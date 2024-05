Salarios: qué trabajadores recibirán aumentos y bonos de hasta $250.000 en junio

Los salarios, muy lentamente, se van acercando a la inflación. Con la desaceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC), los trabajadores formales van acompañando el indicador, aunque la pérdida de ingresos en términos reales de diciembre y enero difícilmente pueda recuperarse. Como suele suceder, la situación es dispar según el sector de la economía que se analice.

Si bien en algunas actividades logran acompañar la inflación y unos pocos, incluso, sumarle un par de puntos en algunos meses, otros salarios están siendo más afectados, sobre todo aquellos que sienten el mayor impacto de la recesión económica. En esos casos, las negociaciones se tensionan, hay cierto nerviosismo por el pago de aguinaldo, vacaciones adelantadas y, en el peor de los casos, despidos.

En la actualidad hay gremios clave que se encuentran en plena negociación salarial, como sanidad, televisión, azucareros y mecánicos, entre otros.

"Las paritarias están siendo razonables en general y están siguiendo a la inflación. La pérdida grande se dio en el sector formal en el mes de diciembre, pero en el informal es otra historia. Allí lo que se ve es una caída más fuerte del salario en diciembre y enero, mientras que en febrero y marzo tuvieron un pequeño rebote que es el último dato que tenemos disponible. Pero siguen por debajo, muy por debajo de lo que era en noviembre", explicó Fauto Spotorno, Director del Instituto de Economía (INECO) de UADE consultado por Ámbito.

En tanto, Luis Campos, economista del Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma, afirmó que los salarios en abril y mayo podrían haberle ganado a la inflación. Sin embargo, puntualizó hacia adelante que "lo que vamos a ver es un salario que en el mejor de los casos es un salario estancado, que no se va a estar recuperando porque parte de niveles históricos muy bajos en términos reales y un proceso de destrucción muy fuerte del empleo no sólo en construcción sino también en otros sectores". Y cerró: "las paritarias seguirán siendo un mecanismo para tratar de no perder contra la inflación, pero con una economía estancada no se esperan aumentos relevantes en el salario real a corto plazo".

¿Recuperación del salario medido en dólares?

Mariano Sánchez Moreno, economista de Alphacat, recientemente realizó un análisis en la red social X sobre el "crecimiento del salario medido en dólares", en donde se advierte una recuperación en términos nominales. Sin embargo, planteó que "la capacidad de compra de los salarios, tanto en ARS como USD, se ha licuado desde oct-23 para acá" y que si bien medido al tipo de cambio informal hubo una recuperación, el salario promedio en dólares se mantiene "planchado" en torno a los u$s600 desde el 2020 hasta la actualidad.

Realizado este repaso sobre el panorama actual, los que siguen son, uno por uno, todos los rubros en lo que los trabajadores cobrarán aumento y bonos extra en junio:

Vidrio

El Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) acordó un aumento del 7% para mayo a pagarse en junio, alcanzando el 82,53% desde enero y posicionándose por encima de la inflación.

A lo largo de los primeros cuatro meses del año, el sector acumuló una suba del salario del 70,59%, superando los niveles de inflación, que fueron del 64,87%. Con este nuevo incremento, el total acumulado llegó al 82,53%.

Asimismo, el acuerdo incluye una cláusula gatillo que ajustará a los salarios de forma automática si la inflación es superior al porcentaje acordado.

Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) confirmó que los trabajadores recibirán un aumento salarial del 7% en junio. El acuerdo fue homologado y comprendía un incremento del 15% en 2 cuotas.

El mes anterior, los empleados recibieron una suma del 8% sobre salarios de abril y una suma fija no remunerativa de $40.0000.

Farmacéuticos

El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) acordó un aumento que impacta exclusivamente en los trabajadores de los siguientes convenios colectivos: 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22, quienes recibirán un piso salarial de $1.275.000 en abril, $1.400.000 en mayo y $1.550.000 en junio 2024.

Mecánicos

El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) fijó el acuerdo salarial para el período de mayo-junio, que establece que las subas comprendidas abarcan ajustes que las empresas hicieron “a cuenta de futuros aumentos” y habrá que partir la diferencia entre los montos, pero no se podrá recortar salario. En caso de otorgarse algún adicional, serán comprendidos por este nuevo aumento ya sean remunerativos o no remunerativos.

Construcción

La Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) confirmó una suba del 11% que impactará en salarios de abril, para el sector. Asimismo, los trabajadores recibirán un incremento del 11% en julio, una suma adicional del 5% y un extra de 6% como recomposición. Un dato no menor es que es uno de los sectores que más está sintiendo la recesión en la economía. El 18 de junio se volverán a reunir con las empresas para establecer nuevos acuerdos.

