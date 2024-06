La macabra reacción del detenido por el asesinato de su expareja y su hijo en Laferrere

Luego de la detención de Pedro Fernández, el acusado de asesinar a su expareja y a su hijo, la familia de las víctimas dio detalles del aberrante accionar del sospechoso. “Jugaba al ajedrez con los cuerpos a tres metros”, aseguraron.

El dramático hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Paso Itu al 2300, en la localidad bonaerense de Laferrere. De acuerdo a lo informado por los investigadores, las víctimas fueron identificadas como Macarena Sorrentino, de 37 años, y León Fernández Sorrentino, de 6.

Silvana, hermana y tía de las víctimas, contó a TN el calvario que vivían. “Ella ya lo había denunciado, nosotros también, desde el primer momento porque él la quiso hacer abortar”, detalló la mujer.

Además, precisó cómo se enteró de la muerte de su hermana y sobrino. “Él nos avisó el jueves a la tarde que hacía dos días que no sabía nada de León y Macarena, que seguro se había ido con algún noviecito, pero Macarena no salía a la calle sin su hijo y no se hubiese ido porque él la tenía encerrada y la amenazaba con que le iba a sacar al nene”, expresó.



Tras ello, contó que cuando llegaron al lugar, el acusado se encontraba en la ferretería que tiene en la parte delantera de la casa donde la mujer y su hijo murieron. “Jugaba al ajedrez con los cuerpos a tres metros de la puerta de su local”, remarcó Silvana.

“No hubo humo en ningún momento, esa versión quiso plantar él, estaban todas las hornallas de gas abiertas”, sumó y señaló que junto a su hermano tuvieron que romper la puerta porque Fernández había cambiado la cerradura hacía poco tiempo. “Estaba todo cerrado, las ventanas trabadas con muebles y no era la primera vez que la dejaba encerrada, era constante, inclusive se fue de vacaciones y la dejó encerrada”, recordó.

Asimismo, lamentó el triste desenlace. “Ella era paciente psiquiátrica y la justicia no le creía. Él decía que iba a cambiar y pasó esto”, dijo consternada. Por último, remarcó que el sospechoso ya tenía varias denuncias por violencia de género de parte de Macarena y algunas por abuso de parte de otras presuntas víctimas.

