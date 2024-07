Pacto de Mayo: los gobernadores que confirmaron asistencia, los que se negaron y la incógnita de Zamora

Karina Milei es la encargada de organizar la ceremonia por el 208° aniversario del Día de la Independencia, la fecha que eligió el Gobierno para firmar el tardío Pacto de Mayo. Sin embargo, en La Libertad Avanza ya saben que no tendrán la foto que esperaban con todos los gobernadores de la Argentina. Si bien hasta el momento hay una gran mayoría que los acompañaría, 5 mandatarios ya rechazaron la convocatoria. Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, es el único que todavía no hizo público si se sumará o no al encuentro y la gran pregunta es hasta qué punto pesará la explosión de la interna del PRO en algunos líderes.

El Pacto de Mayo pondrá sobre la mesa cuál será el vínculo entre las provincias y el Ejecutivo nacional, luego de una primera etapa de Gobierno atravesada por el conflicto y el recorte de partidas presupuestarias fundamentales para las administraciones provinciales. Aunque no todos los mandatarios recibieron formalmente la invitación, prácticamente todos sentaron posición.

En off, cerca de uno de los gobernadores peronistas deslizaron una variable algo novedosa sobre qué significaría el acompañamiento a Milei: una especie de abroquelamiento contra un potencial crecimiento de la figura de Mauricio Macri. “Estar no significa respaldar a Milei o estar de acuerdo con su gestión, pero nadie quiere que se caiga y que Macri sea presidente”, agregaron desde esta versión.

Sin embargo, no se trata de una posición compartida por todo el peronismo. De hecho, Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) rechazaron la invitación.

Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Martín Llaryora (Córdoba) son los peronistas que dieron el sí a la convocatoria.

Los gobernadores que llegaron al poder con la alianza Juntos por el Cambio nunca habían estado en duda. Se trata de Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) Claudio Poggi (San Luis).

En las últimas horas, sin embargo, surgieron algunas preguntas con respecto hasta qué punto influirá la explosión de la interna del PRO en su posición. El chubutense Torres, por ejemplo, esta mañana hizo declaraciones ambiguas sobre lo que se espera. “No vamos a concurrir a algo sobre lo que no sabemos de qué trata”, afirmó.

“Los que están más complicados con el dinero tienen que tejer buen vínculo con Nación pase lo que pase”, reflexionaron allegados a un gobernador que intenta tener buen diálogo con el gobierno, sobre todo a través de Guillermo Francos, quien continúa en su rol de intermediario con el interior a pesar de ser el jefe de Gabinete.

El Gobierno también cuenta con el aval de los gobernadores que ganaron en sus provincias con un sello local: Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Marcelo Orrego (San Juan). Aunque se asume que también estará presente Claudio Vidal (Santa Cruz), el dirigente no ha sido explícito en su acompañamiento y los dos senadores que responden a él se diferenciaron del oficialismo durante la Ley Bases.

La incógnita Zamora

Todavía no se sabe si Zamora se sumará al Pacto de Mayo o no. El gobernador santiagueño intenta esquivar el conflicto con el Gobierno nacional, pero tampoco se sumó a la fila de los mandatarios peronistas que acompañan a Milei. En su entorno repiten que tener las cuentas de su provincia ordenadas y no depender tanto como el resto de Nación le da margen de maniobra.

Su desafío, por ahora, es mantener el equilibrio entre la distancia y el diálogo. En mayo, Zamora replicó en X al presidente y le dijo que “si conociera más el interior del país entendería, por ejemplo, que los santiagueños no somos un ‘mercado’”.

Poco más de un mes después, sin embargo, sumó su firma al “Pacto de Güemes”, el documento con el se intentó acercar al Ejecutivo nacional junto a los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo, Raúl Jalil, y Carlos Sadir.

