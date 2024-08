Cristina Kirchner: “Pido, por el propio legado de Hugo Chávez, que se publiquen las actas electorales en Venezuela”

A una semana del fraude electoral cometido en Venezuela, y en medio de una fuerte expectativa por sus declaraciones sobre los comicios realizados en el país vecino y el régimen de Nicolás Maduro, Cristina Kirchner reapareció públicamente este sábado en México. La ex presidenta, que había sido de las pocas referentes que aún no se había expresado acerca de lo ocurrido el pasado domingo, se hizo presente en el marco del cierre de un curso internacional sobre “Realidad política y electoral de América Latina” y finalmente pidió que se publiquen las actas electorales en la nación venezolana.

Su discurso se dio mientras manifestantes y líderes opositores de Venezuela protestaban en las calles para reclamar por la transparencia del proceso electoral. La líder de la oposición, María Corina Machado, hizo su aparición este sábado por la mañana en Las Mercedes y prometió, ante miles de personas, que no se van a dar por vencidos y que llegarán hasta el final.

En este contexto, CFK comenzó su intervención diciendo que la libertad es la gran utopía que tuvo la región en el siglo XX y defendió “el principio de no injerencia en los asuntos de los otros países”. “Siempre hemos respetado en la América del Sur que no somos todos iguales y respetamos las dignidades culturales. Y en ese sentido, debo reconocer como principio rector que informó a la región, y que debe seguir informando a la región, lo que México ha sostenido históricamente: la no injerencia en los asuntos de los otros países, que es reconocer soberanía política y cultural”, señaló.

Luego se refirió directamente a la situación de Venezuela. Un tema que introdujo con un llamado a unir a la utopía de la justicia con la utopía de la paz en la región. “Seremos el continente más desigual, pero si además tenemos enfrentamientos o nos convertimos en escenario de conflictos globales ajenos a la región, estamos heridos. Y en este marco de la utopía por la paz, es que tenemos que abordar el problema de Venezuela”.

Con respecto al fraude electoral denunciado el pasado domingo en los comicios del país, Cristina Kirchner dijo que adhiere al comunicado firmado por AMLO, Lula Da Silva y Gustavo Petro, aunque pidió por la transparencia de los resultados. “Pido, pero no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, por la democracia, por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas”, exclamó. Y enfatizó: “Es lo que tenemos que pedir, que se publiquen”.

“Ayer escuché al titular del Consejo Nacional Electoral de Venezuela leer el resultado del escrutinio de un total de 96,87 de los votos, donde habla de la cantidad de votantes escrutados y lo que obtuvo cada uno de los candidatos. Ahora bien, todos sabemos, porque lo informó el propio Consejo Nacional Electoral, que es un poder constitucional que había sido hackeado, que, por lo tanto, no tenía las actas para poder publicarlas. Pero también es evidente que si se ha podido abordar ese escrutinio que fue meticulosamente leído ayer, con precisión de decimales, en cada una de las candidaturas que se presentaron, es porque hay un sistema doble de soporte informático, que fue hackeado, pero soporte de actas que fueron firmadas y remitidas al Consejo Nacional Electoral”, explicó CFK en su discurso en México.

En esta línea, dijo que la publicación de los resultados es necesaria par que tanto la política nacional, como la oposición y el pueblo de Venezuela puedan continuar con su discusión y envió un mensaje a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

“De cualquier manera estoy contenta, porque ayer estaba muy preocupada, porque la principal idea de la oposición estaba en la clandestinidad. Pero hoy la vi que está avanzando una marcha en Caracas, así que afortunadamente ha tenido poco tiempo de clandestinidad, con lo cual es muy bueno, porque la clandestinidad, créanme, es algo muy feo, muy malo. Así que quedamos contentos que ha podido terminar con su periodo de clandestinidad”, dijo la ex mandataria argentina.

Cristina Kirchner viajó a México junto a una pequeña comitiva de dirigentes conformada por las intendentas Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno), el ex secretario presidencial Oscar Parrilli y la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. Arribó al Distrito Federal el viernes por la mañana y se quedará hasta el miércoles.

Horas antes de su aparición, dentro del peronismo había cierta especulación sobre cómo se expresaría Cristina Kirchner respecto a la elección, dado que seguir la misma línea argumental que Massa y Fernández podría generar ruido en el vínculo con Nicolás Maduro, aunque avalar completamente el acto eleccionario, la expondría frente a la mayoría de los presidentes y ex presidentes -de distintas vertientes políticas - que se expresaron durante toda la semana.

Con información de www.infobae.com