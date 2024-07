La city pone el foco en el Banco Central: las tres variables presionan sobre las reservas y un posible as bajo la manga de Luis Caputo

El panorama en materia de reservas se vuelve desalentador para los meses que vienen. En la jornada de este lunes, el Banco Central (BCRA) vendió en términos netos u$s124 millones, lo cual significó la mayor pérdida desde el 19 de junio.

En ese marco, las reservas brutas cayeron u$s175 millones para situarse en los u$s27.132 millones, su nivel más bajo desde el 29 de febrero. De acuerdo a un informe elaborado por Porfolio Personal de Inversiones (PPI), la perspectiva no iría a mejorar en la rueda de hoy y mañana, que son las últimas del mes, ya que el BCRA suele ser vendedor neto en las últimas ruedas.

¿Qué variables dificultan la acumulación de reservas?

Las variables que están complicando la compra de dólares al BCRA son las siguientes:

1. Demanda privada: el BCRA pasó a una posición de vendedor neto de reservas. Según PPI, la mala racha del BCRA se explicaría por una demanda privada en niveles récord de la era Milei, que alcanzó, en promedio, u$s293 millones diarios en las últimas tres ruedas. El acceso de corporativos y provincias para el pago de intereses y capital de sus bonos por u$s153 millones entre miércoles y viernes estarían detrás de las ventas oficiales por más de u$s130 millones.

2. Importaciones: el 100% de las importaciones se está pagando a través del mercado oficial, por más que ese acceso no sea inmediato. Para PPI, las importaciones se están pagando en cuatro cuotas de 25% corriendo a la vez.

3. La intervención al CCL: según los cálculos de PPI, se destinaron entre u$s253 millones y u$s261 millones para mantener el CCL a raya en las últimas diez ruedas y se logró comprimir la brecha del 53,7% a 41,3% en este período.

Por otra parte, si bien el Gobierno quiere que el mercado ponga el foco en el Tesoro, según el último informe del Banco Central, Economía realizó compras directas al BCRA por u$s212 millones en junio.

Reservas: cuál es la perspectiva para las próximas ruedas

"Hacia adelante, su performance debería empeorar, dado que la estacionalidad de las importaciones y exportaciones continuará jugando en contra de la acumulación de reservas. Cabe recordar que, en años con cepo, suele vender reservas en el tercer trimestre. Al haber flexibilizado el acceso al mercado oficial para más de 60% de las importaciones, se agregó mayor presión entre septiembre y noviembre, cuando habrá un flujo de más de 100% de las importaciones accediendo (se solapan cuotas del esquema anterior con el nuevo)", analizó PPI.

Y agrega que "en un contexto en el que ya no hay flujo excedente para que el BCRA compre, sus ventas serían cada vez mayores si la oferta no aumenta en línea con la demanda". Indican que la pregunta del millón es por qué el BCRA vuelve más desfavorable para sí mismo la dinámica del mercado oficial. Y responden que, si bien flexibilizar el acceso de los importadores es una medida apoyada por el FMI, implicaría un riesgo para las reservas netas. "¿Habrá un as bajo la manga que no lo deje en tan incómoda posición?", concluyó PPI en su informe de perspectivas.

El plan de Luis Caputo: reservas y ¿salida del cepo?

Según el último informe de LCG, el flujo de dólares se va a hacer más "tenso" en el MULC ya que implicará un mayor uso de reservas pero, como contrapartida, una menor tensión en el CCL.

En ese sentido, para LCG, "usar los pocos dólares que se tienen para bajar el CCL no es buena idea" debido a que se convalida un atraso cambiario en un momento en el que necesitan dólares para pagar deuda e importaciones.

"Así, floreció la idea de que bajar los dólares paralelos rápidamente a un valor cercano al dólar importador o exportador sería para levantar el cepo sin salto cambiario. Hacer un esfuerzo grande en términos de reservas para llegar a esos valores puede ser riesgoso si una vez levantado el cepo el Gobierno se queda sin armas para defender esas paridades que hoy el mercado considera bajas", advirtió.

¿En qué confía el Gobierno para capear la situación de las reservas? En el blanqueo. La recaudación por el blanqueo significaría 0,3% del PBI y le daría margen al Gobierno en materia fiscal en un contexto donde sostener el superávit en los próximos meses. Eso será algo más complejo debido a los retrasos de pagos a CAMMESA, en un contexto estacionalmente más deficitario en el invierno por pagos de energía, sumado a que aún no se completaron la quita de subsidios.

Sin embargo, el superávit financiero del primer semestre le da aire al equipo económico también. Los economistas consultados por este medio sostienen que el Gobierno lograría sostener el equilibrio en las cuentas públicas y cumplir con la meta del FMI, con un mayor ajuste por el lado del gasto.

Se espera que el blanqueo ingrese hasta septiembre, por el incentivo de la alícuota del 5%, hasta ese mes que dura el invierno el Gobierno contaría con ese ingreso excepcional en las finanzas nacionales y con el adelanto de bienes personales para compensar los egresos de las cuentas públicas.

Con información de www.ambito.com