El mensaje de Patricia Bullrich en medio de la interna del PRO: “No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”

Minutos antes de la hora fijada para el inicio de la Asamblea del PRO, donde Mauricio Macri -titular del partido- buscará desplazar de ese lugar a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad realizó un extenso descargo en las redes sociales donde ratificó su “compromiso” con el presidente Javier Milei y el proyecto nacional de La Libertad Avanza, y advirtió: “No podemos quedarnos, una vez más, a mitad de camino”.

El mensaje de Bullrich, que antes de asumir otra vez como funcionaria nacional era la presidenta del PRO, se enmarca en la discusión interna sobre el rumbo del partido, sobre todo luego de las últimas declaraciones públicas de Milei, que la semana pasada afirmó: “Vamos camino a una fusión de las fuerzas”.

“El debate que quiero dar en el PRO no es un debate de cargos, es mucho más profundo: es un debate de rumbo. No vamos a dar marcha atrás. Decidimos apoyar a Javier Milei porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”, planteó en su carta.

Y amplió: “Hoy quiero contagiar al PRO del valor que se requiere para encender los motores e ir a toda máquina. La Argentina no puede perder esta oportunidad de ser protagonistas del cambio más atrevido y necesario de las últimas décadas”.

La reunión de la Asamblea del PRO se desarrolla, desde las 10, en el Hotel Abasto, con la presencia de 2000 dirigentes del partido. La convocatoria es para renovar las autoridades de la entidad. En un acuerdo político de palabra sellado a principios de año, Macri consensuó con Bullrich que él sería presidente del Consejo Directivo del PRO, mientras que la ministra presidiría la Asamblea. Sin embargo, ese pacto se diluyó.

Molesto por la tensión interna y las diferencias políticas, el expresidente incumplirá esa palabra y avanzará para poner al frente de la Asamblea a otro dirigente. Quien quedará al frente de la Asamblea del PRO es Martín Yeza, diputado nacional y ex intendente de Pinamar.

Bullrich conoce que no reúne los números en la Asamblea como para imponer su voluntad. En consecuencia, se diferenciará narrativamente de Macri, en un gesto de lealtad a Milei, y continuará dentro del PRO para construir una línea interna que tienda a la “fusión” con La Libertad Avanza. La carta que publicó en sus redes sociales va en esta línea.

“Compromiso incondicional con el cambio”

Al inicio de la misiva, la funcionaria argumentó su alineamiento con La Libertad Avanza, y dijo que apoyó a Milei “porque si el cambio no se daba ahora, nos hundíamos. Y en 6 meses ya vemos un cambio inédito, conseguido contra viento y marea”. “Fueron 6.200.000 personas las que me acompañaron en mi decisión de apoyar en el balotaje a Javier Milei. Fue un compromiso con los argentinos que creyeron en nuestra convicción de acompañar, con toda nuestra fuerza, a quien logró representar el cambio con más fuerza”, indicó.

“Avanzamos con fuerza y ayudamos a un triunfo electoral para construir un cambio de verdad, sin medias tintas. Y definitivo. Firmamos un contrato con la sociedad que no se puede romper. Es un contrato sólido e irrevocable”, amplió.

Además, se refirió a su rol como ministra de Seguridad, y destacó: “Me comprometí a dar batalla y terminar con los graves problemas que atraviesan a la Argentina y que la convirtieron en el país del revés, donde los delincuentes tenían más derechos que la gente de bien”.

“Por eso es que nos jugamos a tirar de este carro para adelante con decisión, con firmeza: para bajar la inflación, la inseguridad, el déficit; para combatir las corporaciones y las mafias; para decirle basta a la extorsión de los gerentes de la pobreza y de los sindicatos que solo buscan el beneficio de sus dirigentes”, finalizó.

