Guido Süller expuso la pésima relación laboral que mantiene Anita, la hermana de Lali Espósito: “No me habla”

Guido Süller reveló que le resulta difícil trabajar con Anita, la hermana de Lali Espósito. Ambos comparten un ciclo de streaming, pero ella no le dirige la palabra y “se va a negro” con tal de no hablarle, según explicó el mediático.

Invitado a LAM (América), Guido se mostró feliz por ser parte de Patria y familia (Luzu). Ximena Capristo, que estaba de angelita invitada, aseguró que su integrante preferida del programa de stream es la hermana de la cantante. “Sobre gustos no hay nada escrito”, comentó el mediático, dejando entrever una polémica.

La exparticipante de Gran Hermano opinó: “Me parece que es un ejemplo de superación. Me copa eso, me gusta como habla, como la sigue a hermana...”. “Si, pero Guido dice que es media cho... como compañera”, sentenció Ángel de Brito. Y Pepe Ochoa reafirmó: “Sí, es pésima”.

Fue entonces que Süller decidió poner fin a las especulaciones y explicó: “Yo hice un vivo de TikTok y había una pregunta que se repetía que era ‘¿qué pasa con Anita?’. Y al final contesté. Lo que pasa es que ella inventó el término de que ‘se va a negro’, que es meterse en el teléfono, no participar y estar caracúlica”.

Guido Süller contó que habló con la producción por el comportamiento de Anita Espósito

Todos quisieron saber si había ocurrido algo entre ellos, pero Guido lo negó. “A mí no me dirige la palabra. Yo le hablo y no me contesta. Antes de empezar el programa tampoco, no me saluda porque se está maquillando, pero no recuerdo ni siquiera haber tenido una charla con ella nunca”, expuso.

Minutos después contó un hecho que al parecer habría molestado a la hermana de Lali. “Un día Fede, el conductor, se había ido de vacaciones, entonces las conducciones fueron rotativas y a mí me tocó dos veces. Era la primera vez que lo hacía y estaba nerviosísimo”, recordó.

En ese sentido, reparó en la actitud de su compañera: “Ella estuvo cincuenta minutos con el teléfono contestando el hate que está recibiendo en Twitch. En un momento ella se puso a bailar y a burlarse del hate que estaba recibiendo”.

A corazón abierto, Guido expresó: “Yo soy una buena persona, pero tengo un grado de sensibilidad muy grande y cuando terminó el programa, no podía parar de llorar porque en 40 años que hace que estoy en la televisión, jamás me habían dado la oportunidad de conducir”.

“Ese era mi día para poder lucirme y le dije a Fefe Bongiorno ‘como es brava y no deja hablar cuando ella conduce, por favor, decile que me deje meter algún latiguillo’. Y se pasó al otro extremo: muda total y yo remando en dulce de leche”, explicó el mediático.

Las angelitas opinaron que lo que podría haberle molestado es que él se dirigiera a la producción y no a ella, pero Guido se justificó: “Es que no me contesta, no me habla. Todo el tiempo se está maquillando o está con el teléfono”. Respecto a si alguna vez expresó su descontento con esta situación, afirmó: “Sí, y me dicen ‘se va a negro’”.

Fuente: TN