Los peronistas que acompañan

El gobernador de Tucumán será el anfitrión del Pacto de Mayo. Jaldo fue uno de los primeros mandatarios peronista que decidió respaldar a Milei. El apoyo se confirmó cuando los legisladores que responden a él rompieron el bloque de Unión por la Patria, conformaron un nuevo espacio llamado Independencia y votaron a favor de las propuestas oficialistas.

Esta mañana, Jaldo ratificó su posición y en una entrevista radial sostuvo: “Vamos a firmar un gran pacto federal que va a sentar las bases para una Argentina nueva".

En Catamarca se respira un clima similar. De hecho, este mediodía Raúl Jalil sostuvo que estará presente en la convocatoria para “acompañar este proceso” y subrayó: “Tenemos que estar todos juntos”. El gobernador sostuvo, además, que “las elecciones ya fueron y está gobernando Milei. Nos tenemos que poner a trabajar. Siempre estuve a disposición para mejorar la calidad de vida de la gente en un momento tan difícil”.

Cuando el Pacto de Mayo iba a ser en mayo y en Córdoba, Martín Llarloya ya había confirmado su acompañamiento. En este tiempo el gobernador cordobés no cambió de opinión. De hecho, participó el martes de un encuentro con Guillermo Francos, Karina Milei y Luis Caputo para ratificar su firma. En el encuentro en Casa Rosada también estuvieron Jaldo, Jalil y Sáenz.

Juntos después de la interna del PRO

Los gobernadores de Juntos por el Cambio confirmaron su presencia en bloque. A pesar de que todavía no le llegó la invitación formal, el entrerriano Rogelio Frigerio ratificó que se suma: “No cambió nada desde el 25 de mayo. Seguimos anotados”, aseguró hoy una fuente oficial a Letra P.

Jorge Macri, el jefe de Gobierno porteño, en marzo había declarado que firmaba “a dos manos” el Pacto de Mayo y en el oficialismo nadie duda de su acompañamiento. A pesar de las dudas sobre qué posición asumirá su jefe político, Mauricio Macri, en La Libertad Avanza creen que la convocatoria no se verá afectada.

Gustavo Valdés, que lleva semanas de altísima exposición por la desaparición de Loan Danilo Peña, en el último tiempo hizo declaraciones que llamaron la atención: “No sé qué es lo que van a terminar haciendo con el Pacto de Mayo. Siempre fue un enunciado unilateral, no sé si vendrá la invitación, no lo sabemos", había dicho en mayo. De todas formas, para el Gobierno el correntino está en la lista de los confirmados.

Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, celebró en X que el Gobierno incluyera modificaciones en el documento y confirmó asistencia. “Quiero expresar mi satisfacción por la decisión de incorporar la educación a los 10 puntos que se firmarán en Tucumán. Es un pedido que hicimos porque solo con una mejor educación va a haber progreso para todos los argentinos”, escribió.

El mendocino Alfredo Cornejo es otro de los gobernadores cuya presencia se da por sentada. En mayo, durante la inauguración de la feria Sitevinitech, el dirigente sostuvo: "Hay que darle un espaldarazo al gobierno para que se vea que tiene gobernabilidad y liderazgo. Tiene escaso apoyo legislativo. Es armónico que se aprueben las leyes y se firme el Pacto".

Ignacio Torres fue uno de los grandes protagonistas durante la primera etapa del gobierno por ser uno de los mandatarios del PRO que le dio pelea a Milei. Cuando bajó la tensión, el chubutense volvió a contarse entre las filas de los dialoguistas. Esta mañana, sin embargo, hizo declaraciones un tanto ambiguas sobre qué esperar. Dijo que aún no recibió la invitación y agregó: “No sabemos nada, todavía no hay información oficial, a excepción de algunos trascendidos en los medios”. Consultado sobre su eventual concurrencia, dijo: “No vamos a concurrir a algo sobre lo que no sabemos de qué trata, si se firma algo o no, si es algo simbólico o es un acto, o bien si hay algún compromiso; queremos ver primero eso para luego tomar la decisión de estar presentes o no”.

