Paz Caruso pide "repensar" el sistema de transporte en Rafaela

Finalmente el Concejo Municipal aprobó la contrapropuesta realizada por el bloque opositor reduciendo el aumento que había establecido el Ejecutivo para actualizar el precio del boleto del transporte público.

En la sesión del jueves 30 finalmente se decidió, a través de una moción presentada por el PJ, que el valor del boleto del transporte urbano de pasajeros se actualice a $1000 en junio en lugar de $1200 como era la propuesta original elaborada por el municipio.

Luego de un trabajo conjunto con el ejecutivo, se presentaron mejoras en la redacción de la norma y se analizaron los datos económicos, donde la baja de ingresos producto de la quita de subsidios fue de un gran impacto para la economía del municipio. Se llegó a este acuerdo, donde el aumento continuará en base a la fórmula polinómica y un valor de $1200 en julio.

Al respecto Caruso reflexionó “antes de 2020 se cortaban aproximadamente 130.000 boletos mensuales, este año según la información que entregaron la semana pasada, estamos hablando de 50.000 boletos por mes. Esto lleva a reflexionar que el aumento del boleto puede ser un paliativo pero que no resolverá el déficit, además hay que pensar si el aumento brusco no llevará a la baja en su utilización”.“Antes de 2020 se cortaban aproximadamente 130.000 boletos mensuales, este año según la información que entregaron la semana pasada, estamos hablando de 50.000 boletos por mes. Esto lleva a reflexionar que el aumento del boleto puede ser un paliativo, pero que no resolverá el déficit, además hay que pensar si el aumento brusco no llevará a la baja en su utilización”.[María Paz Carusso]La oposición actual solicita, en base a esto, continuar trabajando en propuestas alternativas, esta quita de subsidios plantea un escenario totalmente distinto, donde se requiere un análisis profundo del funcionamiento del servicio público que es un gran valor para la ciudadanía. Repensar: tipo de unidades, frecuencias, recorridos, paradas, etc. Todo debe ser puesto en crisis, cuestionado, para dar paso al nacimiento de un nuevo sistema de transporte urbano. Moderno, ágil y adaptado a la nueva realidad económica.

Con esta medida se espera un aumento escalonado, que permita previsibilidad a los usuarios, que deberán afrontar esta nueva suba en su economía familiar. Se recuerda que el valor actual del boleto es de $300, con lo cual la diferencia es significativa.

