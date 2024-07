Hernán Lacunza cargó contra Javier Milei: "Tiene mal el diagnóstico"

El ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, criticó fuertemente el análisis de Javier Milei sobre el atraso cambiario y la situación económica actual que atraviesa la Argentina. Las declaraciones de exfuncionario se producen en un momento de alta tensión económica, tras los anuncios del equipo económico que se aferra a su estrategia cambiaria.

Lacunza destacó la preocupación que genera escuchar a una autoridad que culpa a otros por los problemas actuales. "Cuando uno escucha a una autoridad, un responsable de abordar este problema y siempre culpa al otro, preocupa más porque tiene mal el diagnóstico", afirmó en una entrevista con Radio Mitre Córdoba.

Según Lacunza, la situación económica no es incontrolable y no requiere una corrección drástica, sino que el problema radica en la percepción de persistencia del problema. "No es que sea un atraso muy significativo que haya que corregir, por más que sea incipiente, el problema es que si todos percibimos que además de incipiente va a ser persistente", explicó.

Lacunza también criticó a quienes niegan las causas de la situación económica y las atribuyen a conspiraciones, subrayando la importancia de los fundamentos económicos sobre las declaraciones individuales. "Ni el dólar, ni los bonos, ni los precios, nada reacciona a una declaración de alguien", argumentó.

Las declaraciones no influyen en el mercado

El ex ministro resaltó la poca influencia de las declaraciones en el mercado y cómo estas no tienen un impacto significativo por sí solas. "Imaginate que cualquiera, por más importante que sea, puede estar influyendo en una cotización del dólar o de la brecha, por lo que diga en una radio, sería absurdo porque la gente no es que te escucha y entonces sale corriendo a comprar un dólar; hay fundamentos detrás", añadió.

Estas críticas de Lacunza se dan en un contexto de incertidumbre económica. El pasado viernes, Caputo y Bausili anunciaron el inicio de una "segunda etapa económica" tras la aprobación de la Ley de Bases y el paquete fiscal en el Congreso. Entre las medidas anunciadas se encuentran el plan de déficit cero y el objetivo de "emisión cero". Para implementar estas medidas, el gobierno comenzó a gestionar el traspaso de la deuda del BCRA al Tesoro para que este se haga cargo del pago de intereses por los pasivos monetarios.

Sin embargo, estos anuncios no lograron calmar al mercado. De hecho, fue todo lo contrario y en los primeros días de la semana, los bonos y acciones cayeron, mientras que los dólares paralelos y financieros aumentaron debido a la incertidumbre y la falta de detalles y credibilidad del plan.

Con información de www.ambito.com