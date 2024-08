Desde la provincia afirmaron que descontarán el día a los docentes que no trabajen el miércoles por el paro

El próximo miércoles 7 de agosto no habrá clases en las escuelas públicas de la provincia por un paro de los docentes. La medida fue anunciada este viernes por la tarde, luego de conocerse los resultados de la asamblea de Amsafé, que por abrumadora mayoría votó el contra de la propuesta de aumento salarial ofrecida por la Casa Gris en paritarias.

Desde la provincia anticiparon que se procederá al descuento del día a quienes, por adherir a la medida de fuerza, no asistan a trabajar.

Poco más de 19.000 maestros ( de un total de 23.800) votaron en contra de la oferta del gobierno de Pullaro, que propuso un aumento salarial trimestral del 9.95 por ciento, a pagar un 4,5% en julio (por planilla complementaria), 3% en agosto, y 2,45 en septiembre. Por escaso margen, los estatales de ATE y UPCN dieron el visto bueno y aceptaron.

Apenas terminada la asamblea provincial de este viernes, el titular de Amsafé Rodrigo Alonso dijo que el rechazo contundente de los maestros obedece a que se trata de "una propuesta paritaria que no cubre las expectativas que tenemos los trabajadores y las trabajadoras", ya que esperaban una oferta que inicie "un camino de recuperación del poder adquisitivo del salario y que de cuenta de la deuda del 22,4% del mes enero".

Descuento a los docentes

Luego de confirmar la medida de fuerza de la semana que viene, Alonso dijo que a los docentes "intentan amenazarnos con el descuento de los días de paro".

Desde Educación provincial confirmaron a La Capital que, como sucedió en anteriores paritarias, ya está estipulado que en caso de paro hay descuento del día no trabajado.

Es que tras la reunión paritaria del miércoles, el ministro de Educación José Goity fue consultado sobre si se iba a descontar el día por el paro y respondió: "Eso no está en discusión, inclusive figura en el acta paritaria. Esa ya es una decisión y no se discute, lo que sí discutimos son los puntos de acuerdo en los cuales podamos avanzar, pero hay cuestiones que ya no están puestas en la mesa de discusión".

En efecto, en el punto 4 del acta paritaria del miércoles pasado, la provincia advirtió que "en el caso de que adopten medidas que impidan el dictado de clases procederá a descontar el o los días no trabajados".

"El reclamo es un derecho constitucional y nosotros lo respetamos, pero (el descuento) no está puesto en discusión, lo que estamos discutiendo son las condiciones de acuerdo", agregó Goity.