Carlos Sadir, de Jujuy, mantuvo hoy una reunión con el secretario de Comunicación y Prensa de Nación, Carlos Serenellini, y su presencia está confirmada. En la prensa jujeña, además, se aseguró que el gobernador viajará a Tucumán con una comitiva que incluirá a los legisladores Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, quienes apoyaron la Ley de Bases y el paquete fiscal.

A fines de mayo, Leandro Zdero ya había hecho pública su asistencia al evento. “Siempre manifesté que la idea de tender puentes y trabajar más allá de las pertenencias por una Argentina mejor nos tiene que encontrar a todos", había declarado el gobernador chaqueño.

Los medios de San Luis, por último, aseguraron que el Ejecutivo provincial ya confirmó la presencia del gobernador Claudio Poggi en Tucumán.

Con sello provincial

Rolando Figueroa, que llegó a la gobernación con el Movimiento Popular Neuquino, acompañará a Milei en. Tucumán. Según publicó hoy el Diario Río Negro, desde el Ejecutvio provincial ratificaron su presencia y aseguraron: “Siempre está puesta la voluntad de diálogo”.

El resto de los gobernadores que llegaron al poder con un sello local comparten posición. En el medio Primera Edición, contaron que el misionero Hugo Passalacqua, del Partido de la Concordia Social, manifestó la intención de acompañar la iniciativa pero que, hasta ayer, todavía no se había formalizado la convocatoria: “Para ir a un lugar hay que recibir invitación”, dijeron.

Marcelo Orrego, quien llegó a la gobernación de San Juan con el partido Producción y Trabajo, fue explícito en su acompañamiento: "Reafirmamos nuestro compromiso con la Educación en el Pacto de Mayo", declaró esta mañana durante el lanzamiento del Plan Nacional de Alfabetización.

Claudio Vidal, el hombre que destronó al kirchnerismo en Santa Cruz con el sello Somos Energía para Renovar Santa Cruz, no se manifestó expresamente sobre la convocatoria. Aunque su presencia se da por descontada en buena parte del oficialismo, hay dudas que se mantienen desde que los senadores José María Carambia y Natalia Gadano decidieron a último momento no dar quórum en el debate por la Ley Bases.

Los gobernadores que estarán ausentes

Axel Kicillof, una de las figuras con más fuerza de la oposición, manifestó en más de una oportunidad el rechazo a la convocatoria. Este jueves, el gobernador bonaerense ratificó su posición y dijo: “No puede haber Pacto de Mayo si no se incluye la defensa de la industria y el trabajo”. Y agregó: “Nosotros no vamos a firmar algo que no representa el mandato que nos dio nuestro pueblo".

El riojano Ricardo Quintela también confirmó que no irá: “Son 10 puntos impuestos por el gobierno”, se quejó. Desde el Gobierno están trabajando en tender puentes con el gobernador y, de hecho, se anotaron como un logro propio que se haya sentado para coordinar cómo será el avance de algunas obras públicas proyectadas por Nación. Del encuentro participaron el jefe de Gabinete, el secretario de Obras Públicas y Luis Giovine, además de los mandatarios Jalil y Jaldo.

Sergio Ziliotto, de La Pampa, es uno de los intransigentes. Hace algunas semanas, en televisión, declaró: “Si necesitan la foto para el Fondo, conmigo no cuenten. Yo voy a defender La Pampa, y no voy a acordar algo con un gobierno nacional que está quedándose ilegalmente con recursos que son de cada pampeana y de cada pampeano. Ese es un límite, y si el gobierno nacional quiere avanzar, tiene que respetar la Constitución Nacional”.

El formoseño Gildo Insfrán y el fueguino Gustavo Melella no hicieron demasiadas declaraciones sobre su posición, pero en el Gobierno dan por hecho que serán parte de los ausentes.

* Para www.perfil.com