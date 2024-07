Javier Milei volvió a responsabilizar a Irán por el atentado a la AMIA: “Nosotros elegimos alzar la voz”

El presidente Javier Milei participó este miércoles de un evento organizado por el Congreso Judío Mundial con motivo de los 30 años del atentado a la AMIA, y volvió a responsabilizar a la república Islámica de Irán por ese ataque, además de defender el proyecto de juicio en ausencia que envió el Gobierno para juzgar a los culpables.

A un día del aniversario del tremendo bombardeo a la sede de la asociación de mutuales, que causó 85 muertos y cientos de heridos, el mandatario nacional remarcó que “mañana se cumplirán también tres décadas de impunidad, de cortinas de humo y maniobras de personajes oscuros” que “quisieron oscurecer la verdad y llevar la causa al olvido”.

“Se cumplirán tres décadas en las que la política y la Justicia fueron, o bien cómplices de los encubridores del crimen, o bien actores impotentes que le dieron la espalda a la tragedia, mientras los responsables salían indemnes”, lamentó.

En esta línea, criticó duramente a “los argentinos que colaboraron con quienes dieron muerte a sus compatriotas” y remarcó que “el silencio y la inactividad no son una mera actitud pasiva, sino una elección activa, aunque a veces no se quiera aceptar”.

“Nosotros hoy elegimos la palabra, no el silencio; elegimos alzar la voz, levantar los brazos. En definitiva, elegimos la vida, porque no le hacemos el juego a la muerte. Estamos impulsando una ley para extender el juicio en ausencia a delitos de extrema gravedad, entre los que se encuentra el financiamiento de terrorismo, lo cual permitirá juzgar a los líderes del régimen iraní involucrados en el atentado. Aunque quizás nunca cumplan la sentencia, no podrán escaparse de la condena eterna de una corte libre que demuestre su culpabilidad ante el mundo entero”, señaló.

El evento se realizó en el segundo piso del Hotel Hilton de Buenos Aires, en pleno Puerto Madero, en el cual se montó un fuerte operativo de seguridad que incluyó varios camiones y efectivos de la Policía Federal en la entrada y los alrededores del establecimiento.

Ante representantes de distintas embajadas, presidentes de la región, funcionarios, expertos en la lucha contra el antisemitismo y sobrevivientes del atentado a la AMIA, Milei reconoció que “aún falta muchísimo por recorrer” y sostuvo que “es necesario una pena acorde al accionar de la República Islámica de Irán, a las muertes que causaron y a los sobornos que hicieron”.

”El terrorismo de ese trágico 7 de octubre (en Israel) es exactamente el mismo que nos atacó a nosotros, no hay diferencia, es el accionar de Irán y Hamás. Por eso la hemos declarado como organización terrorista”, agregó.

Sobre un escenario con las banderas de la Argentina, Paraguay, Uruguay, Israel, los Estados Unidos, el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, agradeció a los presentes y pidió, citando a la Torá, “sabiduría para distinguir el bien del mal y coraje para hacer lo correcto”.

“Todos los aquí presentes, no solo los que tenemos alguna responsabilidad, sino también los ciudadanos de a pie, tanto de la Argentina como del mundo, tenemos que atender esta enseñanza, porque no alcanza con conocer el bien, hace falta hacer el bien, porque cuando se le da la espalda, ya sea por omisión, por cobardía o por conveniencia, se está eligiendo el mal”, cerró.

Uno de los primeros en hablar fue el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Marc Stanley, quien destacó que ambos países están conectados “por muchas cosas, como el amor a la democracia y a los valores occidentales”.

Además, el diplomático compartió una carta del presidente norteamericano, Joe Biden, en recuerdo del atentado contra la asociación de mutuales y reclamó “continuar buscando la verdad y la justicia para las víctimas” de ese hecho y para “todas sus familias.

