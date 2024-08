Otamendi explotó de bronca tras los incidentes ocurridos sobre el final del partido: "Si tiene ganas de festejar, que venga con nosotros"

La Selección Argentina quedó eliminada de los Juegos Olímpicos a manos de Francia. En ese contexto, los jugadores argentinos sufrieron varios disgustos, desde la silbatina cuando sonó el Himno Nacional, hasta los incidentes en el final del encuentro. Esa última situación fue el motivo suficiente para que el capitán, Nicolás Otamendi, exprese su disgusto.

Me da mucha bronca. Que los jugadores pueden festejar, pueden gozar lo que uno quiera, pero a donde está la gente, los familiares y festejarles ahí a ellos...", comenzó el defensor del Benfica, club portugués.

Luego, continúo expresando su bronca: "Había uno que no se ni como se llamaba, que si tiene ganas de festejar que venga donde estamos nosotros y lo resolvemos ahí. Pero me da bronca eso, que les festejen a ellos sabiendo que hay chicos, familiares, no está bueno”.

“Uno fue a festejar al banco de suplentes nuestro. Maso menos no entendía bien lo que estaba pasando, pero después me doy cuenta que fue a festejar con los nuestros. Una cosa es festejar dentro del campo con tu gente, lo que quieras, pero después eso no me gustó. Va en cada uno”, cerró el central, con un fuerte gesto de rabia demostrada en su rostro.

Más allá de eso, el futbolista no se olvidó del partido y dejó en claro que todos los argentinos lo intentaron hasta el final y que "la pelota no quiso entrar en ningún lado".

Además, destacó la valentía de sus compañeros y su compromiso con la casaca Albiceleste: "Hoy hubo chicos a los que no les peso la camiseta. Se sacrificaron durante toda la copa. Es orgulloso hacías ellos. Estoy contento por la calidad humana que son. Cuando terminó el partido les dije a los jugadores que estaba orgulloso de todos. Así se representa a la Selección Argentina".

Fuente: 442