilita a los aumentos que dispusieron las empresas de Medicina Prepaga.

En las próximas horas, la Superintendencia de Servicios de Salud ampliará el amparo a otras empresas que no fueron alcanzados por el primer fallo del juez Stinco.

Es que el organismo que tiene rol de fiscalizador recibió pedidos de distintos usuarios, quienes dijeron que los aumentos de sus prepagas no tuvo freno, por lo que en consecuencia se analizó cada una de las situaciones y eso derivará en una nueva presentación judicial.

Mientras está la cautelar, el propio Stinco tiene que definir la cuestión de fondo de los planteos de la Superintendencia de Servicios de Salud para evitar que se sigan dando los aumentos desmedidos tal cual ocurrió.

La decisión de la cautelar implica ya una consideración hecha por el juez que ahora mismo tiene para resolver la cuestión de fondo, pero en tribunales no siempre se rige con la lógica ni fórmulas matemáticas con lo cual hasta no saber qué decisión tomará sobre ese trámite el resultado es desconocido.

Cuáles son las prepagas que sumarán a la demanda por los aumentos

En los últimos días, la Superintendencia de Servicios de Salud ha ampliado la demanda, que no fue alcanzada por la cautelar que dictó el juez semanas atrás. Han pedido que el juez amplíe los efectos de su cautelar a otras 14 empresas de Medicina Prepaga: Femedica, International Health Services Argentina S.A; Obra Social YPF; OPDEA; OSDEPYM; Fundación Médica de Mar del Plata; ENSALUD; Sociedad Española de Beneficiencia y Mutualidad; COBENSIL; MEDIN S.A.S.M.A.; Centro Médico Pueyrredón; Programa de Salud S.A; Medical´s Organización de Prestaciones Médicas Privadas S.A; y Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Privada del Petróleo.

Mientras el final es incierto y aun las posibilidades son varias, la discusión paralela es sobre la devolución del dinero que han cobrado demás desde diciembre a la fecha a los afiliados y que la Justicia ordenó les sea devuelto.

La Superintendencia de Servicios de Salud sugirió que no sea en más de siete cuotas las cuales se les irá descontando de las cuotas mensuales, pero las prepagas aún no dijeron bajo qué fórmula lo harán.

Por eso, por orden del juez el próximo 27 de mayo en audiencia en su juzgado las va a escuchar y luego resolverá sobre cómo será la metodología en cuanto a ese punto.

"Atento a las múltiples peticiones formuladas y las razones esgrimidas, dentro del marco de la ejecución de la medida cautelar dictada con fecha 03.05.2024 y el efecto propio de su apelación (art. 198 del CPCCN), convóquese a las partes a la audiencia que se fija en los términos del art. 36 del CPCC para el día 27 de mayo de corriente año, a las 10 horas", se precisó en el fallo del Juzgado Civil y Comercial Ferderal N°3.

Eso luego de la audiencia donde concurrirá también la Superintendencia de Servicios de Salud y les presentarán el plan de devolución que aquellos sugirieron que no sea en más de siete cuotas. No obstante, quien apruebe o no el plan de devolución será el juez.

Stinco falló en una primera cautelar sobre las 23 presentadas en demanda inicialmente y ahora la Superintendencia de Servicios de Salud reclamó que resuelva frenar los aumentos de este nuevo amparo con otras 14. En total, 37 que abarcan a más del 90 por ciento de afiliados del mercado.

* Para www.iparofesional.com