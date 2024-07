Luis Novaresio habló de inclusión y de su vida personal: “Nunca pensé que iba a tener derecho a casarme"

Aunque siempre fue reservado con su vida privada, Luis Novaresio se atrevió a contar cómo decidió blanquear hace años su relación con Braulio Bauab, con quien se casó en 2021, y cómo es su vínculo con Vera, la hija de su pareja.



Durante su paso por Intrusos, el comunicador opinó sobre la sociedad actual y la inclusión: “Vengo de la primera ciudad que habló de diversidad en el país, que es Rosario y es un orgullo para mí ser rosarino, pero en muchos otros lugares sigue habiendo discriminación”.



Sobre la discriminación, el periodista comentó: “Uno creía que las cosas ya estaban dadas, que no se discutía y que esto ya estaba ganado. Error, hay de vuelta”, advirtió sobre lo que ocurre hoy en día en varios ámbitos.

Tras recordar una entrevista pasada que le hizo a la vicepresidenta, Victoria Virraruel, en donde opinó sobre el matrimonio igualitario Novaresio resaltó: “Que bueno sería que hubiera una declaración más clara de las autoridades diciendo ‘señores, esto no es una opinión propia’. Porque opinar y decir que una persona no tiene derecho a casarse no es un derecho, es una discriminación sobre un colectivo”.

“Con el lenguaje inclusivo a mí me pasaba que me parece fantástico como cuestionador del sistema, pero me jode cuando las autoridades usan… el Ministerio de Salud de la Nación anterior puso el inclusivo. No amiga, solucioname el problema de las chicas trans no las atienden”, dijo.

Luego de que Flor de la V resaltara que escribe su columna en lenguaje inclusivo para contrariar a quienes se oponen y de que se tocara el tema de la representación que hubo en la apertura de los Juegos Olímpicos que generó polémica, Luis expresó: “Yo tengo gran respeto por los que tiene creencias religiosas, pero hay un sector que defiende a rajatabla esto y no los vi condenar a sacerdotes por abuso, no los vi condenar la complicidad con dictadura. Pongamos las cosas en su lugar”.

Sobre la relación que tiene con la hija de su marido, Novaresio contó: “Mi hijastra Vera, la hija de Braulio, desde que tiene uso de razón tiene en claro que yo soy el novio de papá, no soy el amigo. En mi época había que fraguar ‘es el socio’”.

Además, el conductor remarcó: “Hay otra Vera en el colegio y le pregunté cuál es esa Vera ¿la que es más gordita? Y me dijo ‘de los cuerpos ajenos no se habla’. 6 años tiene”.

A su vez, sobre cómo es su rol desde que tiene una hijastra, el comunicador comentó: “Es muy lindo e impensado, yo nunca pensé que iba a tener derecho a casarme. Braulio me hizo una salida del placard feliz”.

Fuente: Pronto