Estatales PBA

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un aumento del 7,5% en mayo, a liquidarse en junio para los estatales, incluyendo docentes, personal de salud y judiciales.

* Docentes: maestros de grado hasta un año de antigüedad percibirán salarios de $441.785 a partir del próximo mes. Un preceptor cobrará $371.313. También se confirmó revisión para la segunda semana de junio.

* Policías recibirán un aumento del 7,5% en sus básicos en todas las categorías. La actualización se hará efectiva el segundo día hábil de junio y permitirá que un “Comisario General” pueda superar el millón de pesos ($1.083.138,92).

Empleadas domésticas

La Comisión Nacional de Trabajo de Casas Particulares (CNTCP) otorgará un aumento del 7% en junio, sobre los salarios de mayo para todas las categorías.

Con el ajuste acordado, las personas que realizan tareas de cuidado en casas particulares que estén contratadas por horas o por jornada les corresponde recibir el siguiente monto:

* Con retiro: $2.504

* Sin retiro: $2.800

Transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) acordó una suba de los haberes de choferes de colectivos en el AMBA. El incremento adoptará la modalidad de suma no remunerativa con impacto en las liquidaciones de mayo, junio y julio. La suma no remunerativa será de $250.000.

Carne

La Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Carne (FESITCARA) anunció un acuerdo con la cámara empresaria en donde los salarios aumentarán un 39,94% en los meses de abril, mayo y junio, un aumento que representa el 13% mensual.

Neumático

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) acordó una paritaria del 8,8% de actualización salarial para abril. Pese a que Bridgestone y Pirelli aceptaron, Fate reveló que tendrá “inconvenientes” para hacer efectivo ese compromiso.

El nuevo acuerdo paritario supone un incremento de 8,8% remunerativo y acumulativo sobre los salarios vigentes al 31 de marzo, comprometiéndose las empresas a realizar el correspondiente pago del retroactivo. Además, en la audiencia se ratificó el incremento otorgado de 11% no remunerativo y acumulativo a partir del 1 de marzo sobre los salarios vigentes a ese día, dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo paritario del pasado 29 de agosto de 2023, según detallaron desde el SUTNA.

Estatales nacionales

Los gremios estatales acordaron un aumento salarial del 9,14% para el período de abril-mayo en el marco de las negociaciones paritarias con UPCN y ATE. UPCN aceptó, ATE rechazó y advirtió que la caída del salario en el sector alcanzó el -22,4% en lo que va de la gestión de Milei.

Entidades deportivas y civiles

La Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) anunció la reactivación de las discusiones paritarias con un nuevo acuerdo para el personal de los clubes de campo que acumulará un 26% sobre salarios de abril.

El aumento será del 10%, mismo porcentaje que se aplicará para junio próximo. Para los salarios de julio, el aumento será del 6%.

Carga y descarga

La Unión Trabajadores de Carga y Descarga alcanzó un incremento salarial para la empresa Mercado Libre que contemplará una cláusula automática de actualización por el IPC medido por el INDEC, en línea con lo que se pactó el primer trimestre del año. Así tendrán un básico inicial de $1.486.093 contando adicionales.

El acuerdo cerrado estipula un aumento provisorio del 6% para todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 508/07 y E 91/19, al que se sumará un 2,8% a raíz de la cláusula automática de actualización, puesto que la inflación del mes de abril fue del 8,8%. A su vez, habrá un adicional del 2,5% para la categoría Maquinista.

El convenio cuenta con los beneficios adquiridos en el año 2021, entre los que figuran un 15% por presentismo, un 2% por categoría sobre cada una correspondiente, y un Plus por Maquinista del 2,5%.

Telecomunicaciones

La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) acordó un incremento salarial del 54,4% para los trabajadores que se verá reflejado en salarios de mayo.

El aumento será único equivalente al 54,4% de las escalas conformadas de cada categoría a junio de 2023. Para la actividad fija, el 47,4% del incremento de distribuirá en un 60% al salario básico y el 40% restante al Adicional Especial.

El 7% restante se distribuirá al valor del viático convencional sujeto a rendición. El 60% de este rubro será considerado a los fines del cálculo de productividad y turnos especiales.

El 100% del incremento será considerado para el cálculo de horas extras, salario anual complementario, vacaciones y otros conceptos previstos para el viático convencional de cada uno de los convenios colectivos.

Para los trabajadores de la actividad móvil, el 100% del incremento acordado se incorporará al salario básico.

Turismo

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECys) cobrarán un aumento del 8% a partir de mayo incrementando las bases salariales de abril 2024 y la otra de un 7% para junio, que ajustará los salarios básicos de mayo.