El Papa Francisco también envió un texto que se leyó en el salón y que, entre otras cuestiones, pidió tener “memoria“ para “que estos actos tan violentos no se repitan” y a “trabajar incansablemente por la paz y la justicia”.

Por otra parte, las palabras de Milei llegaron luego de que la República Islámica de Irán, acusada de este ataque, amenazara al gobierno argentino con hacerle ”lamentar su enemistad”, en una dura nota de uno de los órganos oficiales del régimen.

Previo al mandatario argentino, hablaron sus pares de Paraguay, Santiago Peña, y del Uruguay, Luis Lacalle Pou, con el que además se reunió durante más de una hora en la Casa Rosada, antes de partir hacia el acto del Congreso Judío Mundial.

En línea con lo anunciado ya por Milei, Peña aseguró que su administración tiene previsto trasladar la embajada paraguaya en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.

También dio un discurso el jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, quien anticipó que dio la orden de que este jueves, a las 9:53, las sirenas de todos los patrulleros y camiones de bomberos de la policía porteña suenen a la vez, para recordar el atentado a la AMIA.

Al igual que el resto de los oradores de la jornada, Macri respaldó el derecho de Israel a defenderse ante los avances de Hamás y reclamó por la liberación inmediata de todos los secuestrados por la agrupación terrorista en la Franja de Gaza.

Ya en el hotel, luego de su discurso, el líder libertario también tenía previsto mantener una conversación a solas con Peña. Ambos encuentros se dieron luego a de que el jefe de Estado faltara a la última cumbre del Mercosur.

Como uno de los mayores organismos de representación de esta comunidad, el Congreso Judío Mundial (WJC, por sus siglas en inglés) reúne a referentes de distintas entidades, de unos 100 países de todo el mundo.

Se trata de una suerte de brazo diplomático que defiende los intereses y derechos del pueblo judío ante gobiernos, parlamentos y organizaciones internacionales, desde su fundación en 1936, en Ginebra, Suiza.

El evento en el Hilton se realizó en la previa del tradicional acto que se realiza todos los 18 de julio, a las 9:53, hora exacta en la que, en el año 1994, un coche bomba explotó frente a la AMIA, en lo que fue el atentado más grande que sufrió la Argentina en su historia.

El Presidente tiene previsto asistir también este jueves al homenaje a las víctimas de aquel ataque, por lo que volvería a verse allí con Peña y Lacalle Pou, pero también con gran parte de su Gabinete y con algunos de los más importantes dirigentes políticos del país, que suelen participar.

Patricia Bullrich le respondió a Irán: “Estamos acostumbrados los argentinos a esas amenazas”

Tras el acto, en diálogo exclusivo con Infobae, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, opinó sobre el proyecto de juicio en ausencia para los acusados del atentado y respondió a las amenazas del régimen iraní.

“Hay una editorial en un diario que es amenazadora, pero estamos acostumbrados los argentinos a las amenazas de Irán, así que estamos preparados para dar esa batalla”, sostuvo la funcionaria nacional.

Sobre el juicio en ausencia, la ministra consideró que “es algo que nos puede sacar de una situación de parálisis en una causa que tiene todo, que ya ha sido declarada como responsable la República Islámica de Irán, sus funcionarios, pero que no puede avanzar porque no puede juzgar a quienes han cometido este atentado”:

“Por supuesto que será un juicio y que puede salir bien o mal, eso dependerá de cómo se desarrolle, pero me parece que es un avance muy importante para la jurisprudencia argentina poder realmente, en este y en otros casos similares, tener Justicia”, explicó.

En tanto, el titular de la DAIA, Jorge Knoblovits, agradeció “el apoyo de tres presidentes de América Latina, de la comunidad judía internacional, de todos los parlamentarios de América y de Europa, y de los ministros de seguridad” en la lucha contra el antisemitismo.

“Fue un acto de un volumen político enorme, así que creo que esto es un ejemplo para el mundo y un ejemplo de liderazgo”, agregó.

