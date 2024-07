Marcelo Lewandowski tira el anzuelo dentro y fuera del PJ para llegar a 2025 con team propio

Con un peronismo que aún no se levanta, Marcelo Lewandowski conjuga su función legislativa con recorridas políticas por Santa Fe y toca las puertas de distintos sectores con un objetivo confeso: armar su propia tropa. Tira el anzuelo dentro y fuera del PJ. Reuniones, charlas y puentes con figuras de la órbita nacional para generar volumen.

El rosarino recorre localidades de la provincia con bajo perfil. Visita intendencia y comunas, y se reúne con tribus peronistas y no peronistas. Arma reuniones con empresarios, representantes de distintos sectores productivos e instituciones. A ese andamiaje político lo conjuga con su tarea en el Senado. Por ejemplo, abrió la puerta para que la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) fuera a exponer al Congreso por el RIGI. También conectó empresas con diferentes embajadas para aceitar vínculos comerciales.



Elecciones 2025, armado y reuniones

El excandidato a gobernador tiene definido que su espacio entre en competencia electoral el año que viene, eso es un hecho. El objetivo es tener presencia en la mayor cantidad de ciudades y comunas posibles. Ahora resta definir cómo y con quiénes.



Sobre esas preguntas bucea Lewandowski en busca de voluntades dentro y fuera del peronismo con afinidades ideológicas. “Debemos ser una expresión amplia y encontrar puntos en común”, repiten en su círculo. Por el momento nadie habla de nombres.

En las elecciones de 2023 Lewandowski fue candidato a la gobernación en el marco de un precario acuerdo con el perottismo, cerrado a último momento y lleno de idas y vueltas, con un Omar Perotti que hasta último momento buscó imponer a su mano derecha Roberto Mirabella.

Uno de los espacios de convocatoria que generó es la “mesa productiva santafesina” a la que invita a referentes en distintos temas para que expongan y debatan en la provincia con la idea de crear una especie de “hoja de ruta productiva” de Santa Fe.

La mesa irá recorriendo la Bota con figuras de alto perfil que se mezclarán con nombres locales. El primer invitado fue Matías Kulfas, ex ministro de Desarrollo Productivo, el viernes en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los contactos van desde Axel Kicillof y su ministro Carlos Bianco, hasta el exministro Julián Domínguez, la diputada y economista Julia Strada. Y estuvo con Guillermo Moreno cuando visitó Rosario.

El peronismo de Santa Fe

Las relaciones de Lewandowski con la nueva mesa de conducción encabezada por Guillermo Cornaglia no son las mejores. Tal como contó Letra P, el senador quería que Silvina Frana fuese la presidenta pero los senadores contraofertaron un vicepresidencia que el sector no aceptó. A raíz de esa situación se retiraron de la negociación y conservaron lugares de menor rango.

El rosarino representó al PJ en las últimas elecciones a gobernador, obtuvo casi el 30% de los votos y cayó ante el actual mandatario Maximiliano Pullaro. La relación con el ex gobernador Omar Perotti no es la mejor. Más allá de eso, en el mundo Lewandowski no hay planes de ruptura sino de construcción, aunque la apuesta es no dejar diluir ese capital de votos y hacerlo valer en la mesa del peronismo santafesino, donde si algo se necesita son referentes con votos propios.

CON INFORMACION DE LETRA P.