Por otra parte, se otorgará una suma fija no remunerativa de $40.000 que se abonará este mes y se llamará “suma compensatoria mayo”.

Además, los ajustes establecidos en dicha negociación paritaria impactarán sobre el cálculo de varios adicionales y beneficios, tales como el presentismo, la antigüedad y el título. También serán base de cálculo para el sueldo anual complementario y las indemnizaciones en caso de despido sin causa.

Sanidad-droguerías

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) acordó un aumento del 17,72%. La suba se aplicará en dos tramos durante los meses de abril y mayo, por lo cual este mes se incrementará un 8%. Los trabajadores que recibirán el incremento son aquellos nucleados en el Convenio Colectivo de Trabajo 120/75.

Además, las partes acordaron que, en los meses de junio, agosto y noviembre de 2024 y enero de 2025, se volverán a reunir para revisar los valores de los salarios básicos, las asignaciones no remunerativas y contribuciones.

Bancarios

Los trabajadores bancarios reciben en el mes de mayo un incremento acordado en la más reciente negociación paritaria que corresponde al mes de abril, según consta en el comunicado de La Bancaria. Esta suba incluye un porcentaje mensual de aumento del 7%, pero también un cálculo proyectado de inflación de abril, que en caso de ser superior, se equipará en el mes siguiente.

De esta manera, el salario básico de un empleado bancario se ubica en los $1.211.946,21 y corresponde a al sueldo inicial para el personal que recién ingresa a desempeñar una tarea en una entidad bancaria.

Maestranza

El Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA) acordó una actualización salarial del 17% para mayo a cobrar en junio.

Seguridad

La Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) acordó un aumento del salario básico de $356.000. También se fijó un aumento para el presentismo y una suma no remunerativa de $30.000. En tanto, el viático no remunerativo se estableció para este mes en $219.000. Así, el sueldo inicial conformado bruto de un vigilador será de $840.000.

Plástico

La Cámara Argentina de la Industria del Plástico (CAIP) llegó a un acuerdo salarial que incluye un aumento del básico del 6% para mayo en base al sueldo del mes anterior. También se abonará un bono no remunerativo de $113.420 este mes. El valor hora, será de $2.848.

Vale recordar que el acuerdo fija las escalas salariales para los sectores de producción, mantenimiento y administración.

El acuerdo paritario alcanzado entre la UOYEP y la CAIP beneficia a todos los trabajadores del sector plástico que se encuentren bajo el convenio colectivo de trabajo 26/86.

Municipales porteños

El Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), alcanzó un acuerdo que contempla un aumento del 6% sobre el sueldo otorgado en marzo 2024. El mismo porcentaje fue otorgado para la totalidad de los adicionales incluyendo antigüedad. Asimismo, se incrementará en $10.000 la suma fija, que alcanza los $50.000.

Rurales

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) acordó un aumento en la prestación por desempleo para trabajadores rurales para el mes de mayo, abonándose el reajuste correspondiente al incremento, con la cuota del mes de junio.

En concreto, se decidió que el monto máximo se incremente hasta un máximo de $120.000, mientras que el mínimo será de $60.000. Esta suba es del 7,1% frente a los $ 112.000 y $ 56.000 que estaban vigentes, y es el cuarto aumento en lo que va del año.

Seguro

El Sindicato del Seguro alcanzó un importante acuerdo paritario con las empresas del sector de Seguros Generales y ART, que establece un aumento salarial del 11% para los sueldos de mayo a partir de sueldos de febrero. Con el aumento acordado, un trabajador de la categoría 1 que cumpla con 7 horas diarias de lunes a viernes, alcanzará un salario básico de $1.000.000 a partir de este mes. Las partes acordaron volver a reunirse este mes para evaluar la situación económica.

Pasteleros

Trabajadores pasteleros de CABA y Provincia de Buenos Aires tendrán un aumento del 8% este mes para todas las categorías. En tanto, salarios de junio también tendrán un incremento del básico del 8% pero se le suma una asignación no remunerativa del 8% en todas las categorías.

Minería

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) cerró paritarias de las ramas Extractiva y de Cal y Piedra con las cámaras empresariales. Para esta paritaria, el aumento será trimestral y de carácter acumulativo efectivo en tres cuotas correspondiendo un 9% en mayo y 8% en junio.

Petroleros-refinería

Rama Refinerías (CCT 449/06) acordó un aumento del 8,8% en mayo, en base al IPC de abril mientras se inician las negociaciones salariales para el próximo período. El 19 de junio se llevará adelante una nueva audiencia paritaria.

